Lékaři protestují proti snahám o změkčení protikuřáckého zákona. Argumentují čísly, která podle nich dokazují, že zákaz kouření v restauracích a na veřejných místech už má pozitivní dopady na lidské zdraví.

Zákaz kouření v Česku platí teprve od konce května minulého roku, ale snah o jeho změkčení nebo zavedení různých výjimek se už objevilo několik. "Nemoci jako rakovina nebo chronická obstrukční plicní nemoc, způsobené pasivním kouřením, budou klesat až po letech," připouští vedoucí pražského Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN Eva Králíková. "Ale prakticky hned klesá počet srdečních infarktů, a to hlavně u lidí do 60 let. V různých zemích o různá procenta," tvrdí s tím, že podobný pokles nastal i v Česku.

Úbytek počtu infarktů je patrný při srovnání dat z předloňského a loňského šestiměsíčního období od července do listopadu. Počet případů, kdy pacienti skončili v nemocnici s akutním srdečním infarktem, klesl o více než sedm procent z 10 tisíc na necelých 9,3 tisíce.

U lidí pod 60 let je pokles dokonce třináctiprocentní. S anginou pectoris bylo hospitalizováno o 15 procent méně pacientů, s ischemickou chorobou srdeční pak skoro o 12 procent méně. Čísla pocházejí z Národního registru hospitalizovaných, který vede Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Pokles hospitalizací je patrný i u astmatu, a to o 11,5 procenta u lidí do 60 let a o 0,6 procenta u starších pacientů.

Králíková však upozorňuje, že na skutečně průkazná čísla je třeba si počkat aspoň rok, raději dva až tři.