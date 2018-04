Zda se za dva roky dostanou i dvouleté děti do mateřských škol, není vůbec jisté. Ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) je proti tomu, aby je školky plošně a povinně přijímaly. Nemají na to podle něj dostatečné kapacity a chybí jim i kvalifikovaní učitelé. Opatření by prý vyšlo odhadem na deset miliard korun.

Zrušení této povinnosti hodlá tento týden na program sněmovny dostat s dalšími návrhy ODS. Vláda ale tuto iniciativu v únoru nepodpořila. Povinnost pro mateřské školy, aby od roku 2020 přijímaly i dvouleté děti, pokud by o to jejich rodiče stáli, přinesla změna školského zákona z roku 2016. Prosadila ji exministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

Řadě odborníků a učitelů se ale nelíbí právě slovo "povinnost". A Plaga jim dává za pravdu. "Vybudování potřebných kapacit by stálo přes 10 miliard korun, posílení pedagogického sboru další miliardy," řekl HN ministr. Podle ministerstva školství jde o hrubý odhad, reálné výdaje není možné nyní vyčíslit. Děti se ještě nenarodily, stát se nemůže rodičů zeptat, zda svého práva na umístění dítěte využijí.

Kam s dvouletými Proti tomu, aby školky musely přijímat i dvouleté děti, se strhla vlna kritiky. Školky namítají, že nemají dostatek personálu a jsou nedostatečně technicky vybaveny. Nejvíce jim vadí "povinnost". Ministr Plaga by chtěl do předškolní péče o děti mladší tří let více zapojit dětské skupiny. Ty nejčastěji zřizují neziskové organizace. Placeny jsou z evropských fondů a školného.

S tím souhlasí i ekonomka Klára Kalíšková z think-tanku IDEA Akademie věd. "On bohužel nikdo moc neví, kolik to bude stát, protože bychom v první řadě potřebovali odhadnout, kolik rodičů dvouletých dětí bude školku chtít, a to není vůbec jednoduché," komentovala.

Obdobnou částku ministerstvo odhadovalo, když návrh prošel před dvěma lety sněmovnou. "Peníze by na posílení školek podle něj šly především z IROP (Integrovaného regionálního operačního programu) a dalších evropských programů. IROP ale poslal zatím jen 2,5 miliardy," řekla HN Valachová. S tím, že další slíbené peníze nedodal. Valachová má ale informace, že nyní připravuje dalších pět miliard. Kdyby se podle ní přidaly další dotace, vyšplhala by se podpora do roku 2020 na potřebných 10 miliard.

Sociální demokracie má vlastní návrh zákona, pod který se podepsal i poslanecký klub. Děti mladší tří let by podle něj měly ve školce jistotu místa, pokud by ona splňovala podmínky pro počty úvazků učitelů i technické vybavení. Návrh se podle Valachové líbí odborům i obcím.

Poslanec a předseda školského výboru Václav Klaus ml. (ODS), který je kritikem školek pro dvouleté děti, si ale myslí, že z vícebodového návrhu ODS minimálně pro zrušení této povinnosti získá ve sněmovně podporu. A to zejména, pokud by se přidalo hnutí ANO.

Jeho poslanecký klub o tom bude jednat dnes dopoledne. Například místopředseda školského výboru Karel Rais (ANO) zastává názor, že dvouletí do školek nepatří.

Také piráti se ke zrušení této povinnosti přiklánějí. Školky nejsou podle poslance Mikuláše Ferjenčíka (piráti) na změnu připraveny. Chtěl by, aby si jako nyní mohly mezi dvouletými podle jejich zralosti vybrat, zda je vůbec přijmou, či nikoliv. Sněmovnu ale může při hlasování ovlivnit i negativní stanovisko vlády.