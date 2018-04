Sankce zavedené USA koncem minulého týdne proti Rusku tvrdě dopadly na Olega Děripasku. Společnost Rusal, která ruskému oligarchovi patří, v pondělí ráno varovala, že možná nebude schopná splácet některé své závazky. Po tomto oznámení se zhroutil kurz jejích akcií.

Problémy má také další miliardář ze sankčního seznamu Viktor Vekselberg, jehož investiční fond Columbus Nova investoval ve Spojených státech dvě miliardy dolarů. Ruský premiér Dmitrij Medveděv prohlásil, že jeho vláda pracuje na tom, aby zasaženým oligarchům pomohla.

"Toto jsou bezesporu nejvážnější sankce proti Rusku od roku 2014, kdy byla zavedena sektorová omezení týkající se těžby ropy a plynu," napsal na stránkách amerického think-tanku Atlantic Council ­Brian O'Toole, který byl poradcem pro sankce za prezidenta Baracka Obamy. Největším překvapením je, že mezi 24 fyzickými osobami a 14 společnostmi jsou i firmy Děripasky a Vekselberga. "Nepamatuji si, že by se někdy společnost kotovaná na mezinárodních finančních trzích dostala na americký sankční seznam," řekl moskevskému listu RBK hlavní analytik Alfa Bank Boris Krasnoženov.

51 procent hodnoty včera ztratily akcie Rusalu na hongkongské burze.

Americký ministr financí Steven Munchin prohlásil, že sankce byly zavedeny kvůli pokračující okupaci Krymu, násilí na východě Ukrajiny, dodávkám zbraní do Sýrie, "škodlivým krokům v kybersféře" a "pokusům zničit západní demokracie".

"V případě Děripasky sehrály roli jeho kontakty s bývalým šéfem Trumpova štábu Paulem Manafortem a skandál s dovolenou na jachtě s ruským vicepremiérem Sergejem Prichoďkem a prodejnými dívkami. Také nezapomínejme, že španělská policie ho dávno podezírá z kontaktů s ruským organizovaným zločinem," uvedl George Voloshin z britské poradenské společnosti Aperio Intelligence.

Každopádně dopad na Děripaskův byznys byl rychlý. Akcie Rusalu se obchodují hlavně na hongkongské burze, kde jejich hodnota klesla během pondělí o více než 50 procent. Padaly také akcie mateřského holdingu En+ na londýnské burze.

Celkový dluh Rusalu nyní činí 7,6 miliardy dolarů. Kvůli sankcím nebude možné vydat eurobondy a v případě syndikovaných úvěrů bude potřeba vyměnit americké banky za jiné.

O něco lepší situace je s prodejem hliníku. Rusal má šestiprocentní podíl na světovém trhu a byl po Kanadě největším vývozcem hliníku do Spojených států. Bude tedy muset nalézt odbytiště pro hliník v hodnotě zhruba 1,48 miliardy dolarů.

Odborníci se ale shodují, že by to neměl být zásadní problém. Spíše to pocítí američtí zákazníci. V USA už jsou i tak ceny na vysokých hodnotách poté, co prezident Donald Trump zavedl cla na dovoz kovů z Číny.

Oleg Děripaska ale rozhodně přežije. Vicepremiér Arkadij Dvorkovič prohlásil, že vláda najde způsob, jak podnikatelům ze sankčního seznamu pomoct. "My přirozeně pozorně sledujeme, co se děje s našimi velkými společnostmi. Vždyť zaměstnávají tisíce lidí, vytvářejí důležitá pracovní místa," cituje Dvorkoviče agentura Tass.

"Financovat Rusal teď budeme nepřímo my všichni. Není pochyb o tom, že Oleg Děripaska si řekne o úvěr některé z našich státních bank a přirozeně ho dostane," napsal ruský specializovaný ekonomický server The Bell v redakčním komentáři.

