Marmeládové královně, jak se říká Blance Milfaitové, už připadalo zbytečné posílat džemy na světové soutěže. Není se čemu divit, její sladké výtvory jsou ověnčené mnoha zlatými medailemi a pyšní se titulem nejlepší marmelády světa.

Blanka Milfaitová je jednou z oceněných žen ankety TOP ženy Česka, kterou vyhlašuje mediální dům Economia. Příběhy úspěšných podnikatelek a manažerek budou Hospodářské noviny přinášet v seriálu během následujících týdnů.

Zavařeniny Blanky Milfaitové miluje Buckinghamský palác, slavní herci a dlouho je jako delikatesu nabízely i pětihvězdičkové hotely. Jenomže tomu je konec. Drobná podnikatelka odešla žít do Itálie a s sebou si odvezla výrobu. Letos se do soutěže The World's Original Marmalade Awards v Londýně, kde porota anonymně posuzuje tisíce marmelád z celého světa, přihlásila z jiného důvodu. Slíbila, že zlato přiveze obyvatelům svého nového domova − pod horu Marmolada v Dolomitech.

"Místní si mě dobírali, abych vybojovala cenu pro ně, vlastně to byl hec," říká Blanka Milfaitová. "Dětem jsem slíbila, že budu večer doma," pronese tak trochu jako omluvu pro časově omezené setkání v jednom italském bistru během zastávky v Praze. Čeká ji několikahodinová cesta do horské vesnice Malga Ciapela, kde vedle vaření džemů provozuje kemp.

Na stolek postaví dvě barevné skleničky s džemy − výherce posledního ročníku o nejlepší marmeládu světa. Jedna je naplněná kombinací červeného pomeranče s campari, druhá citronovou marmeládou s hruškami a vanilkou z Tahiti. "Je super mít ceny, ale pro mě je daleko váženější, že si lidé mé marmelády doporučují," podotýká skromně.

Blanka Milfaitová (40) ◼ Narodila se v Plzni, studovala učitelství, obor matematika a fyzika na Pedagogické fakultě na Západočeské univerzitě. Nejdříve pracovala v nábytkářské firmě jako administrativní pracovnice.

◼ V roce 2010 se odstěhovala na Šumavu, kde v malé vesničce Srní otevřela vlastní kavárnu a o dva roky později začala vařit marmelády.

◼ Je držitelkou několika zlatých medailí z mezinárodních soutěží World's Original Marmalade Awards v Londýně.

◼ Blanka Milfaitová v roce 2014 také postoupila do finále celostátní soutěže Živnostník roku vyhlašované Hospodářskými novinami.

◼ Se svou rodinou pravidelně podniká zahraniční expedice a v současné době žije pod Marmoladou (3343 metrů n. m.), nejvyšší horou Dolomit. S partnerem Pavlem má dvě malé dcery, Elišku a Miu.

Pro marmelády za v průměru dvě stě korun si lidé jezdili na Šumavu do kavárny v obci Srní. Dnes už je v tuzemsku neseženou, zájemci pro ně musí do Dolomit. "Přemýšlím o tom, že v Praze otevřu obchod, ideálně ještě letos," slibuje.

Druhá Blanka Milfaitová už nebude

Podnikatelský příběh Blanky Milfaitové začal před více než osmi lety. Původně vystudovanou učitelku tehdy nebavila kancelářská práce v jedné plzeňské nábytkářské firmě. V roce 2010 se odstěhovala na Šumavu, kde v malé vesnici Srní otevřela kavárnu a o dva roky později začala vařit marmelády pod značkou Naše dobroty.

"Kavárna mi dala svobodu, mohla jsem vařit pro radost, a ne pro obživu," vzpomíná. Následně zavařeniny poslala do britské soutěže a uspěla. Od té doby mířila její kariéra strmě vzhůru a Blanka Milfaitová začala vyrábět ve velkém.

Ona sama přiznává, že chytla správnou dobu. "Už nikdo další nebude první a nepovede se mu to, co mně. Jiní mohou dělat super věci, ale budou mít těžké se dostat do povědomí lidí," míní a jako příklad uvádí jednu svou kamarádku. "Chodila ke mně na kurzy, udělala si výrobu a také vyhrála zlatou medaili, po roce si na sebe ale nevydělala," dodává a neopomene připomenout, že vaření marmelád není věda a že ona vždy důvěřovala vlastním chutím.

Na Šumavě se úspěch neodpouští

Budování sladkého byznysu ale Blanku Milfaitovou nebavilo. Naopak se začala stahovat z dohledu a podnikání krotit. Slušně nakročenou velkovýrobu marmelád zavrhla už po dvou letech.

"Nechci být velkou manažerkou, která bude někde furt lítat a řešit, proč nějaká manufaktura nepracuje," vysvětluje matka dvou dětí a dalšího potomka na cestě důvody, proč se vrátila k malé ruční výrobě. A nic na tom nehodlá měnit ani do budoucna. Vzpomíná přitom na nabídku, kterou dostala od jednoho investora. "Chtěl postavit továrnu za 40 milionů korun a vyrábět marmelády pod mým jménem, odmítla jsem, odcházel s nepochopením," vypráví.

Místo řízení vlastního závodu naložila celou rodinu do karavanu, začala cestovat a intenzivně psát blog i knihy. Projela okolo padesáti států a během té doby vyráběla limitované edice marmelád. Prodávala je v cizích zemích nebo je posílala do Česka. Sladké džemy připravovala z toho, co jí přišlo pod ruku.

"Vše jsem prodala, neodjížděla jsem s žádnými zásobami, které bych poté prodávala," tvrdí živnostnice. Česko definitivně opustila loni, kdy koupila v Dolomitech kemp a přesídlila celou rodinu. Za odchodem podle ní vedle krásné přírody stojí i fakt, že se domek Blanky Milfaitové na Šumavě stal atrakcí pro turisty a starousedlíci si na marmeládovou podnikatelku nikdy nezvykli.

"V Srní se úspěch neodpouští," svěřuje se a obratem dodává, že v Itálii se drobní živnostníci mezi sebou podporují. "Na Šumavě k nám místní do kavárny nikdy nepřišli," konstatuje.

Italy si Milfaitová na svou stranu dostala i tím, že se naučila péct jejich tyrolský koláč. A to tak dobře, že si pro něj jezdí kuchaři i 150 kilometrů daleko.

Vstřícnost místních podle ní nahrazuje složité podnikatelské prostředí. "Minusů je v Itálii hodně, třeba velká byrokracie, hodně věcí je na dlouhé lokte, podnikat u nás je jednodušší," srovnává Itálii s Českou republikou. S úřady se ale nakonec prý vždy domluvila, protože Italové chtějí, aby se lidé v těžkém kraji živili sami.

