Tuzemská finanční skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera nakupuje na Balkáně, Energetický a průmyslový holding Daniela Křetínského hledá další energetické příležitosti v západní Evropě. Investice do nákupů firem budou ale probíhat i v Česku, prodat by se během letošního roku mohlo několik tuzemských podniků. Bude tak pokračovat rostoucí trend fúzí a akvizic ve středoevropském re­gionu, Česko nevyjímaje.

"Motivací pro transakce je snaha řešit nedostatek vlastních kapacit a zejména zaměstnanců," komentuje situaci Štěpán Flieger, vedoucí oddělení fúzí a akvizic EY v Česku. Na trhu se také projevuje, že řada majitelů nemá pokračovatele, a budou se tak snažit podíly prodat. Podle Fliegera letos oslabí investice do nemovitostí a naopak díky nákupům PPF posílí segment telekomunikací a médií.

Právě PPF byla letos aktivní a za tři měsíce udělala dvě velké transakce − od norské firmy Telenor koupila v březnu zhruba za 71 miliard korun mobilní operátory v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku. A už v únoru koupila od švédské mediální skupiny Modern Times Group asi za 4,7 miliardy korun největší bulharskou telekomunikační skupinu Nova Broadcasting.

Desítky miliard korun na nákupy v zahraničí má připravené i finančík a majitel severočeských hnědouhelných dolů Pavel Tykač. "Konec konvenčních zdrojů je nevyhnutelný. Ale bude pomalejší, než jak si to politici naplánovali. Firmy prostě někdy prodávají kvůli tomu, že jejich vláda podepsala nějakou dohodu. A ty zdroje přitom budou ještě potřeba. To je ta příležitost," prohlásil Tykač.

K nákupům firem přispívají i nízké úroky u půjček. "Současné prostředí velice nízkých úrokových sazeb financování usnadňuje. Firmy vykazují solidní zisky a opustila je nechuť k rizikovějším obchodům, mezi něž řada fúzí a akvizic patří," tvrdí hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.

Česko na špičce v regionu

Nejen přední české podnikatelské skupiny stále častěji hledají investiční příležitosti za hranicemi. V loňském roce výrazně stoupl počet nákupů českých firem v zahraničí. Oproti roku 2016 jde o meziroční nárůst o 127 procent. "Do určité míry jde o důsledek postupně posilující české koruny, která zvýhodňuje nakupování podniků v zahraničí pro české investory," vysvětluje Michal Hrmo, konzultant pro fúze a akvizice EY v ČR.

Navíc pro velké hráče je už těžké na malém českém trhu růst organicky, a proto musí růst díky akvizicím.

Loňský rok se stal z pohledu objemu fúzí a akvizic rekordním a ten letošní by jej mohl ještě překonat. Podle odhadu poradenské společnosti EY dosáhl loni objemu 11,5 miliardy dolarů (240 mi­liard Kč), což je meziročně o 16 procent více. Počet transakcí v Česku však poklesl z 288 na 246, i tak byl ale tuzemský trh po Polsku druhý nejaktivnější v regionu střední a východní Evropy.

K vysoké investiční aktivitě bude letos podle Fliegera přispívat i fakt, že řada tuzemských majitelů si ještě velmi dobře vybavuje krizi z roku 2008. Kdo tehdy neprodal, musel dlouho čekat, než ceny vzrostly na bývalé úrovně.

Na prodej Zentiva, Kiwi nebo Linet

Majitele by letos mohlo změnit i několik významných firem z Česka. Během druhého či třetího čtvrtletí by měl být dokončen prodej evropské divize generik francouzského koncernu Sanofi, pod nějž patří i tuzemská Zentiva. O Zentivu se zajímá několik strategických investorů. Cena by se mohla pohybovat kolem dvou miliard eur.

Minulý týden oznámili zástupci společnosti ArcelorMittal, že ostravské hutní závody, které zaměstnávají přes sedm tisíc lidí, jsou na prodej. Důvodem je, že ArcelorMittal chce koupit italské hutě Ilva a kvůli antimonopolním pravidlům se musí některých aktiv zbavit.

Během roku by mělo být jasno v otázce prodeje tuzemského výrobce nemocničních lůžek Linet. Podle zdrojů z trhu by se mohl prodat za 12- až 15násobek ukazatele EBITDA. Ten měl Linet podle poslední výroční zprávy ve výši 688 milionů korun.

Letos by také mělo dojít k prodeji srovnávače letenek Kiwi.com, z nějž vystupují původní investoři, cena by mohla činit 10 až 15 mi­liard korun.

V minulosti se mluvilo o zájmu čínské skupiny CEFC a skupiny Penta koupit firmu CME, která v Česku vlastní televizi Nova. Kvůli aktuálním problémům čínské firmy však tento plán zřejmě padl.

