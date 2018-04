Nejvíc ze všech zemí Evropské unie na brexitu prodělá Irsko. Velká Británie je pro něj klíčovým obchodním partnerem, oba státy si mezi sebou každý týden vymění zboží a služby za 1,2 miliardy eur, tedy za víc než 30 miliard korun. Poté, co Britové odejdou ze společného evropského trhu, už nebude obchodování tak snadné jako dosud.

Irsko přesto nemá ani pomyšlení na to, že by snad v zájmu těchto obchodních vztahů mělo následovat Brity a z EU taky odejít. "Jen proto, že se Britové rozhodli skočit do propasti, přece neskočíme za nimi," říká v rozhovoru pro HN Dara Murphy, bývalý irský ministr pro EU. Upozorňuje na to, že Irové patří k největším zastáncům unie ze všech jejích členských zemí. Podle posledních průzkumů irské členství podporuje víc než 90 procent občanů.

Murphy se podivuje představě řady zastánců brexitu, podle kterých Spojené království po odchodu z EU rychle uzavře dohody o volném obchodu se státy z celého světa a díky tomu výrazně zbohatne. "Británie s Irskem obchoduje víc než s Brazílií, Ruskem a Indií dohromady. Mluvím o Irsku, zemi se šesti miliony obyvatel. Britové jsou na nás ekonomicky závislejší než na tak obrovských zemích," konstatuje Murphy. Zároveň připomíná, že podle odhadů Britové na brexitu prodělají výrazně víc než jakákoliv jiná země EU včetně Irska.

Tato závislost je samozřejmě oboustranná. Pro Iry jsou Britové třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem po zbylých zemích EU a Spojených státech. Vláda proto očekává, že irská ekonomika bude kvůli brexitu o několik procentních bodů menší, než kdyby k odchodu Spojeného království z EU nedošlo.

Někteří britští ekonomové proto přišli s nápadem, aby Irsko z unie taky odešlo a spolu s Británií uzavřelo dohodu o volném obchodu s Američany. V Irsku ale o něčem takovém nikdo vážně neuvažuje. "Členství v EU je garancí naší prosperity i toho, že zůstaneme svobodnou, bezpečnou a demokratickou zemí," tvrdí Murphy a Irové mu podle průzkumů dávají jednoznačně za pravdu. A to přesto, že v zemi stále trvá nespokojenost s podobou evropské finanční pomoci, o kterou musel Dublin požádat v roce 2010 kvůli své dluhové krizi. Podle Irů byly podmínky příliš tvrdé.

V Irsku je členství v EU velmi populární, Murphy ale přesto připouští, že unie udělala řadu chyb. "Jenže EU, to není nějaká třetí strana. Jsou to Irové, Češi, Němci, Nizozemci, prostě všichni, kdo v ní jsou. Takže když mluvím o chybách EU, jsou to ve skutečnosti chyby, které jsme my všichni udělali společně," říká Murphy například s narážkou na migrační krizi.

Murphy dnes působí ve vedení Evropské lidové strany, která v Evropském parlamentu sdružuje strany pravého středu. Momentálně je nejvlivnější politickou frakcí v unii. Jedním z poučení z britského referenda o odchodu z EU je podle Murphyho to, že politici musí přestat mluvit jen o nevýhodách, které ze členství v osmadvacítce plynou. "Politici ve všech zemích EU si bohužel všechna pozitiva přivlastňují, třeba ekonomický růst nebo nízkou nezaměstnanost, ale všechny chyby svádějí na EU," tvrdí Murphy.