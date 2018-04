Hromadné žaloby, institut, který podpořila vláda, už nyní děsí firmy. Poukazují na to, že věcný záměr zákona se inspiruje jak americkou legislativou, tak zákony některých evropských zemí, a argumentují, že na to není český právní řád připraven. A že spíš než o spravedlnost pro všechny půjde o nástroj k hromadnému vydírání, který může docela dobře vést k odchodu postižených firem z České republiky.

Do jisté míry mají pravdu. Hromadné žaloby jsou zatím hlavně doménou Spojených států, kde s nimi mají velkou zkušenost. Známé jsou žaloby na cigaretové společnosti kvůli poškození zdraví či žaloby na řetězec McDonald's kvůli obezitě. Tyto žaloby nakonec vyhrály firmy. Z těch posledních, které jsou v Česku ještě méně pochopitelné, jmenujme například žalobu kalifornských měst proti ropným společnostem, od nichž požadují odškodnění za klimatické změny.

Ani osoby, které jsou spojené s hromadným žalováním, sympatie nutně nevyvolávají. Třeba americký právník Edward Fagan, který se v Česku kdysi proslavil ochotou žalovat Jadernou elektrárnu Temelín za zatajování informací o bezpečnosti a o pár let později snahou žalovat stát za neproplacené dluhopisy, které v roce 1924 vydaly Karlovy Vary, se stal spíš synonymem pro vydírání než pro pomoc. Ostatně i kvůli tomu (a kvůli zpronevěře peněz klientů) s ním potenciální klienti v mnoha zemích nechtěli mít nic společného a nakonec přišel o licenci.

I v Česku proběhlo několik pokusů o hromadné žaloby, přestože v legislativě nebyly nijak zakotvené. Týkaly se převážně různých typů bankovních poplatků. Žaloby se k soudu buď nedostaly, nebo neuspěly, takže z tohoto hlediska šlo o fiasko. Jenže − mnohé z poplatků pak banky samy nakonec zrušily. Jistě, lze jen těžko odhadnout, jak velký podíl na jejich rozhodnutí měla možnost žalob a kolik z toho činilo veřejné mínění a mediální kampaň, spotřebitele ale zajímá výsledek.

Podobné je to s aférou Dieselgate, tedy s úpravou naftových motorů koncernu Volkswagen, které díky němu vykazovaly nižší emisní znečištění. Počáteční nadšení z možnosti uplatnit škodu v hromadné žalobě, kterou v Česku nabízí několik společností, již poněkud opadlo. S nároky na škodu se přihlásily jednotky tisíc poškozených, někteří z nich pak dali přednost individuálním žalobám. Kdy se dostanou k soudům (pokud vůbec), není jasné. Pokud by v Česku existovala možnost hromadných žalob, možná by i zde musel koncern platit miliardové odškodné jako v USA.

Platí, že ve sporu firma versus spotřebitel je ten druhý znevýhodněn. Nemá k ruce dostatek financí a odborníků jako protistrana, a když musí vážit mezi náročným soudním sporem a odškodněním ve výši několika málo tisíc, často to vzdá. Zavedení možnosti hromadné žaloby tento handicap vyváží. Určitě vzniknou právní kanceláře, pro které se stanou tyto žaloby hlavním zdrojem příjmů a kde nebude vždy jasné, jestli jde o ochranu klientů, nebo prostě jen o využití šance vydírat. Podobně jako se to stává například u vleklých sporů při stavebních řízeních, kde se občas aktivně zapojují rádoby ochránci přírody, u nichž však příroda hraje až poslední roli. Trvat ale na zachování současného stavu, kdy hromadné žaloby mohou podávat jen spotřebitelské svazy, by znamenalo rezignovat na rovný přístup ke spravedlnosti. Se všemi negativními důsledky, které pro ekonomiku i politiku tato rezignace má.

