Mezi penzijními fondy se loni dařilo především těm, které investují hlavně do akcií. Po nejúspěšnějším fondu společnosti NN Investment Partners byl loni druhým nejvýdělečnějším fondem s ročním výnosem 9,96 procenta Globální akciový účastnický fond firmy Conseq. Tento fond spolu s dalším čistě akciovým fondem zaměřeným jen na střední Evropu, Conseq Invest Akcie Nové Evropy, řídí portfolio manažer Martin Pavlík. Ten říká, že klíčem k dobrým výsledkům je najít akcie, které se obchodují za ceny pod férovou hodnotou. Jedním z příkladů byla v minulosti společnost Unipetrol, jejíž tržní hodnota loni stoupla více než dvojnásobně.

HN: Jak vybíráte akcie, které do fondů nakupujete?

Záleží na konkrétním fondu. Penzijní spoření je dlouhodobý produkt, u kterého jdeme cestou diverzifikace, tedy globálního rozprostření investic a nakupujeme cenné papíry z trhů západní Evropy a USA, rozvíjejících se trhů a zemí střední Evropy. Fond Akcií nové Evropy je naopak zaměřen pouze na akcie zemí střední Evropy. To je hlavní rozdíl. Z daných trhů se následně snažíme vybrat nejvíce podhodnocené akcie přístupem bottom-up, tedy zespoda nahoru. Klademe důraz například na nízké valuační ukazatele nebo rozumné zadlužení.

HN: Hledáte akcie, které mají potenciál rychle vyrůst, nebo se zajímáte spíše o dividendu a dlouhodobější vyhlídky?

Z důvodu diverzifikace a dlouhodobého horizontu obou fondů máme v portfoliích zastoupeny téměř všechny typy společností. Vzhledem k investičnímu hodnotovému stylu převažují společnosti vyplácející dividendy. Menší procento ve fondech představují akcie růstových společností. Vždy se však snažíme hledat podhodnocené akcie, obchodující se pod svou férovou hodnotou.

HN: Mohl byste dát příklad firmy, kterou jste měli v portfoliu a jejíž hodnota výrazně vzrostla?

Před zhruba třemi čtyřmi lety jsme se rozhodli pro nákup akcií společnosti Unipetrol, která bude pravděpodobně nyní stažena z burzy. V tu dobu nám tato akcie přišla jako výrazně podhodnocená. Bylo to dané nízkými cenami surové ropy, které mají pozitivní vliv na rafinérské a petrochemické marže, z čehož Unipetrol v podstatě žije. Zároveň měl Unipetrol velice zdravou kapitálovou strukturu, byl víceméně nezadlužen. Problémem byla podinvestovanost a efektivita výroby vůči konkurentům. Většina výrobních kapacit byla zastaralá. Po havárii v Litvínově však došlo k modernizaci zhruba poloviny tamních produkčních kapacit. Zároveň měl Unipetrol uzavřenou dobrou pojistku, která znamenala pojistné plnění přesahující 10 miliard korun. Také se dařilo ekonomice a vysoké rafinérské a petrochemické marže nám dávaly signál, že skutečná hodnota firmy je minimálně dvojnásobná, což se později začalo materializovat.

HN: Která z firem, jež máte v portfoliu teď, je podle vás něčím zajímavá?

Dal bych příklad z Rumunska. Tam se mně líbí akcie těžaře plynu Romgaz. Většina jeho produkce směřuje na domácí trh. Pokles cen ropy a zemního plynu před třemi roky vedl k problémům v Rusku. To se snažilo situaci kompenzovat alespoň zvýšením exportu, až se objevily zprávy, že ruský plyn zaplaví Evropu a bude podstřelovat cenu domácích producentů. Cena akcií Romgazu se proto výrazně propadla, ale náš přístup říkal, že se jedná o přehnanou reakci. Proto jsme dané akcie koupili. O problému se přestalo po několika měsících psát a během tří let se akcie včetně výplaty dividend zhodnotily zhruba okolo 70 procent. Jen pro letošní rok se počítá s dividendovým výnosem přesahujícím 10 procent.

HN: Co by podle vás pomohlo nastartovat pražskou burzu a český kapitálový trh?

Pražská burza je z pohledu regulace a legislativy připravená dobře. Spadá do stejné skupiny jako vídeňská burza. Problém ale vidím v nízkém počtu společností na burze. Chybou pro akciový trh bylo to, že se alespoň část privatizace neuskutečnila přes akciovou burzu. Tento způsob privatizace je jedním z nejtransparentnějších a dává jen minimální prostor k pozdějšímu napadnutí a žalobám. Zároveň bychom byli jinde, pokud by dříve vznikly penzijní fondy, které by mohly investovat větší část portfolia do akcií. Dobrým příkladem je například sousední Polsko nebo Rumunsko.

HN: Od privatizace už ale uplynulo dvacet až třicet let. Proč se firmy ani nyní na pražskou burzu příliš nehrnou?

Na pražské burze zkrátka chybí likvidita. Jako pozitivní vnímám vznik účastnických penzijních fondů, které mohou daleko více investovat do akciových titulů. Teď jde jen o to, rozhýbat domácí akciovou burzu. Primárním iniciátorem by měl být zřejmě stát, který má stále aktiva, jež by se dala privatizovat. Mohu uvést pěkný příklad privatizace Rakouské pošty, kde došlo ke zefektivnění jejího chodu. V Česku máme také poštu nebo pražské letiště. Pokud by stát poslal několik společností na burzu, najednou by se zvýšila likvidita. To by přitáhlo zájem domácích i zahraničních investorů.

HN: Odkud podle vás nyní hrozí trhům největší rizika? Může to být změna měnové politiky centrálních bank?

Například v loňském roce americká centrální banka zvedla sazby třikrát, přičemž tamní akciové trhy vzrostly téměř o dvacet procent. Nyní se však zdá, že investoři začínají vnímat zpomalování globální ekonomiky a do toho, pro akcie nepříznivé, zvyšování úrokových sazeb. Při současných úrovních akciových trhů tak nemůžeme být překvapeni, když se dostaví menší korekce. Velikou nejistotu na trhy vnáší také americký prezident Donald Trump, jenž nyní hrozí zavedením cel. Obchodní války by určitě akciovým trhům neprospěly. K dalším rizikům bych přidal rychlejší než očekávaný růst inflace, zvyšování úrokových sazeb, geopolitická rizika a sociální nepokoje.

Související