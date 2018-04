Po razantním vstupu do nového roku to vypadalo, že i letos vývoj amerického a dalších světových akciových trhů naváže na loňský vydařený rok. Například americký akciový index S&P 500 jen za leden stoupl nahoru v porovnání s koncem roku 2017 o více než pět procent, když loni posílil celkem zhruba o 20 procent. Momentálně je však pro tento rok v minusu, a to přibližně o 2,5 procenta. Důvodem jsou velké turbulence na trzích.

Objevují se tak i názory, že již devět let trvající takzvaný býčí trh (viz box Býk versus medvěd na této straně) může být v ohrožení, mimo jiné i proto, že trvá již tak dlouho. Ale třeba podle Štěpána Tvrdého, zakladatele a investičního stratéga fondu NWD Global-Multi Asset (NWD GMA), je současný stav na světových burzách návratem k normálu. "Současná volatilita na akciových trzích není nijak výjimečná, naopak výjimečný byl průběh loňského roku bez významných výkyvů," říká Tvrdý a dodává, že část investorů tak nabyla dojmu, že to tak zůstane i nadále. "Bylo tedy otázkou času, kdy se dostaví potřebný impulz."

Tím impulzem podle něj byla hrozba rychlejšího zvyšování úrokových sazeb ze strany Fedu (americké centrální banky) a v úvodu zmíněné riziko obchodních válek mezi USA a dalšími státy. Právě obavy ze zvyšování sazeb ukončily na konci ledna dlouhotrvající období klidu na světových burzách. Akciové výprodeje začaly ve Spojených státech a okamžitě se přelily i do ostatních regionů. V období mezi 26. lednem a 8. únorem se snížila tržní hodnota světových veřejně obchodovaných akcií o více než pět bilionů dolarů.

Seriál HN: Investice jaro 2018 ◼ 1. díl – 3. dubna: Jak porazit inflaci

◼ 2. díl – 10. dubna: Investujeme do akcií a podílových fondů

◼ 3. díl – 17. dubna: Nemovitosti jako investice

◼ 4. díl – 25. dubna: Alternativní investice

Indexy mnohých trhů, včetně USA, Japonska, Číny či Hongkongu, ztratily přes 10 procent v porovnání se svými předchozími rekordními hodnotami. Index MSCI All Country World, který zahrnuje všechny světové trhy, odepsal v uvedeném období devět procent své hodnoty.

V následujících týdnech se dění na trzích zklidnilo, v březnu však na ně neklid vrátil americký prezident Donald Trump, když oznámil cla na dovoz oceli. V dalších týdnech pak situaci ještě vyhrotil prohlášením, že zvažuje zavést cla na některé dovozy z Číny. A Číňané reagovali hrozbou zavedení cel na americké výrobky, což Trumpa ještě více popudilo.

Na stáří se neumírá

Hodně se mluví o tom, že býčí trh trvá již dlouhých devět let, podle Štěpána Tvrdého z NWD GMA ale samotná délka rostoucího trhu není důvodem pro jeho konec a připomíná tradiční investorské rčení "Bull markets do not die of old age", tedy že býčí trhy neumírají na stáří. A zmiňuje, že většina světových ekonomik se nachází ve velmi dobré kondici. "Rozvinuté země vykazují nízkou nezaměstnanost, růst firemních zisků a mezd."

Podobného názoru je také Patrik Hudec, portfolio manažer Generali Investments CEE. Éra extrémně uvolněné měnové politiky ze strany významných světových centrálních bank, jako jsou Fed či Evropská centrální banka, podle něj sice končí a zároveň dochází i k větším cenovým výkyvům v obou směrech, v případě například amerického akciového trhu to ale nepovažuje za signál, že se nachází na svém vrcholu.

Související Infografika Střídání býčích a medvědích trhů v USA

Jako důvody Hudec uvádí solidní hospodářský růst ve vyspělých i rozvíjejících se zemích. "Mnohé země jsou de facto teprve na začátku hospodářského cyklu," podotýká. "Růst korporátních zisků dosahuje dvouciferné úrovně s velice dobrým výhledem nejen pro zbytek letošního roku, ale také na roky 2019 a 2020," uvádí další důvod pro optimismus investorů s tím, že ceny akcií v USA budou podporovat i rekordní objemy peněz vynaložené firmami na odkup vlastních akcií.

Například Russ Koesterich, portfolio manažer americké investiční společnosti BlackRock, ale upozorňuje, že očekávání ohledně vývoje světové ekonomiky již jsou v cenách akcií do značné míry zohledněna. "Světový hospodářský růst je sice solidní, ale již nedochází v tomto ohledu k žádným překvapením," uvádí.

Sázka na rozvíjející se trhy

I přes velké výkyvy nabízejí světové trhy stále dostatek investičních příležitostí. Podle expertů by se mohla vyplatit mimo jiné sázka na akcie firem z rozvíjejících se zemí. "Navzdory pozitivnímu vývoji v loňském roce zůstávají takzvané emerging markets cenově velice atraktivní ve srovnání například s americkými akciemi," říká Patrik Hudec z Generali Investments CEE.

Vyplatit se může investorům i sázka na akcie v regionu střední Evropy (CEE). "Prozatím preferujeme české akcie a selektivně si vybíráme akcie z ostatních zemí v regionu," uvádí Igor Müller, portfolio manažer NN Investment Partners.

Za zajímavé považuje například cenné papíry polských firem ze spotřebitelského sektoru se zbožím, jako je oblečení, obuv, dále potravinové řetězce či řetězce rychlého občerstvení. "Tyto firmy za poslední roky vyrostly a překročily hranice jak na východ, tak na západ a dostávají se do hledáčku zahraničních investorů," upozorňuje.

Za lákavý považuje region CEE i díky nadprůměrným dividendovým výnosům.