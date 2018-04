Pokud se někdo kojil loni po vítězství Emmanuela Macrona nadějí, že porážkou Marine Le Penové je nástup evropských euroskeptických populistů zastaven, tak ho nyní Viktor Orbán musí vyléčit z poslední iluze. Jeho strana Fidesz si opět, potřetí za sebou, sáhne na ústavní většinu a může si v zemi dělat, prakticky co se jí zamane. Voliči jejím znovuzvolením posvětili dosavadní potlačení svobody médií a nevládních organizací, korupci vedoucí až ke špičkám státu a strany a otevřenou lež jako hlavní nástroj politického boje.

Viktor Orbán potvrdil, že je obratným politikem, který ví, jak dosáhnout svého cíle. Ukázal všem v Evropě, že volby se dají vyhrát pomocí jednoho tématu (migrace), které vyšroubované až do absurdit dokáže vyvolat strach a zmobilizovat voliče takřka do posledního. Nevíme, zda a jaké byly manipulace, protože se v posledních hodinách nedělní volby objevilo několik hackerských útoků, ale podle neoficiálních výsledků Fidesz dostal 2 506 351 hlasů. Experti předvídali, že voličská základna strany se pohybuje v desetimilionovém národě někde mezi 2,3 až 2,5 milionu.

Výrazněji Fidesz neoslovil jen mladé Maďary. Jsou to právně oni, kteří v posledních letech ze země odcházejí. Lze očekávat, že po tomto výsledku maďarská více než půlmilionová emigrace ještě zesílí.

Umění mobilizace

Podobně jako Miloš Zeman v české prezidentské volbě i Viktor Orbán ve volbách parlamentních potvrdil novou poučku, že pokud někdo dokáže mobilizační potenciál svých voličů vyškrábat do posledního, tak jsou to národovečtí populisté. Evropa s nimi rozhodně neskončila. V Německu se stali největší opoziční stranou, v Rakousku jsou ve vládní koalici. Jen v Polsku se v posledních týdnech objevil propad v průzkumech vládní strany Právo a spravedlnost, která se hlásí otevřeně k maďarskému příkladu, a mobilizace příznivců strany jako by ztrácela dech.

Fidesz nyní zamíří k tomu, aby se zbavil zbytku překážek své moci. Očekávejme přijetí tvrdých zákonů omezujících nevládní organizace, atak na zbývající nezávislá média a na části maďarské justice, které se ještě ubránily. To vše v členské zemi Evropské unie, která je založena na hodnotách, jež jako by se Orbán rozhodl co nejviditelněji popřít.

Možná mají pravdu ti západní kritici, kteří tvrdí, že ve třetím volebním období po sobě Maďarsko ještě více zamíří k Orbánem obdivovanému modelu Ruska jako volební autokracie.

Maďarské lekce

Okolní země, jako je Česko, by si z maďarských voleb měly vzít několik ponaučení. Orbánův příklad totiž přitahuje všechny, kdo touží po co nejméně omezené moci.

Takže lekce první: Opozice zůstala do poslední chvíle roztříštěná a odstoupení kandidátů některých stran den před volbami v několika jednomandátových obvodech nic nezměnilo. Maďarští opoziční politici nebyli schopni překonat nejen vlastní ega, ale ani nadřadit zájmy své země a národa nad zájmy stranické, což by měla být jedna z těch společných hodnot, k nimž se v krizových chvílích liberální demokracie musí uchýlit.

Když se opozice efektivně nespojí, nemá šanci populisty, kteří jsou právě u moci a určují pravidla, porazit nebo alespoň omezit. Maďarským stranám se nepovedlo dosáhnout ani základního cíle: zbavit vládní stranu ústavní většiny.

Lekce druhá: Opozice nebyla schopna předložit životaschopnou alternativu, pro niž by se voliči mohli nadchnout − nebo si alespoň říci, že to je menší, ale přijatelné zlo. Opoziční strany poukazovaly hlavně na korupci Fideszu, která se sice nedala přehlédnout, ale v očích voličů ji přebil strach z imigrantů, který v Maďarsku s jeho zkušenostmi z uprchlické vlny roku 2015 není tak iracionální jako v Česku.

S tím souvisí i lekce třetí, kterou v jiné verzi známe z Česka: Propojení strachu s osobou soupeře, i když postavené na lži, funguje a těžko se proti tomu bojuje. V Česku ji Zemanovi příznivci užili v heslu "Stop imigrantům a Drahošovi", v Maďarsku Orbán použil jako strašáky postupně amerického miliardáře George Sorose, Evropskou unii a Spojené národy. Vymyslet na tohle nějakou protireakci nebo antikampaň se zdá krajně složité pro ty, kdo chtějí dodržovat alespoň základní pravidla politického chování, na němž jsou liberální demokracie a Evropská unie založeny.

Viktor Orbán bude nyní cítit, že má silný mandát nejen k domácímu vládnutí, ale že se opět může pokusit o změnu Evropské unie. Ta ostatně jeho eskapády do velké míry financuje pomocí evropských fondů. Dosud dokázal chodit na hraně a couvnout před každým vážnějším střetnutím s evropskými partnery, zatímco například polští konzervativci jdou do sporů na evropském kolbišti mnohem bezhlavěji.

Je tak otázkou, zda si tím evropští politici nevypěstovali na zadním dvorku nebezpečnějšího soupeře, než dosud doufali. Těžko bude Angela Merkelová, Emmanuel Macron či Jean-Claude Juncker peskovat Poláky a další, kteří budou koketovat s autoritářstvím, pokud na ně bude Viktor Orbán dělat z Budapešti dlouhý nos.

