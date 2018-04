Andrej Babiš před několika týdny prohlásil, že je jediným kandidátem hnutí ANO na premiéra "až do smrti". A vida. Teď už říká, že pokud prezident jmenuje premiérem někoho jiného z hnutí ANO, podřídí se. Jak si tu změnu vysvětlit? Ne, nepředpokládáme, že by Babiš hodlal na vrcholu sil a hromady peněz ukončit svůj život. Spíš je to tak, že přísahy fatálního typu (jednou přísahal i na zdraví vlastních dětí) pro něj až tak moc neznamenají a nutno je brát s rezervou − ač při tom i nepověrčivému člověku běhá mráz po zádech.

V zájmu korektnosti ale připusťme, že se předseda ANO nachází v nejednoduché situaci. Při jednáních o vládě sám sebe vmanévroval do krajně nevýhodné pozice. Tím, že úporně trval na ministerstvu vnitra, znemožnil dohodu s ČSSD a nyní je vydán na milost a nemilost Miloši Zemanovi. Prezident sice slíbil, že Babiše jmenuje premiérem i podruhé, ale ani on si s konzistencí postojů velké starosti nedělá. Jen idiot nemění názory, že ano. Takže Babiš, jsa neschopen sestavit vládu, která by mohla získat důvěru, se nemůže divit, když od prezidenta uslyší "sorry jako". Není to totiž tak, že prezident jen "rozdává karty", jak také řekl Babiš. On karty hraje a má nyní proklatě dobrý list.

Přesto není příliš pravděpodobné, že by Miloš Zeman vybral za premiéra někoho jiného z hnutí ANO. Chce nepochybně i skrze vládu hájit své zájmy, a kdyby jmenoval premiérem například Richarda Brabce, moc by si nepomohl. Otevřela by se tím cesta k vytvoření většinové vlády ANO s ČSSD a KDU, případně i s ODS. To jsou plus minus prounijní a prozápadní strany. A Zeman by měl v takovém aranžmá mnohem méně prostoru, jak prosazovat svou afinitu směrem na východ.

To ale neznamená, že si Babiš může být druhým pokusem jistý. Je možné, že si prezident pořídí vlastní vládu (model Rusnok 2.0), do níž najmenuje své sympatizanty plus nominandy stran, které budou ochotny se na projektu podílet. Nebo tím bude aspoň hrozit. Taková prezidentská vláda by sice nevydržela dlouho (nezískala by důvěru sněmovny a následoval by další pokus, který má předseda sněmovny Radek Vondráček z hnutí ANO), ale Babiš by se musel alespoň na pár měsíců ze Strakovy akademie odstěhovat, což by pro něj byla komplikace.

Jedna cesta pro Babiše, jak si jistojistě podržet premiérské křeslo, tady samozřejmě je. Stačilo by, aby se rychle dohodl na podpoře s Okamurovou SPD a KSČM. Prezident už dříve řekl, že tuto variantu po krachu jednání s ČSSD doporučuje a za těchto podmínek by Babiše ochotně premiérem jmenoval. Není divu: Byla by to vláda stran, jejichž voliči Miloši Zemanovi zajistili druhý termín na Pražském hradě, a (hlavně) by tím potěšil své přátele v Rusku. Závislost vlády na hlasech proruských partají by zajistila, aby už nedocházelo k takovým "lapáliím" jako vyhoštění ruských diplomatů či vydání hackera Nikulina do USA, tedy akcí, které vyvolaly na Hradě kolektivní záchvat vztekliny.

V každém případě z Babišovy věty, že je "jediným kandidátem na premiéra až do smrti", lze vyvodit, že nyní začíná Babišův politický život po životě. A v něm už o sobě tak úplně rozhodovat nebude. Jeho volba je neradostná: Buď bude premiérem s podporou proruských extremistů a západní partneři se na něj budou dívat skrz prsty. Nebo premiérem za pár týdnů vůbec nemusí být.

