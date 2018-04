Už za studií pracoval jako koncipient ve slavné advokátní poradně v Ječné 29. Ve zlomovém roce 1989 se tak ocitl po boku takových osobností, jako byl jeden z nejuznávanějších českých právníků Otakar Motejl či Zdeněk Dítě, Tomáš Sokol a Jan Brož, kteří v politických procesech obhajovali disidenty. Když po listopadu 1989 přišly restituce, s důvěrou se na ně obraceli lidé poškození za minulého režimu. Praxe v Ječné předurčila doktora Medunu k tomu, aby se z něj stal advokát restituentů. Přední expert na restituční právo si leckdy přijde jako rodinný právník − o majetku rodu mívá větší znalosti než potomci. Některé restituenty zastupuje už desítky let.

HN: Profesní komora se vzbouřila proti snaze prolomit mlčenlivost advokátů. Návrh zatím narazil. Dovedete si představit, že byste musel finančním úřadům poskytovat informace o klientech?

Znamenalo by to zásadní prolomení mlčenlivosti. Už tím, že by advokát měl EET a musel podávat daňová hlášení, ohrožuje klienty. Ti k němu přicházejí jako k lékaři. Mají nějaký problém a nechtějí, aby o něm okolí vědělo. Prolomení mlčenlivosti se dá vždycky zneužít. Vyvinit se je mnohem složitější než někoho nařknout. Vztah mezi advokátem a klientem by měl být nedotknutelný.

HN: A vztah mezi advokátem a státními orgány?

I tady je ohrožena nezávislost. Stát by chtěl, aby prohřešky advokátů řešil podobně jako u exekutorů ministr spravedlnosti. Vždycky to bylo tak, že přestupky se zabývala kárná komise České advokátní komory. Přijde podnět a my rozhodujeme o provinění.

Petr Meduna (53) ◼ Vystudoval pražskou Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Působil jako koncipient a advokát AK Brož & Sokol. Od roku 1992 je samostatným advokátem se zaměřením na občanské, správní a pozemkové právo a na restituce. ◼ Od roku 2009 je členem kárné komise České advokátní komory. Od roku 2013 je regionálním představitelem České advokátní komory pro hlavní město Prahu. ◼ Právně zastupuje i nevlastní sestru Karla Schwarzenberga Alžbětu Pezoldovou, která se s českým státem soudí o uznání dědictví po hlubocké větvi šlechtického rodu.

HN: Nestává se, že kolegy podržíte?

Působím v kárné komisi osm let a mohu říct, že její práce je naprosto profesionální. Komora by si neměla nechat tuto pravomoc odejmout. Vymezení advokátního stavu hodně pomohla první polistopadová ministryně spravedlnosti Dagmar Burešová. Jasně definovala postavení advokáta v demokratické společnosti, pravidla jeho odměňování − advokátní tarif − a jeho nezávislost. Advokát byl a bude odpovědný za svoji práci klientovi, nikoliv ministerstvu spravedlnosti. Tak by to mělo zůstat.

HN: Ve své praxi řešíte hlavně restituce. Nemyslíte, že dnes už nikoho nezajímají?

Dnes je už náprava starých křivd politicky nezajímavé téma. Pro 40 tisíc lidí, se kterými se stát dosud nevyrovnal, je to ale stále živá věc. Stát je má odškodnit za to, že jim v padesátých letech či později sebral majetek. Kdo byl kulak a nepřevedl hospodářství do družstva, dostal punc, jeho děti nemohly studovat. Jediné, co takovým rodinám zůstalo, byla půda. I tu jim pak sebrali. Byli to lidé diskriminovaní režimem.

HN: Za majetkové vyrovnání je zodpovědný Státní pozemkový úřad a ten se brání, že na vině jsou mnohdy sami restituenti, že nebyli aktivní. Jaká je vaše zkušenost?

Mám pět případů, kdy stát dodnes nerozhodl, jestli je vůbec restituce oprávněná, nebo není. Přitom v době, kdy se dotyčné osoby přihlásily o svůj majetkový nárok, platil správní řád, který ukládal, aby správní orgán rozhodl do 60 dnů. Mým klientům je 75 až 82 let a na rozhodnutí čekají přes 9000 dnů. Nabízí se analogie s amnestií prezidenta republiky v trestních kauzách. Důvodem bylo, že řízení nemají trvat déle než sedm let, protože jde o právní nejistotu. Tady se řízení táhnou 27 let a nejsou dokončená. Mám klientku, která o vydání nemovitosti požádala, když jí bylo 47 let. Teprve teď, kdy jí je 74, přišlo rozhodnutí, že se jí nevydávají nemovitosti. Místo toho dostala majetkový nárok s minimálním oceněním. Je ale v naprosto jiné pozici než ti, kteří nárok získali v roce 1993. Její nárok má dnes neodpovídající hodnotu. Je to almužna.

HN: Na čem rozhodnutí vázlo?

Ona všechno doložila už v roce 1992. Po pěti letech urgovala pozemkový úřad a ten pořád nerozhodoval a rozhodl až nyní, tedy více než po 25 letech. Je to nekompetentnost, neodbornost, neúcta k restituentům.

HN: Pozemkový úřad si najímá právníky, aby ve sporech s restituenty ochránili majetek republiky. Tvrdí také, že tito lidé nemají zájem na půdě hospodařit. Setkáváte se s tím?

Mám klienta, kterému stát sebral velké polnosti v Praze 4. Jeho syn je významný zemědělec, hospodaří na vrácených polích a zčásti na náhradních pozemcích. I když všechny spory vyhrál, Státní pozemkový úřad proti němu vede další čtyři soudní řízení. Tvrdí, že mu náhradní pozemky nedají, protože neprokázal dostatek zájmu. On přitom půdu pro své hospodářství potřebuje. Je ale přece každého věc, jak s pozemky naloží. Stát místo aby se s těmito lidmi vyrovnal, dělá z nich ty, kteří chtějí na majetku, jenž jim historicky patřil, zbohatnout.

Advokát zvládne i zabijačku ◼ Rozhovory běžně nedává, přitom má co sdělit. S restituenty prožil už skoro tři desítky let. "Jsou to čestní, poctiví, pracovití a skromní lidé. Často se potýkají se závistí okolí. Majetek nespojuje, ale rozděluje. Nejen v rodinách, ale i ve společnosti, a to dvojnásobně," říká Petr Meduna. ◼ Vždy zastupoval jen restituenty, které stát poškodil, ne ty, kteří restituční nároky skupovali. Někdy mu místo peněz dávali naturálie, které dostali od družstva jako náhradu za zvířata a další mrtvý a živý inventář, který do JZD kdysi museli vnést. ◼ Vzpomíná, jak mu zavolal klient, aby si přijel k Chodovské tvrzi pro naporcované prase jako výslužku na Vánoce. Přišel do garáže, kde byla nachystaná hlava a čtyři vepřové čtvrtky. Zabijačku nikdy nedělal, ale dostalo se mu rady: "To se musíte naučit, když zastupujete restituenty."

HN: Některé sporné restituce tomu ale nahrály.

Byly to výjimky. Kauzy byly medializovány a mohly u veřejnosti poškodit ostatní restituenty. To ale nevyviňuje stát, aby rozhodl správně a včas.

HN: Včas už to nebude, ale co znamená správně?

Rozhodně to není případ, kdy za nevydané tři hektary na Chodově vyměří finanční náhradu ve výši zhruba 180 tisíc korun. Za to se dá koupit možná tak 30 metrů čtverečních v této lokalitě. Nebo když za nevydané pozemky v Ruzyni dostali restituenti náhradu čtyři či pět korun za metr. Kdyby si tam dnes chtěli půdu koupit, zaplatí 4 až 5 tisíc korun za metr čtvereční. Nebo když klient přišel o 30 tisíc metrů čtverečních stavebních pozemků v Praze, kde teď stojí rodinné a bytové domy. Je absurdní, když stát mu za to po 25 letech restitučního řízení chce dát odškodnění 200 tisíc korun. Za to by si v té lokalitě koupil sotva 40 metrů. Kdyby získal od státu nárok v roce 1992, mohl jej v té době jinak zhodnotit například koupí orné půdy, nemovitosti, a to v jiných cenách než v současných, kdy je o jeho nároku s časovou prodlevou rozhodováno. Dnes takový nárok nemá žádnou odpovídající hodnotu, neboť vypořádání je v cenách z roku 1990, neobsahuje inflační doložku a nereflektuje nárůst cen nemovitostí, zejména pozemků, jejichž cena oproti roku 1992 několikanásobně vzrostla.

HN: Jak se tedy stát podle vás vyrovnal s minulostí?

Obecně se dá říci, že se ke svému závazku postavil čelem. Přijal zákony a snažil se je naplnit. Bylo to politické rozhodnutí a nepřijaly ho všechny země, které se oprostily od totalitního režimu. V Polsku proběhly hlavně církevní restituce, na které jsme zase my tady čekali 25 let.

HN: Na rozdíl od Československa ale jinde neproběhlo tak masivní vyvlastňování.

Ano, ale důležitý byl ještě další moment. V Československu existovala z dob Marie Terezie a Franze Josefa evidence pozemkových knih, která byla perfektně vedená. Takzvaný rakouský pořádek v evidenci majetku umožnil, aby restituce proběhly. Většina jich je vypořádaná. Problém je tam, kde jsou zabavené pozemky zastavěné a původní majitelé za ně měli dostat náhradní půdu nebo finanční kompenzaci. Nejhůř je na tom přirozeně Praha. Prostřednictvím ministerstva zemědělství však byla snaha státní půdu spravovat a rozdělovat. Nejvíc k tomu měla blízko KDU-ČSL, přitom by se mohla hlásit k odkazu Antonína Švehly a bývalých statkářů. Ti by ale majetek spravovali úplně jinak. Majetek a půda znamená moc a peníze. Proto se v restitucích událo tolik věcí, které ne vždy byly ve prospěch restituentů.

HN: Byly tu ale restituční zákony a úkol státu alespoň částečně napravit křivdy. Kdy došlo ke zvratu?

Měl jsem jen velmi málo případů, snad tři čtyři, kdy došlo k dohodě se státem a ten pozemky vydal. To bylo ideální řešení, které ale státu vydrželo do poloviny 90. let. Pak začal účelově tvrdit, že existují překážky pro vydání půdy. Následovalo soudní martyrium, jeho konce se klienti ne vždy dožili. Nebo rezignovali a své nároky převedli nebo si je nechali vyplatit.

HN: Kolik nyní řešíte restitučních případů?

Zastupuji dvacet rodin. Nejstaršímu klientovi, který byl ze Strašnic, bylo 98 let. Nejmladší jsou děti nebo vnuci původních restituentů. Nedávno se mi u soudu stala příhoda, která situaci vystihuje. Mladá soudkyně se ptala, jestli mám původní výzvu k vydání nemovitosti s razítkem. Předložil jsem jí tuto výzvu a ona říká: "To jsem nevěděla, že váš tatínek byl taky advokát." Odpověděl jsem jí, že můj otec zemřel před třiceti lety a výzvu jsem psal já. Soudkyně se divila, že stejného klienta zastupuji více než 25 let a jeho věc není stále dořešena. Není zcela běžné, aby advokát zastupoval klienty po tak dlouhou dobu a jeho případ − restituční nárok − nebyl dosud vyřešen. V současné době zastupuji restituční nárok v soudním sporu, který započal v roce 1992 a po 25 letech soudního řízení je opět jako neskončený u soudu 1. stupně.

HN: Neprožíváte pak s nimi i jejich osudy?

Jde o to, že lidé vám věří. Jsem advokát a zároveň kolikrát i rodinný právník. Leckdy mám větší znalosti o jejich majetku než děti a vnuci. Abych byl úspěšný, musel jsem si vše nastudovat a mít doklady o historii rodového vlastnictví. Mám od nich původní zemské desky, pachtovní smlouvy, rodné a křestní listy a bohužel někdy již i úmrtní, aniž by se dočkali svých oprávněných nároků.

HN: Bývalý lidovecký ministr zemědělství Marian Jurečka prosadil takzvanou druhou restituční tečku. Od 1. července už stát nedá lidem poškozeným za minulého režimu jako náhradu půdu, ale vyplatí je v cenách z roku 1992. Mnozí se s tím nechtějí smířit. Přibyla vám teď práce?

Denně se ozývá několik lidí z celé republiky, kteří chtějí pomoci. Někomu už nelze, pokud si vzpomněl pozdě. To jim musím říct. Klienti, kteří o vypořádání požádali ve lhůtě a nárok se snažili uplatnit, mají stále šanci. Mohu jim říct: Spor neprohrajeme, pokud půjdeme do Štrasburku. Když tam uvidí, že řízení trvalo 26 let a stále neskončilo, klient dostane minimálně soudní náklady a odškodnění. Stát se včas nevypořádal a musí být připraven na to, že budou soudní boje o stamiliony či miliardy. Teď si připadám, jako když jsem s restitucemi začínal.

HN: Jak to myslíte?

Pamatuji si, že byla lhůta 31. prosince 1992, dokdy mohli lidé požádat o navrácení majetku. V kanceláři jsme kromě Štědrého dne byli každý den, abychom stihli podat všechny žádosti. Byl jsem advokát, zároveň si dělal koncipienta a měl sekretářku, která u mě vydržela 25 let. Psala na consulu a do stroje vkládala stoh papírů s pěti kopíráky. Také dnes máme spoustu práce, abychom před restituční tečkou stihli podat žaloby.

HN: Co bude pak?

To nikdo neví. Nemyslel jsem si, že po 27 letech se dočkám toho, že řeknu klientovi: Já nevím, jak to dopadne. V zákoně chybí přechodná ustanovení. Proto jsou dva tisíce žalob, restituenti chtějí mít aspoň jistotu, že jejich nárok bude projednán. Není však ani jasné, jestli soudní pře budou dokončeny podle nynějších pravidel. Jestli se z restituční tečky nestane i tečka soudní.

HN: Je to tak, že soudy mají tendenci ve sporech obhajovat stát, a až když takříkajíc pohár přeteče, zastanou se občanů či firem, jak je vidět u sporů s finanční správou? Jakou máte zkušenost?

Díky restitucím jsem měl možnost poznat rozhodování soudů po celé republice. Obecně se dá říci, že jsou dobře připravené. Je ale rozdíl, když případ dostane soudkyně čerstvě jmenovaná prezidentem, která není ovlivněná dobou, kdy neexistovalo soukromé vlastnictví. Mladý soudce je rychlý, nezaujatý, hodnotí jen důkazy, řízení neprotahuje. Bohužel v poslední době Státní pozemkový úřad prostřednictvím svých právníků či externích advokátů dělá procesní obstrukce. Kdyby peníze, které vydává za právní služby a soudy, šly na restituce, možná jsme s nimi už skončili.

HN: Jak jste u soudu úspěšný?

Většina rozhodnutí je ve prospěch našich klientů − prvorestituentů. Jsem mile překvapen, jak soudy zejména mimo Prahu rychle a kvalitně rozhodují. To mě utvrzuje v tom, že výklad práva je ve správných rukou. Je pro mě ale nepochopitelné, že státní orgán − pozemkový úřad − nerespektuje rozhodnutí nezávislých soudů, dokonce ani rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR a dál dává pokyny svým právníkům, aby se soudili. Klient se mě pak ptá, proč podáváme žalobu, když jsme šestkrát vyhráli. Těžko se mi to jako advokátovi vysvětluje.

HN: Skupina senátorů se obrátila na Ústavní soud, aby restituční tečku zrušil. Bylo by to už podruhé. Jak si myslíte, že rozhodne?

Jsem přesvědčen, že v podobě, jak byla příslušná novela přijata, nemůže u Ústavního soudu uspět. V případech, kdy stát nebyl schopen řízení s restituenty dokončit, staví tyto osoby do nerovné pozice s těmi, s nimiž se vyrovnal. A je to chyba a nečinnost státních orgánů.

HN: Zastupujete v restitučních sporech také církev?

Ne. Ač jsem křesťan, ani bych tyto klienty nechtěl mít. I z církevních restitucí se stává politikum a řeší se, zda je zdanit. To je právní nejistota, zákony se mění podle toho, jaká je vládní garnitura a jaký má politický zájem. Zákon by měl být konstantní. Obecný občanský zákoník, přijatý v Rakousku v roce 1811, platil s drobnými změnami až do roku 1950. Podle něj ještě dokončuji některé staré restituce. Pak přišel socialistický zákoník, nový je od roku 2014. Pro normálního člověka je nesrozumitelný. Dříve jsem byl schopen k jednotlivým termínům říct i paragraf, teď už nejsem. Zákon, který tu platil 140 let, byl naprosto jasný. Chovej se podle toho, jak se chovali naši předci. V současné době tomu tak není.

Advokát Petr Meduna Foto: HN – Josef Horázný

