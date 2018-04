Když před pěti lety překvapivě odstoupil papež Benedikt XVI., hned mě napadlo, kdo by mohl být jeho nástupcem. Václav Klaus. Na jedničku by dokázal naplňovat minimálně jedno z církevních dogmat. To o neomylnosti papeže.

Kardinálové ovšem Klausovy přednosti zpupně přehlédli a zvolili Jorgeho Maria Bergoglia, který přijal jméno František. Václav Klaus ale přesto nemusí zoufat. Mohl by být ideálním kandidátem na jiný vysoký post. Navrhněme ho jako hlavu "nové" Evropské unie, kterou my Češi založíme místo té současné, jež nám tolik vadí.

Češi mají alergii na Brusel. Kromě obligátních výtek, že nám diktuje, připadá řadě českých kritiků jako socialistický moloch. Typický příklad: "Chceme jen a pouze společný trh + pár smluv typu Schengen. Zbytek toho předraženého politického lisabonského neomarxistického krámu nechť si EU strčí do Brusele," napsal mi na Twitteru uživatel jménem Kryštof Bruna.

Toto myšlení je v Česku velmi silně rozšířené − především zásluhou Václava Klause. Spousta Čechů Evropskou unii kritizuje právě z těchto pozic. Tvrdí, že dokud šlo jen o společný evropský trh, bylo vše v pořádku. Cokoliv nad jeho rámec už jim ale připadá jako socialistické plánování. Na rozdíl od Klause ale většinou podporují volný pohyb v rámci Schengenu. Klaus ho odmítá a chtěl by hranice mezi členy EU zase obnovit.

Teď je vedlejší, jestli by bylo podobné zredukování EU jen na společný trh a Schengen správné nebo ne. Podstatné je něco jiného − je to vůbec možné? Mělo by Česko, kdyby se něco takového rozhodlo prosadit, nějaké spojence?

Samozřejmě že nemělo. Ani v jedné jediné zemi EU nemají silný hlas lidé, kteří by to chtěli. Našli bychom je maximálně ve Velké Británii a ta z unie odchází. Češi by si měli dát studenou sprchu. V Evropě nás fakt nikdo neobdivuje jakožto geniální myslitele, kteří konečně přišli s receptem, jak všechny problémy vyřešit.

Komu záleží na Češích

Předně, EU nikdy nebyla jen čistě hospodářským projektem, a to ani v době budování společného trhu od poloviny osmdesátých let. Kdo dnes tvrdí, že se unie měla stát jen trhem bez přívlastků, evropskou integraci nepochopil. To, kam se EU vyvinula, se nám nemusí líbit. Ale byli jsme varováni − taková prostě je, s tím jsme do ní vstupovali.

Zároveň ale EU rozhodně není ani Sovětským svazem, jak tvrdí její ideologicky vyhranění odpůrci. Můžeme se bavit o tom, jestli v konkrétních oblastech nezašla míra regulace příliš daleko. Jenže prostě není pravda, že členské země obecně trpí kvůli členství v EU příliš velkou regulací. Jinak by se pravidelně nemohly umísťovat vysoko v žebříčku nejkonkurenceschopnějších států světa. Tedy samozřejmě ne všechny, jsou mezi nimi velké rozdíly. A to je právě důkazem toho, že je centrální "bruselská" regulace nijak zásadně nebrzdí. Jestli jsou některé státy příliš zbyrokratizované, je to jen a jen jejich chyba. Ta regulace, která nejvíc svazuje, nepochází z EU, ale je domácím výtvorem. Vezměme si takový český stavební zákon.

V EU jsou samozřejmě státy, které obecně mají mnohem větší touhu regulovat ekonomiku a kladou větší důraz na sociální opatření. Francie, Belgie, Rakousko a tak dál. Německo jakbysmet. Představa, že tyto země se najednou obrátí na českou víru, je naivní.

Je příznačné, že když se v Česku mluví o možnosti, že bychom z EU vystoupili, je to ve stylu: jak by se měla unie změnit, abychom v ní zůstali, co by nám měla dát, abychom neodešli. Ale co se zeptat jinak − kdo má v EU zásadní zájem na tom, abychom v ní zůstali?

Žádný stát si odchod Česka nepřeje. Kdybychom se ale snad definitivně pomátli a dali na stůl ultimátum, ve kterém bychom požadovali, že se EU buď zásadně změní, nebo jdeme pryč, asi bychom se hodně divili.

Dokonale to nedávno shrnul jeden z vládních expertů na unii: "Benelux a Francouzi nás vidí jako neoliberální fanatiky volného trhu a nízkých daní, kteří jenom podrážejí místní trhy práce svým sociálním dumpingem. Jižní Evropa vidí, jak jim pracovní místa v dodavatelských řetězcích zmizela do Evropy střední, má svých starostí dost a koneckonců za Alpami žili vždy jenom divoši. Skandinávie je marginální, z domácích důvodů střední Evropu nikdy hájit nebude, postkomunistickou mentalitu nezná a nerozumí našemu nově nalezenému kurióznímu ateistickému sociálnímu konzervatismu. Británie je od léta 2016 na dlouhá léta politicky paralyzována a to, co může teoreticky ČR nabídnout, tedy volný pohyb, není doma průchozí. Irsko, Balti, Balkán jsou marginální hráči. Kdo zbývá? Německo a jeho levoboček Rakousko."

Kámoši z Běloruska

Naprosto přesné. Německo je v EU naším zásadním spojencem. Zároveň mu ovšem čeští zastánci modelu EU jen jako trhu bez přívlastků obvykle nemohou přijít na jméno. Jak paradoxní. Ale myslíte si, že se Německo kvůli dodávkám z našich montoven vzdá svého partnerství s Francií, Belgií nebo třeba Nizozemskem a půjde radši s námi? Fakt dobrý vtip. A neudělala by to samozřejmě ani Velká Británie, která má vlastní vize (nebo spíš iluze) − prý jí brexit umožní stát se globální ekonomickou mocností, která uzavře bezprecedentní dohody o volném obchodu se zbytkem světa.

Poláci a Maďaři sice unii kritizují skoro stejně často jako my, ale na odchod z ní nemají ani pomyšlení. Podle průzkumů naopak patří k zemím, které jsou s členstvím v EU nejvíc spokojené. A Slováci nahlas říkají, že jejich místo je v jádru unie, co nejblíž Němcům a Francouzům.

Nějakou českou Evropskou tržní unii, budovanou na výše popsaných "klausovských" principech, s námi tedy nikdo tvořit nebude. Česku tak zbývají jen dvě možnosti. Buď přijmout realitu a snažit se prosadit co možná nejvíc svých zájmů v té současné Evropské unii. Navzdory nesmyslům, které říká část našich politiků a médií, se nám to docela daří. Samozřejmě najdeme věci, se kterými nesouhlasíme, jako jsou třeba uprchlické kvóty. Ty ale nemohou zakrýt to podstatné: na tom, že jsme součástí společného trhu a máme díky němu přístup k 500 milionů zákazníků, neskutečně vyděláváme. Ekonomicky i politicky. Nějaká ta regulace ekonomiky, která třeba podle nás zachází až příliš daleko, je v tomto kontextu jen nepodstatnou nepříjemností.

A jestli se nám to nelíbí, budeme si holt muset tu Evropskou tržní unii založit sami. I když bude mít jen jednoho člena: Česko. Ale abych nám nekřivdil. Možná se najde nějaká země ochotná se přidat. Že to nebude zrovna výspa prosperity a demokracie, třeba nebude až tak vadit. Takový běloruský diktátor Lukašenko se už dlouho snaží balancovat mezi EU a Ruskem, tak by se mu snad mohl vstup do Evropské tržní unie politicky hodit. A jistě nebude mít problém ani s tím, aby se jejím prvním prezidentem stal Václav Klaus.