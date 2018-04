Prezident Českého biatlonového svazu Jiří Hamza je optimista. Minulý týden dostal od Hospodářských novin otázku: Letos nezávodí největší hvězda Gabriela Koukalová. Pozorovali jste kvůli tomu menší zájem diváků? "Myslím, že období bez Gabči jsme překlenuli celkem dobře. Jsem spokojený, myslím, že tým odvedl maximum, biatlon se u diváků pevně ukotvil," odpověděl Hamza s tím, že se neobává ani generační výměny, která tým v nejbližších letech čeká. "Výsledky na juniorském mistrovství světa nám dodávají další optimismus."

Víru v lepší zítřky si drží navzdory tomu, že tou dobou už bylo jasné, že jeden z klíčových strůjců biatlonové mánie Ondřej Rybář oznámil svůj konec ve funkci šéftrenéra českých mužů a žen s puškou na zádech a lyžemi na nohou.

O víkendu navíc dostal další špatnou zprávu. Koukalová − nejpopulárnější tvář tohoto sportu − se v rámci akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko" vydala sbírat odpadky ve středočeských Hořovicích. A při té příležitosti serveru Sport.cz řekla, že příští sezonu závodit nebude. A není vůbec vyloučené, že královna českého a princezna světového biatlonu odejde definitivně.

"Musím říct, že v tuhle chvíli si absolutně neumím představit, že bych se ještě někdy vrátila, ale zároveň to nechci vůbec uzavírat. Neříkám, že končím celou kariéru. Člověk nikdy neví a třeba za rok, za dva mi to bude chybět," prohlásila Koukalová.

Trable mistryně světa, stříbrné medailistky z olympiády v Soči a celkové vítězky světového poháru (ze sezony 2015/2016) začaly na povrch vyplouvat loni v létě. Stav jejích bolavých lýtek sledovali sportovní fanoušci s takřka stejným napětím jako před lety zlomený malíček Jaromíra Jágra.

Po dlouhých měsících, v nichž se střídaly naděje s rezignací, přišlo v lednu vysvobození. Čerstvá vítězka ankety Sportovec roku oznámila, že vzdává celou sezonu, a proto nepojede ani na olympijské hry do Koreje.

V březnu pak přišel těžší kalibr. Naplno se ukázalo, že sportovkyně zvyklá překonávat tělesné útrapy je v jiných ohledech křehká bytost. Své pocity se Koukalová rozhodla odhalit v rozhovoru pro časopis Glanc. "Byla jsem z toho špatná, ale nejvíc smutná jsem byla z reakcí některých lidí. Odvrátili se ode mě i ti, o kterých jsem si myslela, že jim na mně záleží. Jenže to asi platilo, jen dokud se mi dařilo. Nikomu to nevyčítám, jen mě to strašně mrzí," rozhovořila se o tom, co prožívala, když nemohla trénovat ani závodit. "Jako bych byla nějaká věc, když jsem přestala fungovat, tak mě odložili. Zpátečku dali i lidi, se kterými jsem si myslela, že máme fakt pevné vztahy."

Není jasné, na koho přesně její slova mířila, ale k dobrým vztahům uvnitř týmu určitě nepřispěla. Odchod šéftrenéra Rybáře, který byl oznámen ve stejnou dobu, pak jen naznačuje… Jak velké bylo dusno v posledních měsících v biatlonové reprezentaci, se možná nikdy nedozvíme.

Zatím je to jen taková podivná přestřelka, jejíž účastníci po každé ostré salvě přispěchají s ujištěním, že jejich slova někdo zveličil… A následuje další kanonáda.

Podobně jako když po slovech o nepotřebné odložené věci přispěchala Koukalová s ujištěním, že "Ondrovi vděčím za strašně moc. Mám ho ráda, ať se stalo, co se stalo". A také "Ondra" má Gabču rád: "Spíš mě na tom mrzí, jak to dopadlo. Gabču mám rád, strašně si jí cením jako osoby, nejen jako sportovkyně… Doufám, že ani z jedné strany ty dveře zavřené nejsou. I jsem jí řekl, že kdykoliv bude pokračovat, jsem jí připraven pomoci." Svazový šéf Hamza pak celou věc označuje jako "mráčky, co běhají po obloze".

Jenže hlavní Hamzovou starostí bude, jak ty mráčky rozehnat. Je v situaci, kdy je velmi těžké uvěřit, že se výsledkový a marketingový lídr ještě někdy do stopy a na střelnici vrátí. Na jedné straně se tak bude upínat ke zrodu další velké biatlonové hvězdy, na straně druhé pak musí věřit, že přinejmenším stejnou trpělivost prokážou i paštiky z Hamé.

Velký sponzor českých biatlonistů neskrýval určité rozladění na konci letošní sezony kvůli tomu, že český tým bojkotoval poslední závody v Rusku. Stalo se tak z dobrých sportovní důvodů − Rusové se pořád tak nějak nevypořádali se svými dopingovými skandály. Jenže Hamé už léta učí Rusy jíst svoje výrobky…

Šéf Hamza a nový hlavní trenér se zřejmě budou muset smířit s tím, že pohádka o Gabriele skončila. Bude to pro ně lepší, než se upínat k návratu bývalé šampionky.

Vědí to už i ve fotbalové Spartě: tak dlouho čekali, až jí pomůže Tomáš Rosický, až z toho byl konec kariéry a titul v trapu.

Díky přesné střelbě a rychlému běhu na lyžích dosáhla mnoha úspěchů. Foto: Reuters

Teď její kariéra možná končí. A ten konec není příjemný. Foto: Reuters

