Občas mluví spíš jako člen SPD Tomia Okamury než sociální demokrat, ve straně patří mezi nejhlasitější stoupence Miloše Zemana a mimo jiné nevidí problém ve vypsání referenda o členství v Evropské unii. Se zvolením Jaroslava Foldyny do úzkého vedení ČSSD dostává strana více prozemanovskou a národoveckou tvář.

Ve volbách místopředsedů na sobotním sjezdu ČSSD v Hradci Králové Foldyna uspěl už v prvním kole. Určitě i díky svému břitkému projevu, který byl jedním z nejvýraznějších momentů místy až chaotického jednání delegátů. "Přichází doba, kdy bychom si měli uvědomit, že je konec tradičním konfekčním stranám a tradičním konfekčním politikům. Nikdo je nechce," prohlásil v úvodu svého kandidátského projevu. Pod skrytou narážkou si delegáti mohli představit uměřeného expremiéra a bývalého šéfa ČSSD Bohuslava Sobotku, který nedávno odešel z parlamentu do ústraní.

Sedmapadesátiletý Foldyna, bývalý mechanik z labských plavidel a dříve také aktivní boxer, působí formou i obsahem jako Sobotkův protiklad. Na notu "obyčejných lidí" hraje v ČSSD takřka každý, zdaleka ne všichni ale dokážou působit tak autenticky, až zapáleně, jako on. I na sjezdu se představil jako obhájce lidí z "periférie". Ty prý netrápí rovnost pohlaví nebo homose­xuální sňatky, ale budoucnost jejich dětí. "Vadí jim, že musí ráno vstávat, zatímco druzí se válí do jedenácti v posteli, aby do noci hráli před domem na kytaru," řekl v projevu.

Může se zdát překvapivé, že se Foldyna mezi špičky ČSSD dostal až nyní. Do strany vstoupil v roce 1989 a o jeho kandidatuře na místopředsednickou funkci se poprvé hovořilo už téměř před dvaceti lety.

Vzestup v ČSSD však dříve brzdil právě jeho radikální styl, podepřený názory, které u strany působily někdy až nepatřičně. Například protesty proti náletům NATO na bývalou Jugoslávii nebo proti uznání samostatnosti Kosova, jež souvisí s tím, že část Foldynových předků byli Srbové. Vystupuje jako obhájce putinovského Ruska, předloni v Děčíně přivítal ruský nacionalistický motorkářský klub Noční vlci.

Především se ale nikdy netajil obdivem k Miloši Zemanovi a neváhal se také vymezovat proti Zemanovým následníkům v čele ČSSD, i když vedli vládu.

Drtivá porážka strany v říjnových volbách do sněmovny a vítězství Zemana v lednových volbách hlavy státu však příznivcům současného prezidenta v ČSSD otevřela dveře k cestě vzhůru. Už v únoru získal funkci prvního místopředsedy Jiří Zimola, který spolu s Foldynou zakládal prozemanovskou platformu Zachraňme ČSSD.

Do vysoké politiky nicméně Foldyna nahlédl už mnohem dříve, nejdřív jako asistent sociálnědemokratického poslance Vladimíra Laštůvky, později jako poradce šéfa hospodářského výboru sněmovny Josefa Hojdara, mosteckého politika proslulého úzkými vazbami na energetický byznys.

Jako pevná základna sloužila Foldynovi vždy jeho domovská organizace ČSSD v Děčíně. Ve svém městě se snažil vystupovat jako politik, který řeší nelehkou situaci těch, kdo doplácejí na problémy průmyslového regionu. Už v první polovině 90. let například organizoval výlet dětí do rakouských Alp, sponzorovaný charitativní organizací Volkshilfe.

Neotřesitelná pozice v děčínské organizaci pomohla Foldynovi ustát konflikty uvnitř ústecké krajské organizace ČSSD. Na podzim 2008 kandidoval za ČSSD na hejtmana, ostatní krajští předáci ho ale odstavili a nakonec místo něj prosadili tehdejší místopředsedkyni strany Janu Vaňhovou z Chomutova. Díky tomu, že Foldyna tehdy zůstal stranou vedení kraje, na něj nedolehly ústecké korupční skandály, hlavně případ zneužívání evropských fondů v regionálním operačním programu ROP Severozápad.