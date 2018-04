Dúmá je poslední část rozsáhlého východního předměstí metropole Damašku, které měli po mnoho let v rukou protiasadovští rebelové. Nikoli ti z Islámského státu, ale směsice různých protivládních part, mezi nimiž bylo samozřejmě hodně islamistů − slovo samozřejmě tu je nutné říct proto, že po sedmi letech brutalit to není zrovna překvapivé. Válka totiž není zrovna živnou půdou pro umírněné, tedy pro většinu z těch lidí, kteří už v roce 2011 povstali proti režimu Bašára Asada s cílem, aby jej svrhli a dočkali se v Sýrii lepšího života. A to právě i zde, tedy v Dúmě.

Už o dva roky později, v roce 2013, se Asad provinil obrovským masakrem, spáchaným chemickými zbraněmi právě na těchto předměstích Damašku. Jeho vrtulníky svrhly barely s chlorem na obydlené části. Plyn je těžší než vzduch, takže si našel všechny, kteří se před bombardováním ukrývali ve sklepech: děti, ženy, rodiny. Několik set lidí přišlo o život. Nebylo to první podobné Asadovo zvěrstvo. Ale bylo první poté, co jej na jaře 2013 americký prezident Barack Obama varoval, že použije-li znovu chemické zbraně, bude potrestán. Asad zkrátka tuhle proslulou "červenou čáru" překročil − a nestalo se nic, Obama potupně ucukl a Amerika utrpěla obrovskou blamáž napříč celým Blízkým východem.

Za patronátu USA a Ruska byla tenkrát aspoň dojednána dohoda, že se Sýrie vzdá chemických zbraní a zničí veškeré svoje výrobní kapacity. Teď můžeme vidět, jak byl i tohle pouhý cár papíru. Bašár Asad, jehož ruská vojenská intervence zjevně zachránila před kaddáfíovským koncem, si připsal další chemický útok. Opět podle osvědčeného mustru: z vrtulníků shozené barely plynu zmasakrovaly desítky lidí v Dúmě. Udusili se.

Rozdíl oproti roku 2013 je samozřejmě veliký. Žádná červená čára už dávno není, jen ruský cynismus a americký izolacionismus.

Je to teprve pár dní, co nynější šéf Bílého domu Donald Trump oznámil, že hodlá ještě před kongresovými volbami v listopadu ze Sýrie stáhnout všechny americké vojáky. Ti operují především na kurdském severu a sunnitském východě země a kazí svou přítomností plány Íránu, dalšího ruského blízkovýchodního parťáka, ohledně ovládnutí územního oblouku přes Irák a Sýrii až ke Středozemnímu moři.

Trump sice zatím vede bombastické řeči, že útok na Dúmu přijde Asada, Rusy a Iránce "hodně draho", ale neřekl, jak draho. Jinými slovy, pokud po tomhle Amerika stejně nakonec odejde, vystavuje se riziku další blamáže historických rozměrů. Že ji Rusko, Írán a Asad ze scény vlastně vyprovodí chemickou kanonádou.

