Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán v případném dalším kabinetu již podle svých slov rozhodně nebude a stejně tak složí i mandát poslance. V rozhovoru pro HN a Aktuálně.cz potvrdil množící se spekulace, které se začaly objevovat v médiích − v politice se rozhodl skončit a vrátí se do advokacie. "Je to zralá dlouhodobá úvaha," uvedl. Již před měsícem o svém úmyslu informoval premiéra Andreje Babiše. A zjevně i na základě toho bylo ANO ochotné při vyjednávání s ČSSD přepustit post ministra spravedlnosti.

Je ale otázka, jestli by i bez toho v následující vládě seděl. Lze si jen těžko představit, že by prezident Miloš Zeman jmenoval vládu s jeho účastí. A to kvůli kauze Nikulin, kdy se mu Pelikán "vzepřel" a ruského hackera vydal do USA místo do Ruska, jak po něm opakovaně chtěl Zeman. "Nedám mu možnost, aby mě nejmenoval do nové vlády. V té už nebudu," řekl.

To, že za jeho rozhodnutím byla i kauza Nikulin, přiznává i Pelikán. "Věděl jsem, jak rozhodnu, a čekal jsem, že to vyvolá u některých politických subjektů v Česku nepřátelské reakce, a nechci tím zatěžovat jednání o budoucí vládě," uvedl.

Robert Pelikán (38) Osmatřicetiletý Robert Pelikán pochází z renomované právnické rodiny – jeho matka Irena je členkou Soudního dvora EU, právníkem byl i jeho otec a advokacií se živí i bratr Tomáš. Od března 2015 se stal jako nestraník ministrem spravedlnosti. Do hnutí ANO vstoupil až koncem roku 2015. Ve volbách 2017 se dostal do sněmovny jako dvojka v Praze.

Dalším z důvodů je podle něj i to, že se čím dál víc rozcházel s většinovým názorem hnutí. Kromě vztahu k SPD Tomia Okamury, již označuje za fašistickou, to je podle něj i například neshoda s ostatními straníky, jak přistupovat k sociálně vyloučeným lidem. "Až čtyři pětiny našich poslanců tlačí vůči těmto lidem tvrdý přístup," říká ministr, který se dlouhodobě zastává menšin.

Babišova mladá stáj

Advokát, specializující se do té doby hlavně na veřejné zakázky, se stal v září 2012 známým poté, co tehdejší vláda stáhla návrh, aby se Pelikán stal členem Rady ČTÚ. Byla to reakce na jeho blog, v němž ostře kritizoval premiéra Petra Nečase a ministra financí Miroslava Kalouska.

O pár měsíců později se stal členem klubu ekonomických poradců hnutí ANO a v únoru 2014 si jej Andrej Babiš přivedl na ministerstvo financí a jmenoval vedoucím právního odboru. Babiš se tehdy na svém úřadě obklopil mladými lidmi s pověstí "spravedlivých", což byl i případ náměstků Ondřeje Závodského či Lukáše Wagenknechta.

Po čtyřech měsících ale Pelikána pověřil jinou misí: jako první náměstek měl stabilizovat ministerstvo spravedlnosti a "krýt záda" ministryni Heleně Válkové. A již tehdy se očekávalo, že ji brzy vystřídá v čele resortu. To se stalo v březnu 2015.

Ve funkci prosadil výrazné snížení nákladů na exekuce nebo se zasadil o vyšší zaměstnanost vězňů. Poslední jeho velká agenda je oddlužení lidí v exekuci. Sněmovna nyní projednává návrh, podle kterého se má výrazně rozšířit okruh lidí, kteří se mohou vymanit z dluhové pasti.

Jako ministr spravedlnosti má také důležitou pravomoc − rozhoduje o vydávání zadržených lidí do ciziny. Tu využil hned několikrát a vždy za velkého zájmu médií i veřejnosti. Spolu s bratrem Petrem Pelikánem pomohl návratu pěti Čechů unesených v Libanonu výměnou za zadrženého obchodníka se zbraněmi Alího Fajáda. Tehdy to negativně vnímaly Spojené státy, které o obchodníka původem z Libanonu také usilovaly. Pelikán jim ale vyšel vstříc v dalším případě − již zmiňovaného Jevgenije Nikulina.

Na kole i v cessně

V některých chvílích působil Pelikán v Babišově hnutí jako zjevení. Na schůze vlády jezdil zpočátku na kole a nebylo výjimečné, že na pracovní jednání v zahraničí přiletěl malou cessnou, kterou sám pilotoval.

Spolu s ministrem zahraničí Martinem Stropnickým proto dokázal hnutí přitáhnout liberální voliče. Několikrát ovšem zaskočil svými spornými názory na kauzy svého stranického šéfa. Například mu přizvukoval v tvrzení, že kauza Čapího hnízda může být účelová. "Každému musí být zcela zřejmé, že jediným možným důvodem pro žádost o vydání, podanou několik týdnů před volbami, může být ovlivnění těchto voleb. V tom má Andrej Babiš nepochybně pravdu," řekl týdeníku Respekt pár týdnů před sněmovními volbami. A jako ministr spravedlnosti nehnul ani brvou, když Babiš tvrdil, že v Česku si lze objednat trestní stíhání.

Související Včera Preference hnutí ANO slábnou, podpora klesá i SPD. Polepšili si sociální demokraté a ODS, ukázal průzkum Kantar TNS Včera Pokud by se v březnu konaly volby, hnutí ANO Andreje Babiše by získalo 29,5 procenta hlasů, což je o tři procentní body méně než v únoru. Lepší...

Zároveň byl Pelikán jedním z prvních představitelů ANO, který se ostře vymezil proti SPD Tomia Okamury a označil jeho hnutí za fašistické. Souviselo to s Okamurovými výroky, kterými zhruba před dvěma měsíci zlehčil utrpení Romů v koncentračním táboře v Letech. Pelikán tehdy uvedl, že pokud by vláda měla záviset na SPD, odstoupí. Byť do té doby ANO dosud prakticky vše prohlasovalo spolu s SPD a KSČM. A když se ve sněmovně rozdělovaly funkce, byl mezi těmi, kteří zvedli ruku, aby se Okamura stal jejím místopředsedou.

"Něco jiného je, jestli jsem, nebo nejsem ochoten strpět, i když mi to není příjemné, že mi tu a tam dává slovo ve sněmovně pan Okamura," vysvětluje Pelikán, který do sestavení nové vlády zjevně v čele resortu zůstane, protože údajně nechce, aby jeho práci musel dočasně dělat jiný z členů vlády. Nový ministr se v době, kdy je vláda v demisi, podle jeho slov do čela resortu jmenovat podle zákonů nedá.

Po politické kariéře se vrátí do advokacie a na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde má stále desetinový úvazek. "Rozšířím si ho zpět na plný. A budu přednášet."