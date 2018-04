Připravovaný zákon o sociálním bydlení má lidi vyvést z ubytoven, hlavně těch předražených. Část z nich má podle návrhu ministryně pro místní rozvoj v demisi Kláry Dostálové (za ANO) najít bydlení v sociálních domovech. Určené mají být těm lidem, kteří z různých důvodů "neumějí bydlet". Odborníci z Platformy pro sociální bydlení ale varují před tím, aby tyto domovy nebyly kritizovaným ubytovnám až příliš podobné.

Zákon předkládala už minulá Sobotkova vláda. Neúspěšně. Nyní jsou jednání o jeho podobě opět na začátku. Minulý týden se zástupci ministerstev sešli jak s představiteli obcí, tak s odborníky z platformy. Podobná jednání budou probíhat zhruba jednou za měsíc.

Ministryně Dostálová přirovnání k ubytovnám odmítá s tím, že půjde o domy se samostatnými malými byty. "Bude tam malý kuchyňský kout. Určitě tam nebude vana, ale pouze sprcha. Standard bude samozřejmě trošku nižší, ale jsou to řádné byty," popisuje Dostálová.

Sociální bydlení ◼ Sociální bydlení by mělo pomáhat zranitelným skupinám obyvatel, kterým se nepodaří najít byt na běžném trhu.

◼ Podle analýzy minulé vlády žije v Česku 68 500 lidí bez domova. Nejisté či nevyhovující bydlení pak má 120 tisíc lidí včetně dětí.

◼ Vláda Andreje Babiše chce zákon o sociálním bydlení prosadit tak, aby platil od ledna 2021.

Předsedu Platformy pro sociální bydlení Štěpána Ripku takový popis zatím úplně nepřesvědčil. "Sociální bydlení by se podle mě mělo odehrávat ve standardních bytech," říká.

I s těmi Dostálová počítá. Přidělovat je ale chce lidem, kteří se do tíživé bytové situace nedostali vlastní vinou. Ti ostatní zamíří do zmíněných sociálních domovů. "Jsou to velmi zadlužení lidé nebo mají nevhodné návyky − alkoholici, drogově závislí. Jsou to pořád lidé a naším cílem samozřejmě je se o tuto skupinu postarat. Ale určitě ne jen tak, že jim přidělíme byt," popisuje ministryně s tím, že u obou skupin budou nezbytné návštěvy sociálních pracovníků.

Kdo spadá do jaké skupiny, určí obce. Lidé se proti rozhodnutí budou moci odvolat. Ještě však není jasné, ke komu. "Možností je ministerstvo vnitra či úřady práce," nastínila ministryně.

Starostka Kunína Dagmar Novosadová z předsednictva Svazu měst a obcí je přesvědčená, že obce posuzování bytové nouze svých obyvatel zvládnou. Vedení menších obcí podle ní mají už dnes přehled o tom, kdo u nich žije a v jaké je situaci. "Něco jiného jsou velká města. Ta ale mají své sociální pracovníky, kteří se mohou pohybovat v terénu," míní kunínská starostka. Důležité je pro ni to, aby sociální bydlení musely poskytovat jen ty obce, na jejichž území selhal trh.

Ripkovi se třídění nájemníků nelíbí, vinu či nevinu podle něj může posoudit jen soud. Dodává, že pokud se lidé mají nejprve naučit bydlet, aby časem byli nezávislí na pomoci státu, v žádné formě ubytovny se jim to nepovede. Byť by byla státní. "Kompetence k bydlení na ubytovně je například to, že člověk musí být dost hlasitý a agresivní, když si chce se sousedy vyjednat, aby ho nerušili. To není věc, kterou bychom chtěli lidi učit, aby ji pak dělali ve standardních bytech," podotýká.

Obavy mají odborníci i z toho, že výstavbou sociálních domovů ve skutečnosti vzniknou ghetta. Podle Dostálové tomu zabrání pravidlo, že v jednom sociálním domově bude moci být maximálně 12 bytů.

Povinnost zajistit potřebným sociální bydlení bude mít obec, výstavbu a rekonstrukci bytů ale bude až ze sta procent financovat stát. Ministerstvo má zatím jen hrubé propočty nákladů. "Interně je odhadujeme na dvě až tři miliardy ročně," uvedla Dostálová.

V součinnosti s ministerstvem práce a sociálních věcí Dostálová plánuje i úpravu dávkového systému. To má připravit o část příjmů majitele ubytoven, v nichž rodiny mnohdy za malý a nevyhovující pokoj platí víc, než kdyby se jim povedlo pronajmout si běžný byt.