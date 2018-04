Zájem turistů o dovolenou v Česku v posledních letech rekordně roste mezi cizinci i Čechy. Těží z toho hotely. Za posledních pět let se díky tomu průměrné ceny hotelů v Česku zvedly o 18 procent. V samotné Praze dokonce o 22 procent, a loni se tak už přiblížily průměrným cenám ve Vídni. Podle firmy STR Global, která sleduje vývoj v kategorii tří až pěti hvězd, v Praze dosáhly už 87,43 eura za pokoj a noc. V rakouské metropoli to bylo jen o osm eur víc. Ještě před pěti lety se průměrná cena za prodaný pokoj v Praze pohybovala skoro o 25 eur níže než ve Vídni. "V roce 2014 se ceny hotelů odlepily ode dna a stále narůstají. Už skoro doháníme náš dlouhodobý cíl být na úrovni Vídně," říká Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací.

Hoteliérům v minulých letech pomáhalo oslabení koruny, kterou ČNB svými intervencemi od listopadu 2013 držela blízko 27 korun za euro. Pro cizince se tím Česko stalo levnější a o to víc přitažlivější. Ani uvolnění kurzu před rokem a postupné posílení koruny však nárůst cen hotelů nezastavil. V Praze se ceny v eurech podle zmíněné statistiky STR Global meziročně zvýšily o 8,2 procenta, v přepočtu o 5,1 procenta na 2296 korun za pokoj a noc. V celém Česku loni narostly eurové ceny prodaných pokojů o 7,6 procenta, v korunovém vyjádření o 4,6 procenta na 2144 korun. "Ceny hotelů v Praze i v regionech letos dál narůstají," říká Stárek.

Je to tím, že obsazenost hotelů v Praze i v celém Česku patří v evropském srovnání k nejvyšším. V Praze loni přesáhla v průměru hranici 80 procent. To znamená, že v sezoně hotely praskají ve švech, a jejich manažeři si tak mohou za ubytování říci o vyšší cenu. Podobně je to i s hotely v regionech. Při 75procentní průměrné obsazenosti se dostaly na úroveň mnoha evropských metropolí, včetně právě Vídně.

Loni se v českých hotelech ubytovalo přes 14 milionů turistů, skoro o devět procent víc než rok předtím. Skoro ze dvou třetin šlo o cizince. Nejvíc z Německa, Slovenska a Ruska. "Sehnat dnes obsluhující personál je dnes složitější než hosta," ilustruje současné zlaté časy hoteliérů Josef Bára, šéf hotelové sítě EuroAgentur. "Evropa je venku z krize a Češi už přestali úplně šetřit. I wellness nyní vyžadují mít jen pro sebe a rádi si za kvalitní služby připlatí," dodává.

Podle Petra Bauera, ředitele Bauer Hotel Group, do které patří hotel U Prince v centru Prahy a další dva menší hotely, je letošní růst cen podobný jako loni a vyšší být nemůže. "Pořád se stupňuje tlak Airbnb a cizinci jsou také na každé zvýšení senzitivní. Někdy rozhoduje rozdíl o jedno dvě eura a koupí si pokoj jinde. Je lepší mít plný než prázdný pokoj, cenu proto rychle přizpůsobujeme vývoji na trhu," říká Bauer.

Jan Kratina, generální ředitel společnosti CPI Hotels, která má největší hotelovou kapacitu v Česku, naopak říká, že letos se spíš soustřeďuje na růst cen než obsazenosti. "Ceny zvyšujeme i letos, ale mírněji než v předchozích dvou letech, kdy to bylo kolem 10 procent ročně," uvedl Kratina.

Ceny v hotelech sice rostou, stále jsou ale nižší než ve většině evropských metropolí. Podle Jakuba Stanislava, odborníka na hotelové investice ve společnosti CBRE, se dá očekávat, že hotelové ceny už plošně neporostou tak výrazně jako v posledních letech. "Celkový růst bude spíš opisovat inflaci a růst ekonomiky. Výrazněji bude pokračovat spíš u hotelů s dobrou lokalitou, zajímavým konceptem služeb a konferenčním zázemím," říká Stanislav. Podle něho tomu také brání skladba turistů a menší počet luxusních hotelů než v Londýně, Římě nebo v Paříži.

Potvrzuje to i zkušenost hoteliérů. "Praha je hlavně pro turisty a korporátních klientů, kteří jsou ochotnější platit vyšší ceny, mají české hotely méně než v západní Evropě," říká Bára.

Podle Stárka vyrovnat ceny hotelů s těmi ve Vídni lze, když boom turistiky ještě nějakou dobu potrvá. Ale vidí dvě rizika, kterým hoteliéři čelí. "V posledních pěti letech nevznikly nové velké komplexy, které by zvýšily konkurenci. K tomu ale časem dojde. Ceny by také mohly růst rychleji, kdyby stát přistoupil k regulaci nekalé konkurence Airbnb a přinutil ji zdaňovat příjmy a platit poplatky jako hoteliéři. V Praze je už 18 tisíc takových pokojů a prodávají se za 30 až 40 eur," tvrdí Stárek.

