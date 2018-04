Uplynul rok od konce intervencí, o kterých bylo popsáno mnoho stránek. Nabízí se otázka, zda těch stránek nebylo až moc.

Když Česká národní banka intervenovala, byl kurz o něco málo pod úrovní 26 korun za euro. Rok po konci intervencí jsme prakticky na stejné hladině. Maximální efekt intervencí je tedy přibližně ona jedna koruna za euro. Opravdu je oslabení měny o jednu korunu za euro hodné tak vášnivé debaty? K tomu všemu, i tato jedna koruna za euro je pravděpodobně nadsazeným odhadem, a to ze dvou důvodů. Za prvé, během prvních let intervencí si koruna několikrát pohrávala s hranicí 28 korun za euro, což naznačuje, že její hodnota by bez intervencí byla nižší než oněch původních 26 korun za euro. Za druhé, současná hodnota také reflektuje výrazně vyšší úrokové míry než před intervencemi. Bez nich by koruna byla pravděpodobně slabší.

Faktem totiž je, že většina kritiků intervencí je kritizovala z filozofického pohledu: měnový kurz je cena a centrální banka by přece neměla určovat ceny. Jakkoli je tento argument chytlavý, je nutné si uvědomit, že to není argument ekonomický. Ekonomie se totiž zabývá posuzováním přínosů a nákladů, a ne tvrzeními o tom, co centrální banka má, či nemá dělat. Bohužel, čistě ekonomické kritiky se nám dostalo málo.

