Benefit neomezené dovolené začalo během uplynulého roku nabízet i pár firem v Česku. Vydat se jako zaměstnanec na několikaměsíční dovolenou může znít zprvu skvěle. V praxi si ovšem lidé vybírají jen pár dní nad rámec dovolené poskytované zaměstnavatelem a benefit se navíc nehodí pro všechny. "Může to fungovat tam, kde lidé pracují intelektuálně a cítí vzájemnou sounáležitost s firmou. Naproti tomu v podnicích či službách s méně kvalifikovanou prací si ji lze jen obtížně představit," říká sociolog Vojtěch Bednář.

K Direct pojišťovně a IT společnosti Artin, které netradiční benefit zavedly v minulém roce, se nedávno připojila také firma Eyelevel. U řady start-upů je přitom neomezená dovolená běžně dostupná. Příkladem může být společnost Usertech, která neomezené volno nabízí už osm let, tedy od svého založení. "Máme svobodnou kulturu, kdokoliv si od začátku mohl vzít dovolenou a odpočinout si kdykoliv potřeboval. Víme, že naši lidé dávají do práce hodně, a myslíme si, že mají právo na volno, když cítí, že jej potřebují," říká HR manažerka Lucia Patoprstá a dodává, že neomezená dovolená pomáhá také při náboru. Firma v současnosti zaměstnává 100 lidí. Většina z nich čerpá každý rok 35 až 40 dní dovolené.

Častý argument a obavy majitelů a ředitelů firem, že s neomezenou dovolenou přijde její zneužívání a úbytek produktivity, se v žádné z tuzemských firem nepotvrdil. "Máme více klientů i kolegů. Naši zaměstnanci nezačali houfně zůstávat celé měsíce doma," hodnotí uplynulý rok s neomezenou dovolenou Tomáš Ondráček, firemní ředitel IT firmy Artin, která zaměstnává 200 lidí. Neomezenou dovolenou využily dvě třetiny z těch, kteří ve firmě pracují alespoň rok na plný úvazek, a mají tedy na benefit nárok. Pracovníci vyčerpali zhruba o třetinu více dovolené, než je zákonem dané minimum, což je dvacet dní.

Neomezené volno v USA ◼ Jednou z prvních firem na světě, která zavedla pro své zaměstnance neomezené volno, byla americká společnost Netflix, a to už v roce 2004. Firma LinkedIn tento benefit zařadila v roce 2015.

◼ Naopak Kickstarter v roce 2015 možnost neomezené dovolené zrušil a nahradil ji pevnými 25 dny. Podle vedení si řada lidí s neomezeným volnem nevěděla rady a nebyli si jistí očekáváním svých šéfů, kolik dní mohou na dovolenou čerpat.

◼ Ve Spojených státech na rozdíl od evropských států neplatí žádný minimální počet dní dovolené, vše záleží na interních pravidlech jednotlivých zaměstnavatelů.

Po roce testování benefitu jej vedení letos zařadilo mezi stálou nabídku. Jedinou podmínkou pro čerpání dovolené je mít odpracovaný jeden rok. Dovolená podle Ondráčka ovlivňuje i vztahy uvnitř týmu, lidé si musí navzájem vypomáhat a sdílet zkušenosti. Dovolená nesmí zasáhnout do chodu firmy, každý ale musí mít nejméně čtyři týdny v roce volno.

"Rekordmanem je kolega, který je zároveň vášnivým cestovatelem a horolezcem. Ten si vzal asi 38 dní, tedy 18 dní navíc, na druhou stranu mnohdy pracuje po večerech nebo o víkendech, kdy řeší problémy u zákazníků, a určitě si více dovolené zaslouží," říká Ondráček, který jako spolumajitel firmy neomezené volno nevyužívá. Když chce mít dovolenou, má své volno neplacené.

Z průzkumu mezi zaměstnanci Direct pojišťovny vyplynulo, že o volno navíc velmi stojí. Za poslední tři měsíce loňského roku jej využilo několik desítek zaměstnanců, a to především v období Vánoc. V průměru si zaměstnanci vybrali jen půlden navíc, nejdelší úsek dovolené nad rámec je prozatím zhruba týden. "Zjistili jsme, že se lidem líbí důvěra a autonomie, kterou jim tímto benefitem dáváme. Podmínkou pro čerpání dovolené navíc je mít hotovou svoji práci tak, aby odchod neohrozil fungování týmu, a zároveň mít vyčerpanou povinnou dovolenou," říká Marcela Žlebková z péče o tým Direct pojišťovny. Manažerka Direct pojišťovny Kateřina Švábová využila od zavedení neomezeného volna v Direct pojišťovně loni v září jen jeden den dovolené navíc, kterým si prodloužila víkend, když už neměla v záloze běžnou dovolenou. "Nerada sedím doma, a když zrovna nemám něco v plánu, tak nemám důvod brát si volno," říká.

