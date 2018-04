Zkušená manažerka Martina Grygar Březinová je od ledna šéfkou známé gastronomické skupiny Zátiší Group. Vedení převzala po majiteli a zakladateli firmy Sanjivu Surim. Ten založil svoji první restauraci v 90. letech. Dnes skupina zaměstnává 320 lidí a kromě restaurací provozuje také školní a firemní kantýny a věnuje se cateringu.

Nová šéfka plánuje otevřít další restaurace i jídelny. "Když se firma hýbe, přináší to příležitosti pro šikovné lidi, kteří jsou už delší dobu ve stejné pozici a my jim můžeme nabídnout povýšení. Je třeba, aby se posouvali a já bych si to moc přála," říká manažerka. Ze 320 zaměstnanců pracuje ve firmě skoro čtvrtina více než 10 let, řada z nich i 25 let.

Cíl je víc uspět za hranicemi

Březinová si s majitelem firmy musela nejdříve vyjasnit své kompetence, neboť šlo o první výměnu na pozici ředitele. "Jsem vděčná za to, že se v některých věcech stále radíme. Velké vize a cesty, kterými se firma bude ubírat, budeme vždy diskutovat. Cítím ale, že ve spoustě věcech mám naprostou svobodu," přibližuje. Majitele Suriho popisuje jako kreativce a vizionáře, ona se naopak považuje za tu, která umí věci dotáhnout a dohlédnout na to, aby se vize uskutečňovaly.

Oba dva jsou přesvědčeni, že firma má potenciál růst i v cizině, kde poskytuje své cateringové služby na akcích pro klienty jako Škoda Auto či Porsche.

Ačkoliv Březinová převzala vedení až v lednu, už během dvou předchozích měsíců měla možnost firmu poznat. "To nejhorší, co můžete udělat, je přijít někam a začít hned dělat změny," říká Březinová.

Rychlejší rozhodování

Rozdíl mezi běžnou korporací a fungováním gastronomické skupiny je v míře formalit, procesů a pravidel. "V Zátiší hledáme rovnováhu mezi pravidly a svobodomyslným vedením. Změny a rozhodování tu fungují daleko rychleji, protože vše schvaluji jen s majitelem," srovnává šéfka.

Mezi její nejbližší podřízené patří tým expertů a šéfů divizí. "Ti mají spoustu pravomocí rozhodovat a mým úkolem je koordinovat, aby to fungovalo. Tým mám širší, řeším mnohem různorodější věci, každý den je jiný a hodně barevný," říká manažerka.

Jejím cílem je kromě miliardového obratu také nastavení některých nezbytných procesů a pravidel, které zatím ve firmě nefungují. "Chci propojit HR, finance a marketing, aby nebyly jen podpůrnými odděleními, ale skutečnými partnery pro náš byznys. V průběhu března jsme začali měnit modely řízení," vysvětluje Březinová, která pracovala deset let na vysokých postech ve společnosti Sodexo Benefity.

V roce 2010 se na šest let stala šéfkou české pobočky. Pak si dala na rok "pauzu", aktivit ale v průběhu roku měla víc než dost. Začala se více věnovat svému tehdy čtyřletému synovi, vzdělávala se v digitálním marketingu, podílela se na pořádání Montessori kongresu, byla mentorkou a věnovala se konzultacím v byznysu.

Půl zisku na charitu

Mezi pracovními nabídkami vybírala hlavně podle toho, čemu se firma věnuje a jakou má filozofii. Do gastronomie to manažerku táhlo, je milovnicí dobrého jídla a kuchařkou. Březinovou přesvědčilo i to, že majitel firmy věnuje každý rok velkou část zisku na filantropické účely. Vloni i letos to bude polovina, předtím částka odpovídala třetině vydělaných peněz. V začátcích podnikání to bylo 10 procent. Mezi podporovanými je například Unicef nebo Člověk v tísni. Nejvíc peněz pomáhá těm nejvíce potřebným v Africe a Asii.

Ne slevy, ale lepší služby

"Dobře jsem si za ten rok uvědomila, co v novém zaměstnání chci, a to je víc než klasické korporátní prostředí. Zátiší je pro mě 'lovebrand', navíc zvyšujeme zisky, abychom penězi mohli víc pomoct, to je mi velmi blízké," říká Březinová a dodává, že jí je sympatická také strategie nezlevňování. "Náš byznys nestavíme na co nejnižších cenách. Naopak přemýšlíme nad tím, jak služby ještě vylepšit, aby se zákazníci vraceli a cítili hodnotu za své peníze," popisuje.

Manažerka se společně se svým manželem rozhodla nevyužít služeb chův ani po návratu do práce. "V péči o syna se dělíme, jeden nebo druhý jej vyzvedáváme ze školky. Pár dní v týdnu odcházím dřív, ale někdy také o hodně dřív vstávám nebo počítač zapínám večer," popisuje svůj balanc mezi prací a rodinou.

Související