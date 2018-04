Až za tři roky skončí evropské dotace, mohou mít dětské skupiny existenční problémy. Tato zařízení pečují o děti od jednoho roku věku a nejčastěji je provozují malé neziskové organizace. Peníze dostávají kromě školného z evropských fondů, díky tomu jsou pro rodiny finančně dostupnější a usnadňují matkám návrat do práce.

"Zákon o dětských skupinách financování z národních zdrojů vůbec neřeší. Pokud skončí evropské dotace, tak žádné jiné nejsou legislativně nachystány," upozorňuje Daniela Vašíčková, předsedkyně sítě Moje dětská skupina. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto v těchto týdnech připravuje návrhy, jak skupiny podpořit. Jeden z nich říká, že by se peníze, původně připravené na snižování nezaměstnanosti, přesunuly právě na podporu dětských skupin. Těch v Česku od roku 2014 funguje už 600 a chodí do nich devět tisíc dětí.

Prioritou MPSV je podporovat menší skupiny do dvanácti dětí. Podle ministryně v demisi Jaroslavy Němcové (ANO) by se mohl podpořit provoz již fungujících dětských skupin i rozvoj nových. A tím i rodiče s dětmi, které ještě nepatří do školky. Kolik peněz by od státu šlo, zatím není jasné. Němcová o tom bude jednat s šéfem resortu školství Robertem Plagou (ANO) 24. dubna na ministerstvu školství. "Všechny strany se shodují na udržitelnosti dětských skupin i po roce 2022," sdělila HN.

Evropské dotace, které proudí z Operačního programu Zaměstnanost, zvlášť pro Prahu a regiony, se podle Štěpánky Štýbrové z oddělení koncepce rodinné politiky na MPSV každoročně rychle vyčerpají. Z poslední loňské výzvy šlo na dětské skupiny 1,5 miliardy korun. Další bude příští rok. Prioritou bylo podle Štýbrové uspokojit staré žadatele, podporu letos dostane ještě 200 nových skupin.

Podle Vašíčkové ale skupiny vznikají nesystematicky bez ohledu na region. Například v Karlovarském kraji doposud existovaly tři skupiny, zatímco nejvíce jich má Praha a Středočeský kraj. Veřejnost také není podle Vašíčkové dostatečně informovaná, jaká zařízení vůbec pro malé děti existují. V diskusích lidé stále mluví o jeslích, které ale skončily v roce 2013. Matoucí jsou i názvy, provozovatelé jim říkají nepřesně jesličky, školka, skupina nebo i klubík.

V regionech připlácejí rodiče za celodenní docházku měsíčně kolem tisícovky, ve větších městech bývají dražší. Záleží na provozovateli. Bez další podpory by ale pro řadu rodičů byly nedostupné. "Až evropské dotace skončí, školné by se podle Glombové jistě zvýšilo," potvrzuje manažerka pražské dětské skupiny 4 medvědi Petra Glombová. Financovat provoz jen ze školného by podle ní bylo neúnosné i pro samotnou skupinu.