Pražská burza začne více odrážet skutečnou podobu české ekonomiky. Akcie se na ní chystají nabídnout v rámci nového burzovního režimu menší výrobní firmy z různých oborů. Nyní se na hlavním trhu obchodují převážně akcie bank a energetických společností. Mezi nováčky bude patřit například rychle rostoucí výrobce náplní do 3D tiskáren.

Pro tyto nové společnosti burza rozjela samostatný obchodní trh s názvem Start. Na rozdíl od hlavního trhu, na kterém se obchoduje denně, budou transakce s akciemi menších firem probíhat na jednorázových aukcích. Jejich počet upraví burza podle zájmu investorů.

Do prázdnin chtějí takto na burze nabídnout akcie čtyři společnosti. V pondělí svůj zájem oznamuje výrobce náplní do 3D tiskáren Fillamentum. Firma sídlící v Hulíně chce získat až třicet milionů korun a za ně nabízí pětinu svých akcií. Do první aukce, která je plánovaná na polovinu května, se již dříve přihlásil pražský výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV a obuvnicko-oděvní společnost Prabos ze Zlínska. V červnu proběhne aukce, která na trh Start uvede pražského provozovatele sdílených kanceláří Hub Ventures. Na pražskou burzu se od dob privatizace v 90. letech nechystalo uvést akcie tolik firem jako letos.

Životní příběh hulínské firmy Fillamentum dokazuje, že v české ekonomice závislé na automobilovém průmyslu lze vybudovat podnik na výrobě komponentů pro auta a pak s ním vkročit do nového odvětví.

Fillamentum a jeho předchůdce, společnost Parzlich, rozšířili původní výrobu polymerových součástek, včetně dílů pro ovládání oken v autech, průmyslových hadiček a trubiček, o plastové struny sloužící jako náplně do 3D tiskáren.

"Protože se stále jedná o plasty, tak v případě 3D tisku šlo spíše o úkrok stranou než někam úplně jinam," řekl Josef Doleček, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti, v rozhovoru pro HN.

Fillamentum se výrobě náplní do 3D tiskáren věnuje pátým rokem a veze se na vlně strmého růstu popularity odvětví takzvaných hobby tiskáren, které nejsou primárně určeny pro průmyslovou výrobu.

"Dříve byl 3D tisk spíše záležitostí nadšenců, ale to se mění a vidíme, že i hobby tiskárny začínají využívat velké firmy," uvedl Doleček a jako příklad dodal využití trojrozměrného tisku pro chapadla průmyslových robotů.

V současnosti výroba tiskových náplní v podobě různobarevných strun připomínajících rybářské vlasce o dvou různých průměrech (1,75 a 2,85 milimetru) představuje většinu obratu firmy, která usiluje o to, stát se jedním z lídrů v oboru.

"Existuje sice mnoho výrobců strun, ale my se poměřujeme s firmami, jako jsou BASF a Verbatim," řekl Doleček s odkazem na německý chemický koncern a amerického výrobce spotřební elektroniky.

Spojené státy představují pro Fillamentum největší trh, po kterém následuje Německo a další větší evropské země.

Doleček odhaduje, že firma letos dosáhne celkových tržeb zhruba 62 milionů korun, z nichž na struny pro 3D tisk připadne 25 milionů. Loňský obrat činil 35 milionů korun, včetně 15 milionů korun za tiskařský sortiment.

"Peníze chceme primárně pro rozšíření závodu v Hulíně a také pro rozjezd výroby ve Spojených státech," upřesnil Doleček.

