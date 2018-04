Když Renata Svobodová přemisťuje těžce postiženého jednatřicetiletého syna z vozíku na lůžko, připomíná to cvičení či tanec precizně sladěného páru. Po odepnutí popruhů se matka skloní, vezme jeho útlé nohy mezi kolena, přivine ho k sobě a pevně ho obejme rukama kolem zad. Pak více než šedesát kilogramů vážící tělo zvedne, otočí o devadesát stupňů a posadí na postel. Nakonec syna něžně, držíc ho levou rukou za krkem a pravou pod koleny, položí a natáhne mu nohy. Sérii zautomatizovaných a přesto citlivě prováděných pohybů, při kterých ochrnutý muž střídá lůžko a vozík, opakují i desetkrát za den. Pro dvaapadesátiletou ženu je takové cvičení čím dál těžší. Sílu jí ale dodává nečekaný pokrok, který podle lékařů původně beznadějný, k smrti odsouzený pacient za poslední roky udělal.

Dělníka podniku ŽPSV v Nových Hradech na Českobudějovicku a otce tehdy skoro dvouletého syna Pavla Svobodu srazila v březnu před šesti lety z kola protijedoucí motorka. Po zlomenině lebeční kosti a těžkém poranění mozku ochrnul, ztratil paměť i řeč. "Údajně s kamarády blbli, jezdili proti sobě a vyhýbali se až na poslední chvíli, měla to být jakási hra," říká drobná žena z osady Byňov, která leží asi tři kilometry od rakouských hranic.

Nevyšla. Tři měsíce poté strávil Svoboda v kómatu v českobudějovické nemocnici. Několik týdnů po probuzení ho lékaři poslali jako beznadějný případ do léčebny dlouhodobě nemocných. "19. února 2013, téměř po roce, jsem ho brala domů a dozvěděla se, že Vánoc už se nedožije. Ať s ním prý ani necvičím, že má bolesti a měl by odejít důstojně. Měl i strašné proleženiny, o kterých řekli, že se nezahojí, jen se zvětší," vzpomíná žena. Lékaři dokonce doporučovali dát Pavla na dožití do hospicu, matka to ale odmítla. "Chtěla jsem zkusit o něj pečovat, i když první rok byl hodně těžký. Měl epileptické záchvaty a já skoro nespala."

Doma poprvé promluvil

Doma se začal synův stav nečekaně zlepšovat. Brzy poprvé promluvil, zprvu jen jednoduchá slova, ustupovaly i proleženiny. "Naše praktická paní doktorka Návarová, když je poprvé viděla, plakala. Pak sem ale jezdila obden a vyléčili jsme je," říká žena.

Na konci roku 2013 odezněly i epileptické záchvaty, k lepšímu se vyvíjela řeč i pohyblivost, zejména pravé ruky. Pavel, kterému dodnes chybí část lebky na pravé straně − mozkovou blánu tady kryje jen kůže −, najednou přestal být beznadějným případem.

"Dodnes mě mrzí, že ho brzy odepsali, že ho nedali z 'ára' na rehabilitaci, ale rovnou na LDN, kde tak sešel. Kvůli proleženinám se vše strašně oddálilo. A nyní nám pojišťovna zaplatí jen ty rehabilitace, které děláme denně doma, a na ty, které by mu pomohly, nemáme," říká s hořkostí v hlase matka.

Podobně jako Pavel Svoboda se k potřebné péči po úrazech těžko dostávají tisíce lidí nejen z okrajových oblastí země. České nemocnice hospitalizují každoročně kolem 30 tisíc pacientů s poraněním mozku. Asi pět procent na tom bývá velmi špatně a vyžaduje dlouhodobou péči.

Přestože ta akutní, bezprostředně po úrazu, je v Česku na vysoké úrovni, následná péče a rehabilitace často selhávají. "Ne vždy se podaří, aby jimi klient prošel tak, jak je třeba," vysvětluje ergoterapeutka Tereza Dubská z neziskové organizace ERGO Aktiv, která se snaží péči o pacienty s poškozeným mozkem vylepšit.

Čas přitom hraje důležitou roli, s rehabilitací je třeba začít co nejdříve, jenže pacienti narážejí na dlouhé čekací lhůty, lidé z odlehlejších částí země pak mívají potíž s dostupností služeb nebo s cenou.

Svobodův případ ale nejspíš šanci na dobrý konec stále má. "Vše jde k lepšímu, jen časy jsou jiné než ty dané tabulkami a standardy. Je pravda, že u Pavla se kvůli tomu, že ho považovali za pacienta bez šance, začalo pozdě. Není proto jasné, do jaké míry by se mohl uzdravit. Jsem si ale jistá, že by na tom mohl být jednou výrazně lépe," míní fyzioterapeutka Iva Blížencová, která v letech 2015 až 2017 matce se synovým cvičením pomáhala.

S tím souhlasí i Pavlova obvodní lékařka Nataša Návarová. "Nevím, proč nad tím chlapcem v nemocnici lámali hůl," říká a vzpomíná, v jakém stavu Pavla poprvé po návratu viděla.

Byl prý sice unavený a posetý proleženinami, ale svoji doktorku poznal. Od začátku věřila, že má šanci na zlepšení. "Trvalo asi měsíc, než mi uvěřila i Pavlova maminka. Pak se mě pořád ptala, jak jsem věděla, že to bude dobré. Věřila jsem, že když mladý člověk dostane dostatek živin a tekutin, organismus najde sílu na to, aby se zahojil. To nebyl onkologický pacient, ale člověk s úrazem mozku," připomíná lékařka, která Pavlovi přes rok trpělivě léčila a převazovala proleženiny.

Rodina Svobodových ◼ Renata Svobodová (52) – pracovala v podniku Viscofan jako dělnice, nyní pečuje o syna Pavla, který je po nehodě těžce ochrnutý. ◼ Synové Pavel (31) – bývalý dělník ŽPSV Nové Hrady, na vozíčku po těžkém úrazu, Patrik (29) – dělník v podniku Magna Velenice, Tomáš (27) – nyní ve vězení, David (21) – skladník ve

firmě Dobrá voda. ◼ Matka se syny Pavlem a Davidem bydlí v obecním bytě 1+1 v Byňově, za který platí přes sedm tisíc korun měsíčně. Pavel dostává invalidní důchod 4600 korun, z něj odečítá 700 výživné na sedmiletého syna, příspěvek státu na péči o něj je 13 100 a na bydlení 900 korun.

Upozorňuje, že Pavlův mozek je hodně poškozený, nicméně mladý muž má stále šanci na zlepšení.

"Zřejmě se už nepostaví, ale on byl v nemocnici prakticky rok a další rok jsme hojili proleženiny. Myslím, že kdyby rehabilitace začala po operaci, mohl být někde jinde.

I teď by se dalo hodně udělat," míní lékařka.

Nemocnice se však hájí.

"Na 1. oddělení následné péče probíhala u pana Svobody rehabilitace kvalifikovaným fyzioterapeutem od přijetí, i když jeho zdravotní stav byl tak závažný, že nebyl schopen žádné spolupráce ani slovního kontaktu. Rovněž nebyl schopen přijímat jídlo ani tekutiny ústy.

Pobyt na oddělení byl několikrát komplikován infekcemi různého druhu, které měly za následek opakovaný velmi vážný, až kritický stav.

I přesto se podařilo jeho zdravotní stav stabilizovat, bohužel však došlo k rozvoji proleženin," napsal předseda představenstva nemocnice Břetislav Shon.

Připustil informování matky, že další infekční komplikace může být pro nemocného fatální, tedy smrtelná. "Není ale pravda, že jsme k němu přistupovali jako k beznadějnému nemocnému. Kdyby tomu tak bylo, nebyl by u nás hospitalizován osm měsíců," dodal Shon.

Na systematickou péči matka nemá

Jisté je, že usilovná, láskyplná péče, které se pacientovi dostalo doma, dokázala víc než ta nemocniční.

Z člověka, který si nepamatoval, že má dnes už sedmiletého syna, nebyl schopen promluvit a téměř vůbec hýbat končetinami, je dnes muž, který komunikuje, sleduje televizi, počítá a kterému se vrací paměť. "Mamka někdy vzpomíná na časy, kdy jsem mlčel. Teď prý mluvím až moc," žertuje.

Navíc dobře hýbe pravou rukou, je schopný i mírně pozvednout nohy. Nedokáže však sám sedět, levou ruku má stále zkroucenou. "Celá moje levá polovina těla zůstává ochrnutá," říká.

Nitrolební poranění Podle statistik Ústavu zdravotních informací a statistiky si v roce 2016 nitrolební poranění vyžádala 28,7 tisíce hospitalizací, o rok dříve 30,3 a v roce 2014 30,6 tisíce. Dvě třetiny zraněných jsou zpravidla muži. Těžká poranění lebky tvoří nejčastější příčinu úmrtí u lidí do 45 let a velká část těchto pa­cientů zůstává trvale postižena. Okres České Budějovice



2,5 procenta

činil letos v únoru podíl nezaměstnaných v okrese České Budějovice.



26 514 korun

byla v roce 2017 průměrná mzda v Jihočeském kraji.

Systematičtější profesionální rehabilitace by podle fyzioterapeutky měla význam i dnes, šest let po úraze.

Pavel byl zatím kromě cvičení s matkou jen čtyři týdny v ústavu v Kladrubech, nějaký čas dojížděl na rehabilitaci do Borovan a dvakrát v týdnu za ním vždy na dvacet minut jezdí sestřičky z domácí péče.

"Potřeboval by stabilní lázeňskou rehabilitaci, odbornou péči a cvičení. Pak by určitě vypadal ještě mnohem lépe. Vždy když něco takového absolvuje, tak je jasně vidět pokrok," vysvětluje fyzioterapeutka a připomíná, že Pavlovo postižení spočívá v utlumení nervových spojení, nikoliv poškození páteře, míchy.

Stejný názor má i ergoterapeutka Dubská. "I když se stal úraz před šesti lety, neznamená to, že by se s tím nedalo nic dělat. Když je úraz mozku rozsáhlý, trvá delší dobu, než se obnoví motorické dráhy. Část mozku je poškozena, ale existují náhradní mechanismy, a díky tomu je mozek schopen se zregenerovat a vytvořit nové cesty a znovu se učit."

Šance je prý i na to, aby se tvar Pavlovy hlavy jednou vrátil k normálu. Část jeho lebky stále čeká v mrazicím boxu na to, že mu ji lékaři voperují zpět. "Moje hlava se chová podle tlaku. Když je nízký, mám ji hodně propadlou, a když vysoký, tak naopak," ukazuje na pravou část lebky. "Lékaři říkají, že se chová jako houba, stále pracuje, i proto mají strach mu kost do hlavy zase vrátit. Aby mu mozek nezatlačila a nevrátily se potíže s epileptickými záchvaty. Dokonce se bojí, aby neupadl znovu do kómatu," podotýká matka. "Já ji ale zpátky chci, teď vypadám jak vyfouklý fotbalový míč," protestuje Pavel.

Ideální pro zásadní posun by podle Ivy Blížencové bylo, aby se někde léčil celý rok. Nebo absolvoval pobyty v cyklech, vždy několik týdnů trvalé péče následované kratším obdobím doma. "Potřeba je ale také, aby byli ubytovaní oba. Sám Pavel by to nezvládl, on vyžaduje takovou péči, že je přítomnost matky nutná," říká.

Paní Svobodová nyní jedná s lázněmi v Klimkovicích u Ostravy. "Jenže chtějí, abychom tam dojeli, aby si Pavla prohlédli, a já mám řidičák teprve chvíli, netroufnu si jet tak daleko. Navíc cena je přes sto dvanáct tisíc pro oba na čtyři týdny, ze kterých nám pojišťovna zaplatí jen část," říká.

Dvojice musí žít velmi skromně. Pavel dostává invalidní důchod 4600 korun, příspěvek státu na péči o ochrnutého syna je pro Svobodovou 13 100 a na bydlení 900 korun, celkem hospodaří s 18 tisíci korunami měsíčně. Bydlí v přízemí v obecním bytě jedna plus jedna, za který platí i s elektřinou, vodou a topením přes sedm tisíc.

Žije v něm ještě jednadvacetiletý syn David, který má svůj stísněný koutek s postelí za jednou ze skříní.

Pavlovi a jeho mamince se snaží pomoci zejména lidé z blízkého okolí a místního kláštera. Občas darují i vstupenky na nějakou kulturní akci. "Třeba na Čínský národní cirkus, to byla fakt pecka," připomíná Pavel. Svobodová vlastní i auto s malým jeřábem, které stálo 179 tisíc, 150 tisíc na něj přidal českobudějovický pracovní úřad. Obec zase zařídila nájezdy do vchodu domu, na začátku dala i dvacet tisíc a pomohla matce s vyřizováním žádostí.

Přestože lokální instituce oba spíše chválí, jejich politická orientace ukazuje celkové zklamání i obavy způsobené evropskou migrační krizí. "Volili jsme Okamuru a jeho SPD. Opravdu tady žádné arabské přistěhovalce nechceme," vysvětluje Pavel. "Člověk má strach, když to vidí ve zprávách, ty útoky," dodává žena. Informace dvojice získává z internetu nebo z televize Nova.

V prezidentských volbách se však matka se synem neshodli. "Já volila Zemana, vím, že je sprostý, ale zároveň lidský a já mu rozumím. Vždy řekne, co si myslí," říká matka. "Já Drahoše a naštvalo mě, že nevyhrál. Líbily se mi jeho názory, že byl slušný vědec. A na nic si nehrál. Zeman už je tam dlouho a nic pro nás neudělal," oponuje Pavel. Paní Svobodovou od volby Drahoše odradily zprávy na webu. "Přečetla jsem si, že k nám chce pozvat migranty. A toho jsem se bála."

V Nových Hradech, jichž je Byňov součástí, jsou podobné voličské preference časté. Prezidentské volby tady jednoznačně vyhrál Miloš Zeman, když v prvním kole dosáhl na 47 a ve druhém na 62 procent. V parlamentních volbách dominovalo ANO s 29 procenty, druzí byli komunisté s téměř 15 procenty a třetí SPD se ziskem 14,6 procenta.

Sama se čtyřmi syny

Kromě Pavla a Davida vychovala Svobodová sama ještě další dva syny: devětadvacetiletého Patrika a o dva roky mladšího Tomáše. S manželem, lesním dělníkem, se kvůli jeho gamblerství před lety rozvedli. Ostatní synové jsou zdraví, David a Patrik pracují jako dělníci, starosti však ženě přidělal Tomáš, který kvůli problémům s drogami skončil ve vězení.

Monotónní život matky a nemocného syna zpestřuje jednou měsíčně Pavlův syn Marek, který žije v nedaleké vsi Horní Stropnice. Otce navštěvuje jednou měsíčně se svojí matkou, bývalou Pavlovou přítelkyní a družkou. "Je stejný jako já, rád chodí na ryby, jde mu hudba, hraje fotbal. Ptal se mě už, jestli někdy budu moci jít na ryby s ním. Hrozně rád bych, stále věřím, že to jednou půjde."

Schopnost čelit nepřízni prý našli matka i syn v bohu. Kdysi nevěřící dvojice začala chodit do kostela až poté, co syn utrpěl těžký úraz. Zavinila to událost, která připomíná někdy trochu barvotiskové náboženské příběhy a svědectví. V případě Svobodových by ale byla skepse nepatřičná.

"První větou, kterou Pavel řekl, byla celá modlitba Zdrávas Maria. Odříkal ji najednou, s lidmi z kláštera, kteří za ním přišli, nahlas, přestože do té doby ze sebe dostal vždy nejvýš jediné slovo. Od té doby věříme, že jeho přežití nebyla náhoda," říká matka.