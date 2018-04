Když v roce 2014 Evropská unie otevřela nové dotační programy, v tom hlavním bylo pro malé a střední podnikatele v Česku nachystáno 117 miliard korun. Dnes, dva roky do konce dotačního období, v něm zbývá minimálně 85,3 miliar­dy. Peníze, které firmy mohou využít třeba na zaplacení patentů, nákup strojů nebo zateplení farem, zatím podniky čerpají pomalu. Nejde jen o Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), který je pro malé a střední podnikatele stěžejní, problém má většina programů. Peněz v nich tedy zůstává dost. Jak se k nim ale dostat?

Získat dotaci nemusí být složité, i když se celý proces může zdát zdlouhavý. Všechno stojí na dobrém projektu. "Firma musí vědět, co chce a co jí projekt reálně přinese," říká Miloš Blaškovan z poradenské společnosti Naviga 4, která se dotacím věnuje od roku 2003. Podle něj nemá smysl uměle vymýšlet projekt jen proto, že podnik může získat peníze. Musí tím řešit nějakou svou potřebu − například že díky novým strojům bude mít technologický náskok nebo ušetří na energiích.

Projekt musí být realizován mimo Prahu

"Častou příčinou neúspěchu jsou nekvalitně zpracované popisy podnikatelských záměrů, kde nejsou dostatečně obhájena hodnoticí kritéria," říká Jiří Pavlíček, šéf společnosti eNovation, jež podnikatelům radí při získávání dotací. Blaškovan z Navigy 4 dodává, že na zpracování žádosti a všech příloh, které mohou firmě pomoci, by si podnikatel měl určitě udělat dostatek času.

Složitá administrativa Za špatné čerpání dotací může podle odborníků mimo jiné zbytečné papírování. "Čeští úředníci s oblibou připisují dotační byrokracii Bruselu. Faktem ale je, že Brusel definuje jen základní pravidla a naši ministerští úředníci je rádi rozšiřují," domnívá se Jiří Pavlíček ze společnosti eNovation. Zátěž by ale chtělo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ještě letos snížit.

V podnikatelském záměru by se měla podle expertů objevit třeba doložená poptávka od zákazníků, analýza konkurence, předběžné nabídky dodavatelů, harmonogram projektu nebo podrobně rozepsaný rozpočet.

Aby podnikatel na podporu z EU vůbec dosáhl, musí už nějakou dobu podnikat. "Ve většině případů musí mít uzavřená alespoň dvě účetní období a realizovat projekt mimo Prahu," doplňuje Pavlíček.

Dobrý a dobře zpracovaný projekt ale ještě neznamená, že podnik peníze dostane. Záleží také na tom, zda si zažádá o dotaci ve správném programu, jestli má připravenou žádost i s přílohami a zda ji podá včas.

V OP PIK je 21 programů v různých oblastech, jako je marketing, inovace či úspora energie. V jejich rámci se pak otevírají časově omezené výzvy, do nichž podnikatelé přihlašují své projekty. "Letos je v plánu vyhlášení velkého množství výzev napříč programy, v dalších letech se očekává, že se jejich množství a objem prostředků budou snižovat," upozorňuje Petra Menclová, mluvčí Agentury pro podnikání a inovace (API), která žádosti o dotace zpracovává a částečně hodnotí.

Důležité je ohlídat si podmínky jednotlivých programů. Pokud je podnik nesplní, může to pro něj být nebezpečné. "V tom případě hrozí, že bud muset vracet celou dotaci a zaplatí vysokou pokutu," uvádí Pavlíček z eNovation.

Související Infografika Žádost o dotaci

Podnikatel by si měl podmínky hlídat do poslední chvíle. "V jednom programu se mohou mezi jednotlivými výzvami drobně upravit nějaké detaily a žadatel si toho nemusí všimnout. Kvůli této formální chybě pak může být jeho žádost vyřazena," popisuje Blaškovan s tím, že se podmínky zpřísňují, což firmy může od podání žádostí odradit.

OP PIK ale není jediným zastřešujícím programem, odkud mohou malé a střední podniky dostat dotaci. V rámci podpory z EU jsou to i programy Životní prostředí, Zaměstnanost nebo Doprava.

Žádosti jsou vyřizovány v průměru do pěti měsíců

Následné hodnocení žádostí má několik stupňů. Nejdříve řeší formální záležitosti zmiňovaná Agentura pro podnikání a inovace. Pokud má podnikatel vše v pořádku, jde žádost na ministerstvo, u OP PIK je to Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. To následně dotaci pro firmu uzná, nebo neuzná.

Kritéria hodnocení jsou u jednotlivých programů různá a podle odborníků se nedají zobecnit. "Projekty posuzují proškolení lidé. Jejich kvalitu a nepodjatost hlídá ministerstvo, objevují se ovšem i případy velmi nízké kvality posudků," podotýká Blaškovan z Navigy 4.

Podle velikosti programů se liší i doba, za jakou ministerstvo dotaci firmě přidělí. Podnikatel sice může na projektu začít pracovat, už když jej pozitivně ohodnotí agentura, jisté je to ale až po potvrzení z ministerstva. "Naší snahou je odbavovat žádosti v průměru do pěti měsíců," uvádí Menclová z API.

Dle jednotlivých podmínek programů musí být projekt hotový do tří let od doby, kdy podnikateli ministerstvo dotaci schválilo. Teprve po jeho ukončení si může požádat o proplacení z EU. Podle Menclové tak záleží na samotné firmě, kdy evropské peníze reálně uvidí. Podniky mohou získat zpět až 80 procent vynaložených prostředků.

Ještě pět let po dokončení projektu může k podnikateli přijít kontrola, která si může vyžádat všechny dokumenty a podrobně je prozkoumat. Pokud by něco nesedělo, dotace se musí zčásti nebo celá vrátit.

Na otázku, proč se českým firmám nedaří více čerpat dotace, odborníci odpovídají různě. Pro firmy je podle nich zatěžující velké množství administrativy. Ta by se měla u nových výzev podle ministerstva letos v létě výrazně snížit.

Podle Menclové z API je problémem také to, že menší podniky nemají na projekty dost vlastních peněz. Další otázkou je, jestli vyhlašované výzvy pokrývají to, co firmy potřebují.

Související Infografika Žádost o dotaci