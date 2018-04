Martin Šula je vášnivý sportovec. Kromě motorek a motokár miluje lyžování, které mu v létě chybělo. Protože mu ale žádný "náhradní" sport nevyhovoval, vymyslel si na dovolené ve Slovinsku vlastní disciplínu − motosurf. A před 15 lety v Česku, v zemi, která leží uprostřed kontinentu a nemá moře, začal vyvíjet motorový surf. K němu později vymyslel i závodní pravidla a nyní už sedm let pořádá v motosurfu soutěže. Sám vynálezce patří mezi světovou závodnickou špičku, i když zpočátku musel překonat strach z moře. Dnes na jeho prkně Jetsurf jezdí například zpěvák Andrea Bocelli, herec Sylvester Stallone nebo hvězda formule 1 Lewis Hamilton.

"Na fun factoru má surf 10 z 10," říká dvaačtyřicetiletý podnikatel, když nás provází překvapivě malou a klidnou výrobou na motorem poháněné surfy nedaleko Brna. Fun factor je měřítko, které si firma sama vytvořila a ukazuje, jak velký zážitek z jízdy může člověk mít. "Měříme to podle toho, jak široce se zákazník usmívá, když se na něm poprvé sveze," směje se Šula. Podle něj je právě zážitek důvodem, proč lidé po celém světě chtějí chytat na Jetsurfu vlny. "Moře nebo voda je posledním místem, které není tolik svázáno regulacemi. Cítíte se svobodně," dodává Šula s tím, že ani převoz této hračky na závody surfaře neomezuje. Prostě vezmou 17kilové prkno pod paži a jedou.

První surf prodal po osmi letech

Na onom prkně, kterých dnes v přízemí nenápadné budovy zaměstnanci Jetsurfu poskládají až 160 měsíčně, šéf firmy pracuje od roku 2003. Ještě před tím, než svou firmu na vývoj spalovacích motorů přeorientoval na výrobu surfů, prkno zdokonaloval po nocích a ve volnu sám. "Pod záminkou dovolené jsem se ženou jezdil testovat do Chorvatska. Ve dne jsme šli na pláž a já jsem surf zkoušel a v noci jsem ho opravoval, protože tam byl pořád nějaký problém," vzpomíná Šula na časté cesty k moři, odkud se vracel naštvaný. Buď se totiž prkno rozlomilo, zrezivěly mu kabely, nebo třeba přestala fungovat baterie. I přesto ale produktu věřil. "Když jsem vyjel na moře s prvním prototypem, uchvátilo mě to tak, že jsem věděl, že to je produkt, který by mohl mít místo na světovém trhu," vypráví. Kromě práce na prkně měly testy u moře pro Šulu i další přínos. Díky neustálému zkoušení, padání do vody a plavání přestal mít z moře strach.

Martin Šula (42) Vystudoval VUT v Brně. Od roku 1997 vyvíjel spalovací motory pro automobilky jako Škoda nebo BMW či společnosti vyrábějící motorky a motokáry. V roce 2003 začal vyvíjet surf s motorem, o rok později založil společnost MSR Engines na vývoj a výrobu motorů, která se později přeorientovala na produkci motorových surfů JetSurf. Od roku 2011 pořádá Světový pohár v motosurfu, sportu, který založil. Má manželku a dvě dcery.

Vývoj tvaru a pevnosti plováku, systému jízdy nebo zatáčení či boj se slanou vodou mu trval osm let a spolknul desítky milionů korun. První prodané kusy v roce 2011 ale ukázaly, že surf ještě nemá zdaleka vyhráno. Zákazníci vraceli polovinu z nich zlámaných, poškozených nebo nefunkčních. "Když se prkno někde rozlomilo, musel jsem přijít na to proč," říká Šula.

Potíže mu dělala hlavně slaná voda, která součástky ničila, ale velký problém byly i vlny a jejich vibrace. Šula proto jízdu na surfu přirovnává k lyžování na boulích. Prkno po vodě spíš skáče. Sportovec na něm jezdí v mírném podřepu, nohy má připevněné do strapů, které tvarem připomínají snowboardové vázání. V ruce drží ručku, jež pomáhá udržet stabilitu a zároveň s ní jezdec zrychluje.

Kvůli častým zádrhelům a opravám se Šula rozhodl, že si firma bude muset díly na surfy vyrábět sama. Prkno sice na první pohled vypadá jednoduše, ale jeden surf se skládá z 1250 částí. Například aby plovák vydržel co nejvíce, začala si společnost sama vyrábět karbon. Materiál z uhlíku je odolný, lehký a pevný. Nezničí ho ani velké zatížení, což je pro ježdění po vodě výhoda.

Vlastní výroba byla podle Šuly klíčová pro to, aby firma o 80 zaměstnancích přežila první roky. "Pokud bychom si díly nechali vyrábět jinde, stálo by to při tak častých výměnách dost peněz a to by pro nás bylo smrtelné," doplňuje. Ve Střelicích u Brna tedy podnik vyrábí většinu dílů, některé mu dodávají jiné české firmy, další má ze zahraničí. Podle Šuly je výhodou, že jsou v Česku nižší náklady na špičkové inženýry a zároveň je tu dlouhá strojírenská tradice.

S prknem, které firma vyrábí ve čtyřech modelech, je Šula nyní spokojený ze 70 procent. Za spolehlivější pokládá až surfy vyráběné od roku 2016. Doba, než se objeví první problém, se výrazně prodloužila. Z původních osmi hodin jízdy na 160. Počet reklamací se také snížil, z poloviny na zhruba osm procent.

Začátek v Rusku byl to nejlepší

Když se před sedmi lety Šula rozhodoval, kde zač­ne motorový surf prodávat, zvolil si Rusko. Zemi se tehdy dařilo, lidé utráceli, neváhali dát peníze za podobné hračky a majitel firmy vsadil vše na slovanskou povahu. Chtěl začít někde, kde jsou lidé zvyklí na to, že pokud něco nefunguje, tak si to vyřeší přímo v místě nákupu. "Věděl jsem, že produkt není dokonalý. Pokud bychom šli na Západ, zničili bychom si jméno, protože se prkna stále rozbíjela nebo nefungovala a za to by nás na internetu rozmetali," popisuje své tehdejší myšlenky.

První dva roky prkna prodával jen tam, jezdil po výstavách a motorový surf představoval zábavychtivým Rusům. Měl tak čas vydělat peníze na to, aby prkno zdokonalil a mohl ho nabídnout i na Západě. Dnes má firma zastoupení, obchody a opravny po celém světě. Daří se jí hlavně v USA a Kanadě. Nejlevnější model stojí zhruba 200 tisíc korun. Těch se prodá jen kolem deseti procent. Nejčastěji si jezdci pořizují model za asi čtvrt milionu korun.

Paradoxně největší prodeje v přepočtu na počet obyvatel ale udělá v zemi, která moře nemá − v Česku. Z 1500 vyrobených kusů ročně se jich tady prodá 140. Na surfu zde mohou adrenalinoví nadšenci jezdit třeba na Dalešické přehradě, Lipně nebo na Slapech. Na Valtickém jezeře si Jetsurf udělal základnu pro svou komunitu a zatím i jedinou tuzemskou půjčovnu.

Jediný čistě český sport

Nejrychlejší borci se na motosurfu prohánějí až 60kilometrovou rychlostí. Sport ale podle Šuly nebezpečný není. "Zatím se nestala žádná vážná nehoda. Maximálně jsme se ve vodě přejeli, ale díky tomu, že je plovák lehký, jen člověka zatlačí do vody," uvádí. Když z něj jezdec spadne, stejně jako u běžného surfu se prkno zastaví na délku šňůry, kterou má jezdec přivázanou k ruce.

Při prodeji surfů je pro Šulu důležité budování komunity. V Česku se povědomí o prkně na benzin rozšiřuje hlavně mezi aktivními a bývalými sportovci. Nové příznivce získává i díky závodům v rámci MotoSurf World Cup. Firma je začala pořádat ještě v době, kdy začínala v Rusku. Na první závod se tehdy přihlásilo deset jezdců. Dnes pohár jezdí přes osmdesát mužů a žen, jejich počet se stále zvyšuje. Loni celý seriál vyhrál motocyklový závodník Jakub Kornfeil, Martin Šula skončil pátý.

"Je to sport, který opravdu vznikl v Česku a provozuje se na českém stroji. Teď jednáme o tom, abychom byli oficiálně uznáni jako vodní sport ve světě i v Česku," prozrazuje své další plány. Zaměřit se chce i na děti, slibuje si, že přiláká hlavně mladé lyžaře.

Budovat komunitu mimo Česko by měli dealeři v jednotlivých zemích, podle Šuly se to ale těžko ohlídá. Ne vždy to funguje tak, jak by si představoval. Proto také v nově přistavěné budově vedle výroby plánuje udělat školicí středisko.

Dealeři mají za úkol také zaškolovat zákazníky. Dokud se jezdec na surf s pohonem nedokáže postavit, musí u něj zůstat. "Nejdéle to trvalo tři dny," směje se Šula. To je ale výjimka − třeba školení slepého italského zpěváka Andrey Bocelliho trvalo jen jeden den. "Jezdí za lodí. Má na hlavě helmu se sluchátky a posádka mu říká, kam má jet," popisuje Šula. On sám učil nejméně 300 zákazníků, mezi nimi například závodníka F1 Lewise Hamiltona. Na prkně z Moravy ale brázdí moře i další světové hvězdy, jako třeba Justin Timberlake, Justin Bieber, motocyklový závodník Valentino Rossi, jezdec rally Sebastien Loeb či podnikatel Dietrich Mateschitz, spoluzakladatel Red Bullu.

Motosurf kopírují Čínané i Britové

Loni měl Jetsurf obrat 240 milionů korun, do vývoje ročně investuje třetinu tržeb. Na konci letošního roku chce například představit prkno s unikátním motorem. "Dokončili jsme nový typ dvoutaktního motoru s přímým vstřikováním a katalyzátorem, který jsme teď patentovali. Dokázali jsme u toho 14krát snížit emise. Dostali jsme se na hodnotu, kterou zatím nikdo jiný na světě nedokázal," říká Šula hrdě o novém motoru, který je "zelenější" než současné modely. V některých zemích ale na vodu stroje s motorem na benzin nesmí, firma tak vyvíjí i prkna na elektřinu.

Když před lety Šula začal motorové surfy prodávat, na trhu nic takového neexistovalo. Ale jen loni se do výroby prken s pohonem dalo šest nových firem. JetSurf kopírují Britové i Číňané. "Naše obrovská výhoda jsou relativně malé náklady na inovace, takže jsme schopni 'umlátit' konkurenci vývojem. Udržet technický náskok ale je a bude čím dál náročnější," míní Šula. Nyní šéf JetSurfu pracuje na motorce.

Nejrychlejší borci se na motosurfu prohánějí až 60kilometrovou rychlostí. Nebezpečný ale podle Šuly není. Když z něj jezdec spadne, zastaví se prkno na délku šňůry, kterou má přivázanou k ruce. Foto: HN – Tomáš Škoda

