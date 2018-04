Sešli jsme se v jedné z moderních karlínských restaurací. Marcel Vargaeštok nahlíží do kuchyně. "Ty talíře z japonské keramiky mají od nás. Začali jsme je dovážet a teď je mají skoro všude," směje se zakladatel školy vaření Chefparade. Původem slovenský podnikatel vlastní také e-shop, kde prodává nádobí nebo suroviny pro vaření, web o sushi a mimo jiné pořádá i festival Foodparade.

Vargaeštok sází na to, že lidé milují zážitky. "Kaž­dý rok chceme přinést nějakou inovaci. Loni nás napadlo, že vezmeme školu vaření ven. Doslova," vypráví o svém nejnovějším projektu, kterým je statek za Prahou. Na něj se mu podařilo vybrat 6,5 milionu korun na investiční crowdfundingové platformě Fundlift.

HN: Proč jste se rozhodli pro svůj nový projekt získat peníze prostřednictvím crowdfundingu?

Mělo to tři důvody. Chceme, aby Chefparade bylo vnímáno jako inovativní a Fundlift je výrazně inovativní, proto jsme se toho chtěli zúčastnit. Druhá věc byla skvělá zpětná vazba pro firmu. Původní částku jsme vybrali strašně rychle, a když jsme ji navýšili, dostali jsme ji za 48 hodin, což bylo super. A za třetí, máme 200 investorů, kteří jsou naši fanoušci a podporovatelé. Zároveň věřím, že jsou i našimi zákazníky a celému projektu to pomůže. Takže jsme posílili naši komunitu.

Chefparade v číslech Firma se zaměřuje na kurzy vaření a pořádá festival Foodparade. Loni utržila 50 milionů korun, polovinu tržeb dělá právě škola vaření. Ročně ji navštíví až 13 tisíc lidí, 60 procent z nich jsou ženy. Každý rok Chefparade uspořádá asi 700 kurzů. V nabídce má okolo 200 různých variant, nejvíce oblíbené jsou sushi a steaky. Letos Vargaeštok plánuje rozjet i vlastní statek.

HN: Jak bude fungovat?

Chystáme se zrekonstruovat starý statek na školu vaření. Bude zaměřená na grilování, barbecue a chceme, aby si tam lidé co nejvíce věcí vyráběli sami. Budeme tam péct chléb, vyrábět sýry, masové výrobky nebo chilli omáčky. Postupně chceme pořídit i včely, abychom měli svůj med. Máme tam hodně ovocných stromů, takže chceme dělat i vlastní pálenku. Když si pak zákazníci sednou ke stolu, tak skoro všechno, co tam budou mít, si vyrobí sami. Myslím si, že je dobré vytáhnout lidi z kanceláří ven. A nechat je něco vytvořit, ne jen konzumovat. Děláme to jako velký multifunkční prostor, nejen pro kurzy, ale i konference, předváděčky, tiskovky, ale i příměstské tábory nebo školy.

HN: Proč si myslíte, že to bude mít úspěch?

Měli jsme spoustu zákazníků, kteří u nás byli spokojení, ale znovu nepřijdou. Myslí si, že by to bylo stále to samé, nebo říkají, že chtějí přijít na celý den a být mimo Prahu. Teď jim to budeme moci dát. Jsem přesvědčený, že to úspěch mít bude, ale nemám to podpořeno žádnými čísly.

HN: Co se chtějí Češi ve škole vaření nejvíce naučit?

Dlouhodobými bestsellery jsou sushi a steaky. Spousta lidí se steaků bojí. Hodně z nich je zkoušelo doma a nepovedly se jim, tak chtějí vidět, jak se dělají. Na kurzech zjistí, že je to jednoduché, vyzkouší si to a ochutnají dobré maso. Stejné je to u sushi. Lidé se chtějí naučit tu dovednost.

HN: O jaký kurz naopak není moc zájem?

Paradoxně o zdravé vaření.

Marcel Vargaeštok (41) Podnikatel a inovátor, pochází ze Slovenska. Po studiu na Ekonomické univerzitě Bratislava začal pracovat ve společnosti Procter & Gamble, kde měl na starosti marketing a finance.

V roce 2007 založil s kamarádem značku Chefparade, pod kterou každý z nich samostatně vybudoval jednu školu vaření v Budapešti a Praze, společně pak také v Bratislavě. Podniky ale nejsou majetkově propojené, zastřešuje je pouze stejné logo a název.

Vargaeštok začal na Žižkově. "První dva roky byly náročné. Byl jsem na vše sám a bál jsem se někoho zaměstnat. Rychle jsme rostli a všechno jsem se musel naučit v běhu," říká.

HN: Opravdu? O to není v dnešní době zájem, i když se všude propaguje zdravý životní styl?

Vůbec. O tom tématu se dobře píše, mluví, ale když se má něco dělat, tak to ne. Každý rok zkoušíme kurz nasadit, připravujeme zajímavé menu, máme krásné fotky, zkoušeli jsme už najmout i lidi, co vařili zdravě v televizi. Nikdy jsme to neprodali. Ale nevzdáváme se. Ze zkušenosti víme, že ještě nedozrál čas. Něco, co jeden rok nefunguje, bude fungovat příští rok a za dva roky to bude pecka.

HN: Jak si stojí typická česká kuchyně?

V oblíbenosti kurzů je někde ve středu. Pak jsou ale kurzy, které se pohybují ve vlnách. Například mexická kuchyně − jednou tento kurz nedokážeme prodat a pak je zase stále plný. A to samé platí třeba o indické. Nevím, čím to je.

HN: Dá se na základě rostoucího zájmu o kurzy říct, že si Češi vaří víc doma?

Řekl bych, že primární motivace zákazníků přijít na kurz je to, že si chtějí užít hezký večer a mít z něj zážitek. A mimo to se v něčem zlepší a pak to využijí doma. Například ve Velké Británii jsou školy vaření, kam přijdete v neděli večer, se šéfkuchařem si navaříte sedm až deset jídel do krabiček na následující týden. Naučíte se tam vařit plus si jídlo děláte pro sebe a rodinu.

HN: Chcete takový kurz také nabídnout?

Ne. Co ale máme letos v plánu, je základní kurz. Bude pět víkendů po sobě, vařit se budou polévky, přílohy, masa nebo saláty. Je určený pro lidi, kteří neumí vařit. Za těch pět víkendů dostanou základ a naučí se ho kombinovat. Tenhle kurz pak může být dobrý jako svatební dar nebo k promoci. Asi třetina lidí ročně se k nám dostane právě díky poukazům.

HN: Polovina toho, co utržíte, je ze školy vaření. Suroviny nicméně rok od roku zdražují. Jak se to projevuje v cenách kurzů?

Za posledních deset let jsme zdražili na trojnásobek. Začínali jsme na 700 až 800 korunách za kurz, nyní jsme na 1990 korunách za all inclusive kurz i s nápoji. Říkalo se, že jsme levní a že určitě používáme nekvalitní suroviny, ale my to dokážeme díky tomu, že kurzů máme mnoho.

Zdražování je diskutabilní. Jasně, něco podražilo, ale třeba věci na sushi se před deseti lety nedaly sehnat a byly drahé. Před několika roky se dostaly na poloviční ceny a je velká nabídka, stejně jako na thajskou kuchyni. Cena masa vzrostla, ale rýže na sushi zlevnila a kokosové mléko kupujeme o třetinu levněji než před deseti lety. Máme také lepší prostředí, vybavení, jinou skladbu kurzů a nahoru šly i platy lidí. Poměr cena/kvalita je výrazně lepší, než byl na začátku. Zároveň se mění i doba. Naším základním bodem jsou teď zážitky a to tady dřív nebylo.

HN: Mění se i vaši zákazníci?

Ano, mírně omládli. Dnes to jsou lidé mezi 25 a 45 lety. Mladší to nezajímá a pro starší je to náročné. Mám takový pocit, že když začne člověk po vysoké škole pracovat, začne o tom, jak žije, více přemýšlet. Dnes už vaření a jídlo není životní styl, ale stává se silnou součástí osobnosti lidí. Přijímají to jako součást statusu a přes vaření a jídlo často vyjadřují to, kým jsou. Například většinu přístrojů pro pomalé vaření, sous-vide, u nás kupují hlavně fyzické osoby. Už to není záležitost jen dobrých restaurací. Na druhou stranu je to takové pozlátko. Foodblogeři, kteří zasypávají sociální sítě fotkami, jak vaří nebo ochutnávají tohle a tamto, ukazují jen dobré stránky. Nikdo už nevidí tu dřinu, úsilí a čas, který za tím je.

HN: Jak hledáte své kuchaře?

Chodíme za nimi a taháme je, aby u nás vařili. Hledáme takové, kteří umí vařit, ale mají také další pro nás důležité vlastnosti: jsou milí k lidem, rádi jim vše vysvětlí, mají trpělivost a nebojí se před ně předstoupit. Běžně je kuchař vzadu v kuchyni a způsob komunikace tam je výrazně jiný. Ne každý se může postavit před lidi a učit je. Naši zákazníci ale očekávají nějaký standard, takže chceme kuchaře, kteří na ně budou milí.

Marcel Vargaeštok Foto: HN – Pepa Dvořáček

Související