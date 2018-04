Kolik lidí musí vyjít do ulic, aby si vynutili odchod zkompromitovaných politiků a uchovali si naději, že demokracie nemusí nutně zmutovat do kleptokracie? Co dokáže vyburcovat občany, kteří protesty zrovna nevyhledávají? Stačí několik týdnů demonstrací, nebo se masy neobejdou bez spojenců mezi vysokými politiky a médii? Odpovědi mohou nabídnout nedávné události na sousedním Slovensku.

Kdo před koncem února navštívil zemi pod Tatrami a koupil si tamní noviny, mohl nabýt dojmu, že přijel do stabilní až nudné členské země Evropské unie, jejíž politickou scénou hýbou spíše žabomyší spory, které jsou pod rozlišovací úroveň nahodilého čtenáře z ciziny.

Všechno se ale změnilo poslední únorové pondělí, kdy se rozšířila zpráva o vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně. Událost šokovala celou společnost a zapůsobila jako ventil pro veřejný protest proti vládě Roberta Fica. Vyšlo najevo, že Kuciak byl na stopě lidem podezřelým ze spolupráce s italskou mafií 'Ndrangheta, kteří se usadili na východním Slovensku. Nitky od nich vedly i do bezprostředního okolí premiéra. K tomu se přidaly starší hříchy, které více doléhaly na dalšího politika Ficova Směru - sociální demokracie, ministra vnitra Roberta Kaliňáka.

Zatvrzelost Fica a Kaliňáka, kteří nechtěli odejít z vlády, vytáhla do ulic i jindy pasivnější občany. Demonstrace vygradovaly v pátečních masových shromážděních a pochodech, při nichž se na náměstích více než čtyř desítek slovenských měst sešly desítky tisíc lidí, podle médií jich bylo nejvíc od sametové revoluce.

Fico potvrdil, že je ostříleným politikem, který se nevzdává až do poslední chvíle. V krizové chvíli sáhne i k nekalé munici, v tomto případě ve formě narážek na údajné zahraniční spiknutí pod taktovkou investora George Sorose. Kdo ví, zda by se nakonec neudržel ve funkci, kdyby proti sobě neměl kromě davů s transparenty ještě dalšího silného soupeře, prezidenta Andreje Kisku, a navíc nedostal ultimátum od koaličního partnera, strany Most-Híd.

Turbulentní slovenské předjaří nakonec vyústilo v odchod Kaliňáka i Fica z vlády. Koalice Směru s Mostem a Slovenskou národní stranou ale zůstala na dosavadním půdoryse. Novým premiérem se stal Peter Pellegrini, který je považován za Ficovu loutku.

Dá se tento výsledek považovat za vítězství protestů za slušnější politiku? Spíš jde o kompromis, který vlastně nevyhovuje nikomu, myslí si slovenský sociolog Michal Vašečka, jenž zároveň varuje před snadným přechodem od nadšení k frustraci. "Lidé dostali naději, že můžeme být normální, příjemnou zemí," říká. Pokud převládne pocit, že jejich naděje nebudou naplněny, hrozí podle něj Slovensku nový odliv mladé generace za hranice nebo další nárůst podpory extremistických stran. Že změny ve vládě nestačí, dali Slováci najevo ve čtvrtek, kdy znovu vyšli na náměstí.