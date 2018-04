Když předseda ČSSD Jan Hamáček sledoval tento týden na sociálních sítích premiéra v demisi Andreje Babiše, musela se jeho známá pokerová tvář zachvět. Zatímco Hamáček a jeho místopředseda Jiří Zimola před sobotním sjezdem strany nutně potřebují přivézt co nejlepší dohodu s ANO, trávil premiér a šéf hnutí dovolenou na Tenerife. Snímky sluncem zalitého ministerského předsedy s tenisovou raketou či jeho selfie snímky s dětmi tak ostře kontrastovaly s rozpoložením Hamáčka a Zimoly, kteří prožívali těžké chvíle. Jejich budoucí politická kariéra totiž do značné míry závisí na ochotě odpočívajícího a dobře naladěného Babiše ustupovat koaličním požadavkům sociální demokracie.

Vysmáté fotky od bazénu jsou nesporně nejoriginálnějším příspěvkem ke koaličnímu vyjednávání v historii Česka. Ale ironii stranou. Babišův odstup ukazuje, že vládnutí s ČSSD je pro něj jen jednou z variant. Hraje simultánku na více šachovnicích, mimo jiné i s prezidentem Zemanem. V záloze má kromě osvědčené podpory extrémních stran SPD a KSČM i možnost dlouhodobého vládnutí bez důvěry či pokus o vyvolání předčasných voleb.

Jak dvojice v čele ČSSD, tak i premiér Babiš věděli, že velká část členské základny sociální demokracie vůbec nechce do vlády, a kdyby už ano v krajním případě, tak ne s trestně stíhaným politikem − jak známo, Babiše policie podezírá z 50milionového dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo.

Sjezd ČSSD si odhlasoval usnesení, že účast trestně stíhaného politika ve vládě je "zásadní problém". Nyní by zřejmě byli Hamáček a Zimola radši, kdyby delegáti zvolili méně razantní formulaci. Pokud nakonec na vládu s Babišem kývnou, není jisté, jak dopadne plánované vnitrostranické referendum. Situaci, kdy by leckdo mohl označit ČSSD za bezzásadovou partaj, bude značná část členů rozdýchávat jen těžko.

Navzdory tomuto politickému handicapu se však premiérovi během vyjednávání daří tlačit Hamáčka se Zimolou do kouta. Sliboval jim v rámci koaliční dohody jen málo a dlouho nenabízel skoro nic. Využíval obdobné metody jako v době, kdy vlastnil firmu Agrofert. Stejně jako s pomocí silného nátlaku ovládl třeba Kostelecké uzeniny, snažil se aplikovat podobné byznysové vyjednávací postupy i v politice. "Andrej Babiš, předseda našeho klubu Jaroslav Faltýnek a já jsme přišli z byznysového světa. Z nás tří je asi nejtvrdší vyjednávač pan Babiš, já jsem asi nejvíce konsenzuální," popisoval zákulisí vyjednávání o vládě vicepremiér a místopředseda ANO Richard Brabec.

Jenže podobně tvrdý se snaží být i předseda Hamáček. Už z minulé vlády Bohuslava Sobotky totiž ví, že Babiš vnímá ústupek jako slabost a uspěje proti němu hlavně ten, kdo si stojí za svým. "Jestli nám Babiš dá ministerstvo vnitra nebo financí, sním klobouk," komentoval dosavadní vyjednávání a šance ČSSD získat zmíněné důležité resorty místopředseda poslaneckého klubu Jan Birke.

Narážel tím na to, co vadí i Zimolovi s Hamáčkem. Až příliš často poslouchali na společných sezeních s premiérem "ne" jako odpověď na požadavky ČSSD. Už před několika týdny proto Zimola začal ANO vyhrožovat odchodem z jednání. "Budu první, kdo zavelí k odchodu, protože být v nedůstojném svazku od začátku a být podváděni, to si sociální demokracie skutečně nezaslouží," poznamenal Zimola.

Tradiční politici, jak jim šéf ANO říká, jsou uvyklí na jiné jednání. Kompromis na rozdíl od podnikatele vnímají jako dohodu dvou stran, kdy každá musí v něčem ustoupit. Navíc platí nepsaný zákon, že během úspěšných námluv se případný partner veřejně nepomlouvá. Ani tohoto pravidla se však ANO v novinách nebo na sociálních sítích nedrží. A to sociálním demokratům vadí. "Nebudu tuhle hru hrát, jen zopakuji: ČSSD už nebude ustupovat, řada je na ANO," varoval Hamáček Babiše, když reagoval na jeden z jeho ostrých příspěvků vůči ČSSD.

V disciplíně urážení potenciálních partnerů je Babiš skutečný mistr. Například 25. března napsal na Facebook: "Čau lidi, napsalo mi spousta z vás, že si mám dát fakt bacha na ČSSD. Že nás v minulosti strašně podrazili. Oni ale o sobě říkají, že jsou 'ta nová ČSSD' (smajlík). Tak uvidíme… A samozřejmě nedovolíme, aby pokračovalo netransparentní hospodaření některých státních firem, institucí nebo nemocnic." Jindy zase Babiš napsal, že bude vybírat ministerstva pro ČSSD podle toho, jestli na ně kandidáti ČSSD stačí. Upřímně řečeno: Naznačovat, že vaši partneři jsou podrazáci, zloději a neschopové, to věru o upřímné snaze dospět k dohodě nesvědčí.

Debaty o vládě se tak už více než pět měsíců protahují dílem kvůli neústupnosti Babiše, stejně jako nestálé sociální demokracii, která si není jistá, zda do koalice vůbec chce. Oproti ČSSD jsou komunisté a SPD pro ANO snadní a "levní" partneři. Hnutí jim, jako radikálním stranám, nabízí vůbec největší podíl na moci od roku 1989. Ani SPD, ani KSČM přitom nechtějí od ANO příliš, zatím jim stačí spíše "jen" posty ve sněmovně a podpora zákonů, třeba o zdanění finančních náhrad církevních restitucí. Možná přibudou i některé další požadavky, ale zatím nejde o nic takového, co by vedení ANO vnímalo jako příliš velké ústupky někomu jinému. Sociální demokraté chtějí podstatně víc, a to nejen ohledně programu, ale také silného zastoupení ve vládě.

SPD a komunisté jsou pro Babiše skutečně levní partneři. Ale předsedovi ANO se do téhle "snadné" varianty příliš nechce. Za prvé by podpora od extrémních stran nevypadala dobře před evropskými partnery. A za druhé, podpora od Okamurovy strany, kterou i někteří Babišovi ministři nazývají "fašistickou", by mohla vyvolat i první větší vlnu nesouhlasu uvnitř dosud monolitického hnutí. Pro Babiše by bylo výhodnější oficiálně vládnout s ČSSD, ale využívat SPD v rámci ad hoc hlasovacích koalic ve sněmovně.

I když dosud nelze jednoznačně říci, kdo vyjde z vyjednávání jako vítěz, zatím to vypadá, že Babiš má navrch a pokračuje v potírání sociální demokracie z dob premiéra Bohuslava Sobotky. Už v Sobotkově vládě využil slabin sociální demokracie, vyhrál volby skoro s 30 procenty a ČSSD poslal ke dnu na úroveň sedmi procent. Když Babiše bývalý premiér Sobotka po těžkých peripetiích odvolal z vlády, doplatil na to nakonec on sám. Musel odejít z vedení ČSSD, opustil post volebního lídra a teď v březnu skončil i jako poslanec.

Babiš jednoznačně tahá při jednání za delší konec provazu. I kdyby nakonec dal ČSSD pět ministerských křesel a třeba i post ministra vnitra, mělo by ANO pořád největší převahu v historii všech koaličních vlád v Česku. Když navíc ANO odmítá slíbit, že nebude v klíčových záležitostech ČSSD přehlasovávat, může nakonec sociální demokracie skončit jako pouhá stafáž. Vzpomeňme na dobu vlády Jiřího Paroubka, kdy jeho koaliční partneři (KDU-ČSL a US) měli dohromady šest křesel a Paroubek stejně vládl s "marťany" (komunisty). Nikdo ČSSD nezaručí, že Andrej Babiš nepředvede něco podobného.

Stejně tak může Babiš ovlivnit osud Hamáčka i Zimoly. I jejich politické kariéry mohou být ohrožené. Už nyní se v ku­loárech objevují spekulace, že kdyby přinesli na sobotní pokračování mimořádného sjezdu strany špatnou dohodu s hnutím ANO o společném vládnutí, mohli by vystoupit delegáti, kteří by navrhli jejich odvolání z funkcí. Vždyť sám Hamáček v první únorové části sjezdu patřil mezi nejvýraznější zastánce společné vlády s ANO, když argumentoval třeba i tím, že poslanci sociální demokracie budou v opozici neviditelní. Místopředsedovi Zimolovi dokonce nevadí ani to, kdyby ve vládě seděl trestně stíhaný politik. Podpořil tak křídlo ČSSD uvyklé naslouchat názorům prezidenta Miloše Zemana − tedy toho politika, který svou předvolební kritikou přispěl k pádu ČSSD a pomohl Babišovi k úspěchu.

Hamáček a Zimola si jsou vědomi nebezpečí z vlastních řad, a proto ještě hlasitěji Babišovi vzkazovali, že jsou připraveni v případě jeho neústupnosti celé vyjednávání odpískat. "Je docela možné, pokud se nezmění ten status ze strany ANO a pana Babiše, že budeme sjezdu předkládat variantu ukončení jednání," prohlásil ve středu Zimola, když odcházel s Hamáčkem od prezidenta. Podobně zareagoval i předseda ČSSD. "Pokud přijdou zástupci ANO s dalším odkladem, tak se obávám, že to nebude akceptováno. My chceme slyšet, jaké řešení nám nabízejí, a pokud nám nabídnou odklad, tak odklad není řešení," řekl Hamáček.

Pro vztahy ANO a ČSSD bude klíčový zítřejší sjezd sociálních demokratů a případné vnitrostranické referendum, v němž by členové hlasovali, zda podporují dohodu s ANO − pokud nějaká vznikne. Výsledek nelze předvídat, protože názorové frakce v sociální demokracii rozděluje vedle postoje k Zemanovi i názor na vládu s ANO a obviněným premiérem. Babišovo trestní stíhání je pro mnohé členy nepřekročitelnou překážkou. Patří mezi ně poslanci jako Ondřej Veselý, Roman Onderka nebo třeba Milan Chovanec. Kdyby se Andrej Babiš vzdal postu premiéra, mohla už nová vláda vzniknout. Jenže šéf ANO se sídla ve Strakově akademii usilovně drží a odmítá kopírovat "polský scénář", kde volební lídr strany Právo a spravedlnost Jaroslaw Kaczyński přepustil premiérské křeslo kolegovi.

Upřímně řečeno, kdyby Andrej Babiš netrval na tom, že jen a jen on musí být premiérem, měli bychom funkční vládu už dávno. Do kabinetu bez Babiše by byli ochotni vstoupit lidovci, mohla by pokračovat koalice z minulého volebního období. Babiš sám v jednu chvíli připouštěl, že by mohl za sebe do premiérského křesla posadit například Richarda Brabce, ale byla to jen hra. Zásadním kritériem pro něj je, aby mohl řídit Česko jako šéf. A vyhraje ta varianta, která mu to podle jeho přesvědčení nejlépe umožní. V tomto smyslu je vlastně celá země rukojmím Babišova ega.

"Jediná cesta, jak Hamáček se Zimolou mohou přesvědčit stranickou základnu ke změně názoru, je to, že přijdou na sjezd s výjimečně výhodnou nabídkou od ANO," upozorňuje poslanec Ondřej Veselý s tím, že to by sice jeho odmítavý pohled na vládu s ANO nezměnilo, ale u jiných kolegů by vedení strany mohlo s takovým plánem uspět.

Zatím je ale slyšet uvnitř ČSSD spíše kritika šéfovské dvojice, svědčí o tom například slova předsedy vlivné pražské organizace Petra Pavlíka. "Když vyjednáváte o koalici, není možné, aby vás druhá strana opakovaně zesměšňovala v tisku a jednala s vámi jako s onucí," stěžuje si Pavlík. Podle svých slov krokům Hamáčka nerozumí a zlobí se, když vidí kolegy, kteří si jdou na jednání s ANO pro "kartáč, a pak sociální demokraté vypadají jako kašpárci". "Už dávno jsme od vyjednávání měli odejít," vyčítá Pavlík kolegům. Jak moc takových kritiků bude a co to bude znamenat pro sociální demokracie, bude známo už za několik hodin. Ze sobotního sjezdu v Hradci Králové by strana měla odjet jednotná, jinak jí hrozí ještě horší budoucnost.