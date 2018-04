Několik let avizovaný a od října chystaný prodej celé evropské divize generik francouzského farmaceutického koncernu Sanofi spěje k závěru. V úterý vyprší termín pro podávání závazných nabídek. O novém majiteli generik Sanofi, pod který patří i česká Zentiva, může pak být jasno v nejbližších dnech či týdnech.

Formálně chce Sanofi celý prodejní proces dokončit sice až ve třetím kvartále roku, kupní smlouva s novým majitelem ale může být podepsána podle informací z trhu klidně v řádu dní.

V prvním kole bylo mezi uchazeči několik společností, nyní se podle informací HN od zdrojů blízkých tendru rozhodne zřejmě mezi pěticí firem. Jde o takzvané strategické investory, farmaceutické společnosti − brazilskou EMS a indickou Torrent Pharma a dále o globálně působící investiční fondy Advent, Carlyle a BC Partners. Naopak konsorcium fondů Blackstone a Nordic Capital, o němž se vědělo, že se účastnilo prvních kol, se už dál v procesu angažovat nebude. Údajně proto, že cena, o kterou v rozstřelu mezi zájemci půjde, má být z jejich pohledu přemrštěná.

Co jsou generika Obdoby originálních léčivých produktů, kterým již vypršel ochranný patent. Jsou zpravidla levnější a dostupnější variantou léku. Příkladem takového přípravku od Sanofi a Zentivy je Ibalgin, který se používá na tlumení bolesti.

Co se takzvaných stratégů brazilské EMS a indické Torrent Pharma týče, motivací je pro ně expanze na nové trhy. EMS už například loni koupila srbskou Galeniku. Investiční fondy láká transakce mimo jiné proto, že na trhu je dostatek "levných peněz" a velkých investičních příležitostí není mnoho. "Mezi finančními investory je obava, že stratégové to budou chtít přeplatit," sdělil HN jeden ze zdrojů. Dříve se spekulovalo i o tom, že evropská divize generik Sanofi by se mohla před prodejem ještě rozdělit a prodávat po částech, tedy jednotlivých dílčích regionálních trzích. To se ale nestalo. Lidé blízko tendru se shodují, že vyčlenit už jen evropskou část divize generik z celého koncernu Sanofi nebylo a není administrativně a účetně jednoduché a všechen tento "úklid" ještě není hotov. Všechny firmy, které se nabídkového řízení účastní, jsou ale pro to, obchod spíš rychle podepsat a další detaily řešit až následně.

Odhadovaná cena za celý balík se bude pohybovat zřejmě kolem dvou miliard eur (50 miliard korun). Jde zhruba o třináctinásobek zisku EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů), který loni dosáhl asi 150 milionů eur (3,75 miliardy korun).

Generická divize Sanofi představuje roční tržby ve výši téměř dvou miliard eur (50 miliard korun), evropská část vykazuje příjmy kolem 760 milionů eur (19 miliard korun). Více než čtvrtina těchto peněz je pak spojena přímo s českou Zentivou. Ta je v celém tomto segmentu pro Sanofi vlajkovou lodí.

Byť půjde v oblasti akvizic o jeden z největších letošních prodejů firem v regionu, pro celý koncern Sanofi nejde o zásadní byznys. Generika ve skupině tvoří jen méně než desetinu celkového obratu.

