Ještě před pár lety pochodovali členové maďarské strany Jobbik po náměstích v uniformách připomínajících nacistické a hovořili o romském a židovském nebezpečí. Do nedělních parlamentních voleb teď ale jdou jako nejnadějnější opoziční strana, která je schopna svést souboj s vládní stranou Fidesz v jejích baštách na maďarském venkově. A její politici v oblecích a kravatách dávají rozhovory západním médiím. "Tahle kancelář je otevřena komukoli," ukazuje ve své poslanecké pracovně vizitky reportérům západních liberálních médií s úsměvem a perfektní angličtinou místopředseda Jobbiku Márton Gyöngyösi, bývalý daňový expert, který devět let žil a pracoval v Irsku a nyní je neoficiálním kandidátem strany na ministra zahraničí.

Jobbik má naději získat zhruba dvacet procent hlasů voličů a stát se druhou nejsilnější politickou silou v Maďarsku. Svoji přeměnu z radikální mládežnické síly v konzervativní evropskou stranu začal už před minulými volbami v roce 2014. Domácí i zahraniční experti však stále pochybují, zda je umírněná tvář Jobbiku opravdová, nebo je to jen zástěrka.

"Když jsme se dostali do evropského a pak do maďarského parlamentu, zjistili jsme, že věci nejsou černé a bílé a že politika je umění kompromisu," vysvětluje proměnu Gyöngyösi. A pak popisuje, jak levice zkolabovala, jak si zase Fidesz přisvojil řadu věcí z programu Jobbiku a jak se vládní strana v čele s premiérem Viktorem Orbánem začala chovat autoritářsky. Jobbik před volbami například dostal účelovou vysokou pokutu za údajně špatně vedenou kampaň.

"Orbán dělá hodně věcí, které bychom dělali my, kdybychom se dostali k moci. Ale když to vidíme zvenčí jako opoziční strana, s obavami se díváme na ohraničování demokracie a parlamentarismu," řekl Gyöngyösi. Orbána označil za hlavu organizované korupční skupiny a naprosto vyloučil, že by s Fideszem strana šla do koalice. Stejně tak odmítl, že by jeho strana uvažovala o spolupráci s opoziční levicí, která je podle něj také zkorumpovaná. Obnovit demokracii chce s liberální stranou LMP, které odhady přisuzují sedm až osm procent hlasů, a menší stranou Momentum. "Shodneme se na základních principech, jako je boj proti korupci či svoboda médií. Všechno ostatní by pak byl detail," řekl Gyöngyösi.

Uvnitř strany probíhá podle pozorovatelů tvrdý boj. Šéf Gábor Vona se snaží zbavit některých problematických členů a nejradikálnější části jádra a nabídnout se jako alternativa hlavně zklamaným voličům Fideszu. Podle Gyöngyösiho není Jobbik euroskeptická strana a nebere peníze z Ruska, což jsou obvinění strany z minulosti.

Přátelsky ovšem hovoří o vztahu s Ruskem a chce zachovat protimigrantský plot na hranicích ("nápad, který nám Orbán ukradl"). Multikulturalismus představovaný nevládními organizacemi podporovanými miliardářem Georgem Sorosem se nemá zakazovat. "Pokud má někdo problém se Středoevropskou univerzitou, tak místo jejího zákazu vybudujme její konzervativní protipól, který bude lepší," řekl.

Svůj starší antisemitský výpad v parlamentu, kdy chtěl po vládě sestavit seznam členů administrativy židovského původu, omlouvá vášní z debaty a vytržením výroku z kontextu. "V této zemi antisemitismus není. Židé tady vždy měli ochranu a nyní tu jejich kultura prožívá renesanci," řekl Gyöngyösi.

V ekonomice chce silnou roli státu, zmiňuje svoji evropskou iniciativu mzdové unie, která by měla vést k vyrovnání rozdílu mezi odměnami na východě a západě Evropské unie. "Jak rostou lidé, tak se vyvíjejí i organizace. I lidé někdy litují toho, co udělali jako teenageři, i když to nutně nemusí být pro jejich vývoj na závadu," vysvětlil proměnu strany. Tím vlastně základní pochybnost o tom, jaká je tedy pravá tvář Jobbiku, příliš nerozptýlil.