V tendru na provozování českého mýtného systému se schyluje k velké konfrontaci. Podle informací HN z několika důvěryhodných zdrojů blízkých vládě se ministerstvo dopravy chystá již příští týden vyhlásit vítěze soutěže. Je to zhruba měsíc od podání nabídek, když ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) původně uváděl, že hodnocení bude trvat několik měsíců. Předání "zlatého věnce" pro nejlepší nabídku se chystá ve stejné době, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vážně zvažuje, zda celou soutěž nezruší kvůli údajné neregulérnosti.

Vše směřuje k tomu, že za vítěze zadávacího řízení bude označena firma CzechToll ze skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, která úzce spolupracuje s kapitálově provázaným slovenským SkyTollem. Za zcela nový satelitní systém a jeho desetileté provozování požaduje po českém státu "pouze" 10,7 miliardy korun. Konkurenční rakouský Kapsch chce 13,5 miliardy, maďarská firma National Toll Payment Services spolupracující s českým Eltodem 14 miliard. Nad těmito třemi nabídkami výrazně ční německý T-Systems, který chce po státu téměř 49 miliard korun.

Poslední tečku za hodnocením cenově nejvýhodnější nabídky měla učinit poradenská firma Deloitte, jež údajně už odsouhlasila celou několikasetstránkovou nabídku CzechTollu, že neobsahuje důvody pro vyloučení. "SkyToll byl teď vyzván, aby do příštího úterý předal ministerstvu originály některých dokumentů. Až tak učiní, může být vítěz vyhlášen," uvedl zdroj z resortu dopravy.

10,7 miliardy korun požaduje za rozšíření mýtného systému a desetiletou správu společnost CzechToll ze skupiny PPF.

HN ve věci oslovily i ministra Ťoka, ten ale do uzávěrky tohoto vydání nereagoval. Komentáři se vyhýbají i zástupci předpokládaného vítěze. "Nic nevíme, nemáme žádné oficiální informace," reagoval Richard Kertész z CzechTollu.

Vítězství Kellnerovy firmy by jistě nenechal bez odpovědi dosavadní provozovatel Kapsch, který už několik měsíců mluví o údajné nezákonnosti soutěže, kdy účastníci tendru mimo jiné nedostali všichni stejné podklady. "Pokud nějak rozhodneme, a já nemohu předjímat jak, svoláme tiskovku, ale předpokládám, že to nebude dříve než na konci dubna," řekl HN předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Nadále platí předběžné opatření antimonopolního úřadu, že ministerstvo dopravy nemůže s vítězem podepsat smlouvu. Pokud by byl tendr zrušen, s největší pravděpodobností by musel začít od samého začátku. To by nejspíše znamenalo jednat s firmou Kapsch o již druhém prodloužení kontraktu. Podle Ťoka je však tato varianta nepravděpodobná. Kapsch už dříve nabídl, že je ochoten celý "starý" systém za úplatu přenechat státu, aby si jej provozoval ve vlastní režii.

88 miliard korun se v Česku vybralo na mýtu za jedenáct let fungování.

Nový provozovatel mýtného systému má začít vybírat mýto od roku 2020. Celkem dostane na starost stávajících 1400 kilometrů dálnic a 230 kilometrů silnic I. třídy. Navíc bude muset rozšířit zpoplatněnou síť o dalších 900 kilometrů silnic I. třídy.

Za jedenáct let fungování se v Česku na mýtu vybralo 88 miliard korun. V následující dekádě by to mělo být až 150 miliard. Původně měl mít mýtný systém v Česku nového správce už od roku 2017. Ministerstvo však provozovatele nestačilo vybrat, a proto prodloužilo s Kapschem smlouvu bez soutěže do konce roku 2019.