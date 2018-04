Už dvakrát kandidoval bývalý starosta Mexico City a dlouholetý politik Andrés Manuel López Obrador v mexických prezidentských volbách. Vždy ale skončil před branami prezidentského paláce. Letos to ale možná bude jinak − Obrador je jasným favoritem voleb. Průzkumy mu aktuálně přisuzují náskok až 18 procentních bodů.

Obrador, v Mexiku známý pod zkratkou Amlo, oficiálně odstartoval svoji předvolební kampaň jen pár hodin poté, co se americký prezident Donald Trump na Twitteru opět ostře opřel do Mexičanů. "Mexiko dělá jen málo (pokud ne nic), aby zastavilo lidi, kteří proudí do Mexika přes jižní hranici a poté do USA. Musí zastavit příval drog a lidí, nebo zastavím jejich dojnou krávu, NAFTA (Severoamerickou dohodu o volném obchodu tvořenou Kanadou, USA a Mexikem − pozn. red.). Potřebujeme zeď!" napsal Trump. Později přidal ještě další tweety, ve kterých znovu zopakoval hrozbu, že by se USA mohly stáhnout z obchodní dohody.

"Zdi nebo síla nevyřeší sociální problémy," reagoval na to Obrador, kterého mnozí politologové označují za levicového populistu. Slibuje, že pokud v prezidentských volbách zvítězí, tak bude proti Trumpovi postupovat mnohem razantněji. I ve svém projevu na úvod kampaně vyzdvihl velké platové rozdíly mezi USA a Mexikem v automobilovém průmyslu, kdy Mexičané za stejnou práci berou mnohem méně než lidé v USA. Zaútočil tak na Trumpova slova, že právě Mexiko využívá NAFTA ke svému prospěchu na úkor USA.

Kampaň odstartoval symbolicky

Dlouholetý mexický politik si pro start své kampaně zvolil Ciudad Juaréz. Toto město si nevybral náhodou, má symbolický náboj. Je pojmenované po mexickém národním hrdinovi s indiánským původem, prezidentovi Benitu Juarézovi, jenž v druhé polovině 19. století bojoval proti francouzské intervenci.

Ciudad Juaréz současně leží přímo u hranic s USA. A právě vztahy se sousedem na severu patří společně s hospodářskou situací nebo vysokou kriminalitou mezi hlavní témata předvolební kampaně v Mexiku.

Obrador se proti Trumpovi dlouhodobě vymezuje a není náhodou, že mu věnoval i část svého projevu při startu své kampaně. Trumpova nevybíravá slova na adresu Mexičanů, které opakovaně označoval za násilníky, kriminálníky nebo drogové dealery, na jihu vyvolala silnou odezvu. Trump v Mexiku patří mezi nejméně oblíbené zahraniční lídry v moderních dějinách. Mnozí Mexičané Obradora, který se vyprofiloval jako ostrý Trumpův kritik, často vnímají jako jediného mexického politika, jenž se dokáže vůči americkému prezidentovi postavit. A v tom je ukryto hned několik paradoxů. Trumpovy výroky a výhrůžky ohledně stavby zdi zvyšují Obradorovy šance na úspěch ve volbách.

A nejen to. Ještě větším paradoxem je, že mnozí politologové oba politiky srovnávají a Obradora někdy označují za "mexického" nebo "levicového Trumpa". Spojují je populismus, temperament nebo třeba ostré výroky a někdy také nekonzistentní politické postoje.

Obrador svým voličům často slibuje snadné řešení složitých a dlouholetých potíží. "Vládu vyčistíme od korupce odshora dolů, stejně jako když myjete schody," prohlásil politik, který považuje korupci za největší problém Mexika. Plánuje mimo jiné proměnit prezidentskou rezidenci v kulturní centrum, prodat prezidentské letadlo nebo si srazit plat na polovinu.

K NAFTA vystupuje smířlivě

Plány má také s NAFTA. Zatímco dříve dohodu kritizoval, tak v posledních měsících se snaží uklidnit investory a uznává přínosy dohody o volném obchodu.

NAFTA má pro všechny tři země obrovský význam. Každý den jen přes hranici mezi Mexikem a USA proteče zboží za 1,4 miliardy dolarů. Pro Mexiko jsou USA hlavním obchodním partnerem, kam míří 80 procent mexického exportu. Na obchodu s Mexikem pak zase závisí zhruba pět milionů pracovních míst v USA.

Už od loňského srpna zástupci Kanady, USA a Mexika vyjednávají o její revizi, kterou Trump požaduje. Opakovaně ji označil za "nejhorší obchodní dohodu na světě" a považuje ji za viníka úbytku pracovních míst v průmyslu. Rozhovory měly podle původního scénáře skončit před několika měsíci, to se ale kvůli neshodám nepodařilo.

Obrador požaduje, aby se rozhovory přerušily a obnovily až po prezidentských volbách. "Snad se do voleb nic nepodepíše. Abychom nepodepsali něco, co nás bude bolet nebo ohrozí národní produkty," uvedl.

Budoucnost NAFTA je tak zatím nejistá. Ještě před pár dny agentura Bloomberg informovala, že předběžnou dohodu o revizi by USA, Kanada a Mexiko mohly uzavřít na summitu Amerik v Peru příští týden s tím, že technické detaily by se dojednaly později.

Jenže pak následovala série Trumpových výpadů proti Mexiku na Twitteru, ve kterých naznačil, že jakákoliv dohoda o NAFTA bude záležet na tom, zda Mexičané dokážou zastavit proud migrantů ze Střední Ameriky. Znovu zopakoval, že USA mohou z NAFTA odejít. Rozhovory tak budou ještě pokračovat. Zda skončí před 1. červencem, kdy se v Mexiku konají prezidentské volby, není jasné.