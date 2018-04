Pokud jste zaskočení tím, že Facebook prodává vaše osobní data, jste právě vy důvodem, proč se na balení oříšků psává, že mohou obsahovat oříšky − napsal britský komik Chris Purchase v trefné twitterové reakci na pobouřené hlasy veřejnosti. Ta se před třemi týdny dozvěděla, že největší sociální síť světa nezabránila zneužití 87 milionů facebookových účtů lidí z celého světa. Z toho 70 milionů patřilo občanům USA, jejichž osobní údaje posloužily britské firmě Cambridge Analytica k lepšímu cílení prezidentské kampaně Donalda Trumpa.

Spousta lidí se kvůli tomu začala ptát, jak sociální síť zachází s jejich osobními daty a proč podobnému případu nedokázala zabránit. Nynější aféra je ale pouze potvrzením, že Facebook nikdy nebyl jen zábavným prostorem pro povídání si s přáteli, ale především výnosným strojem na zpeněžování informací o více než dvou miliardách svých uživatelů, přičemž ochrana jejich soukromí je pro něj vždy až na druhém místě.

Kvůli skandálu už tržní hodnota Facebooku klesla o desítky miliard dolarů, americké úřady mu hrozí regulací a likvidačními pokutami. Síť mohou navíc opustit i někteří klíčoví firemní inzerenti.

Zakladatel technologického gigantu Mark Zuckerberg proto musí přijít se zásadními změnami ve fungování své sítě. Zatím se ale jeho firma pouští jen do kosmetických úprav, jako je omezení vyhledávání uživatelských profilů, které rozhodně k její očistě stačit nebude.

Zabiják voleb srazil Facebook na dno

Za 14 let jeho fungování se Facebooku podobné aféry se zanedbáváním ochrany soukromí nikdy nevyhýbaly. Zuckerbergově firmě ale vždy stačilo přispěchat s rychlou omluvou, dílčími změnami ve fungování své sítě − a její byznys pak dál v poklidu rostl. V posledních dvou letech se ale její skandály začaly nepříjemně prolínat s politikou, kvůli čemuž se kritika Facebooku zostřila, což ukazuje i nynější kauza kolem společnosti Cambridge Analytica.

Britskému podniku média přezdívají "zabiják voleb", protože s využitím osobních dat z Facebooku údajně dokáže měnit voličské chování. To, že Cambridge Analytica pracovala pro Trumpa a točila se také kolem kampaně prosazující brexit, se vědělo už dávno. Nově se ale veřejnost také dozvěděla, jak snadno si firma ve své práci pomáhala neoprávněným vytěžováním uživatelských dat z FB. Společnost oslovila cambridgeského psychologa Aleksandra Kogana, který pro ni vytvořil facebookovou aplikaci v podobě osobnostního kvízu. K jeho stažení nalákala 300 tisíc Američanů, jejichž prostřednictvím se dostala k osobním údajům o zmíněných 70 milionech lidí, kteří byli jejich facebookovými přáteli. Z lajků, příspěvků i soukromých zpráv dokázala Cambridge Analytica vyčíst jejich politické názory, sexuální orientaci, vzdělání či barvu pleti. To vše pak využila k vytváření psychologických profilů o každém voliči, jež pak posloužily k účinnějšímu cílení Trumpovy kampaně i k očerňování Trumpovy protikandidátky Hillary Clintonové.

"Vytvořili jsme psychologickou zbraň, která rozdělovala společnost. Každému voliči jsme našeptávali něco jiného, abychom měnili jeho názory, aniž by o tom věděl," přiznal v rozhovoru pro britský list Guardian Christopher Wylie, který pro Cambridge Analytiku v minulosti pracoval a na případ upozornil.

K masivnímu sběru údajů docházelo od roku 2013, kdy pravidla Facebooku umožňovala tvůrcům aplikací získávat údaje o jejich uživatelích i všech lidech, s nimiž se na síti přátelili. Už tehdy ale FB zakazoval, aby s takovými daty tvůrci aplikací dále obchodovali, což psycholog Kogan s Cambridge Analytikou porušili.

O rok později sociální síť pravidla pro nakládání s údaji z aplikací zpřísnila a přišla i na případ zneužívání dat britskou společností. Facebooku tehdy ale stačilo pouhé dobrozdání, že budou neoprávněně získané osobní informace smazány, aniž by si ověřil, zda k tomu skutečně došlo. S Cambridge Analytikou, o jejíchž podezřelých praktikách se psalo už před třemi lety, přitom sociální síť spolupracovala i nadále − až do půlky letošního března, kdy se vše provalilo.

"Jde ale jen o špičku ledovce. Na trhu je mnohem více společností, které se zabývají podobným byznysem. Přes reklamu a šíření různých panických zpráv pak ovlivňují obrovské skupiny lidí a podle mě už takto ovlivnily několik voleb v Evropě i ve světě," řekl nedávno v rozhovoru pro DVTV Jan Řežáb, zakladatel české firmy na analýzu sociálních sítí Socialbakers.

Podobné společnosti ovšem Facebook nedokáže účinně odstraňovat ze své sítě, což se prokázalo i při ovlivňování amerických prezidentských voleb Ruskem. Úřady USA začaly ruské ovlivňování vyšetřovat loni a předvolaly si také Facebook. Tomu ale trvalo více než půl roku, než zjistil, že v jeho síti operovala ruská reklamní společnost IRA s úzkými vazbami na Kreml, která na Facebooku vytvářela falešné profily Američanů. Jejich prostřednictvím mezi 126 milionů lidí rozšířila politické reklamy, které měly za cíl veřejnost před volbami rozdělit a přitom ji stály jen 100 tisíc dolarů.

Podle bezpečnostních analytiků je hlavním problémem Facebooku fakt, že chování podezřelých uživatelů, jako je Cambridge Analytica nebo ruská agentura IRA, dostatečně nekontroluje. Zaměstnanci sociální sítě získávají odměny především za překonávání byznysových cílů, za lepší ochranu soukromí ale žádné zvláštní pochvaly nepřicházejí, a tak starost o nevhodný nebo klamavý obsah FB zůstává především na omezené skupince jeho externích cenzorů.

Zuckerberg přesto v posledních dvou letech přišel s několika návrhy, jak trable řešit. Rozdělování veřejnosti do takzvaných bublin, o které se sám Facebook přičinil, měla zvrátit větší podpora lídrů občanské společnosti na jeho síti. Podezřelé politické reklamy měl začít FB více hlídat a v reakci na poslední skandál Zuckerberg rovněž slíbil, že jeho firma prověří všechny facebookové aplikace, které si kdy uživatelé stáhli.

Tlaky přicházejí ze všech stran

Všechny tyto plány ale představují jen kosmetické změny a odborníci i americké či britské úřady teď volají po regulaci největší sociální sítě světa. Na své straně mají tentokrát i světová média, která byla doposud závislá na návštěvnosti z Facebooku a příliš se do jeho kritiky nepouštěla. Tím, jak je Zuckerbergova firma v posledních dvou letech pomalu vytlačuje ze své hlavní stránky a vybízí je k placení za viditelnost jejich článků, ale světový tisk postupně obrátila proti sobě.

Už teď je zřejmé, že se Facebook nejspíš podřídí chystanému americkému zákonu na regulaci politické reklamy na internetu. K tomu už koncem května začne platit evropské nařízení GDPR, které dá občanům EU větší práva při ochraně jejich soukromí. Kdyby se navíc kauza podobná té s Cambridge Analytikou v budoucnu týkala občanů unie, hrozila by americké firmě pokuta ve výši až 20 milionů eur (500 milionů korun).Vysoké sankce už sociální síti ostatně hrozí od americké Federální obchodní komise, která FB začala kvůli nynějšímu skandálu vyšetřovat a firmě za každý zneužitý facebookový účet slibuje pokutu až ve výši 40 tisíc dolarů. To v případě 70 milionů neoprávněně vytěžených profilů představuje celkem 2,8 bilionu dolarů, což by FB přivedlo ke krachu.

Vedle toho na síť směřuje i tlak od jejích inzerentů, kteří se na tržbách Facebooku podílejí

z 98 procent. Německá banka Commerzbank a tvůrce internetového vyhledávače Mozilla Firefox už ohlásili, že v reakci na aféru kolem Cambridge Analytiky pozastavují své facebookové kampaně, a záhy by se k nim mohly přidat také další světové korporace.

Nedávno se navíc rozběhla kampaň #deletefacebook (smažte Facebook), do níž se vedle hollywoodských celebrit zapojili i přední byznysmeni jako šéf Tesly Elon Musk. Nedá se ale čekat, že by taková trestná výprava stabilitou největší sociální sítě světa zásadněji otřásla. Podobná iniciativa z roku 2010 doufala, že z FB odežene až dvě procenta jeho amerických uživatelů. Nakonec si ale své účty smazalo jen 33 tisíc z nich.

Sami uživatelé ostatně nesou na facebookových skandálech svůj díl viny. "Původní vize Facebooku počítala s tím, že lidé tolik své soukromí chránit nechtějí. Uživatele to skutečně příliš nezajímá a v posledních letech spíše své osobní údaje na této síti čím dál více odhalují," uvádí zakladatel Socialbakers Jan Řežáb.

