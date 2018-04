Skandál se zneužitím soukromí milionů amerických uživatelů Facebooku nepřinesl jen kritiku, ale také nekonečnou řadu vtipů na účet šéfa největší sociální sítě světa Marka Zuckerberga. "Čím víc dat o vás posbírám, tím víc porozumím tomu, jaké to je, být člověkem," uváděl třeba obrázek, který Zucka, jak se zakladateli Facebooku přezdívá, vyobrazil jako kyborga.

Právě k bytosti neschopné pochopit lidské pocity řada lidí Zuckerberga často s oblibou připodobňuje. Třiatřicetiletý "kyborg" má přitom zásadní slovo v tom, jak Facebook formuje názory více než dvou miliard svých globálních uživatelů a jak chrání jejich soukromí. Při kontaktu s lidmi ale opravdu občas působí odtažitě.

Otázky na ochranu osobních údajů na adresu Zuckerberga zaznívají už od vzniku Facebooku v roce 2004 a šéf sítě vždy uváděl, že se jeho firma maximálně snaží řešit jejich zabezpečení. Přitom ale často dodával, že míra informací, které o sobě lidé na sociálních sítích odhalují, je hlavně jejich zodpovědností.

"Lidem doporučujeme, aby se nastavením svého soukromí na Facebooku zabývali a sami si vybrali, jakou míru zvolí. Není ale na nás, abychom jim cokoliv nařizovali," řekl třeba v roce 2010 a dodal, že se jeho síť samozřejmě stará o to, aby se osobní údaje, které uživatelé sdílet nechtějí, nikomu dalšímu na síti nezobrazovaly.

Mnohokrát poté se ale musel omlouvat za to, že Facebook podobné sliby porušil. Naposledy koncem letošního března poté, co se svět dozvěděl, že nezabránil zneužití 70 milionů facebookových účtů ve prospěch lepšího cílení Trumpovy prezidentské kampaně. "Zklamali jsme důvěru lidí a já se omlouvám za to, že jsme v čase, kdy problém vznikl, neudělali víc. V budoucnu se ale už nic podobného nestane," napsal Zuckerberg v celostránkovém inzerátu, který si jeho firma zaplatila v předních britských a amerických novinách.

Spousta lidí ale takové omluvě neuvěřila, stejně jako dřívějším kajícím slibům po loňském odhalení ruského ovlivňování amerických prezidentských voleb, které probíhalo také na Facebooku. Zuckerbergovi blízcí spolupracovníci, které pod slibem anonymity v únoru vyzpovídal web Wired, přitom uvádějí, že ruské vměšování jejich šéfa skutečně zasáhlo.

"Když jsem ho sledoval, připomínal mi člověka, který si právě uvědomil hrozivou velikost své moci," řekl jeden z nich. Další pak uvedl, že loňský rok prostoupený skandály se zneužíváním Facebooku zbavil Zuckerberga jeho typické víry v technický pokrok. "Jako by v něm vzrostly obavy z lidí, kteří dovedou zneužít věc, již vytvořil."

O tom, jak se šéf Facebooku cítí nyní po největším skandálu své firmy v její čtrnáctileté historii, zatím žádné zprávy nejsou. Za několikadenní čekání na jeho oficiální vyjádření si ale Zuckerberg vysloužil ostrou kritiku i výzvu k odstoupení z čela firmy.

"Facebook působí v citlivém a jinými neprobádaném byznyse. A přesto se jeho vedení vůbec nechová tak, aby měli lidé pocit, že jde o dobrou firmu. A navíc není ani schopné uchránit svá vlastní data," nebral si servítky investor Scott Stringer, který drží akcie Facebooku v přibližné hodnotě miliardy dolarů a jenž s nápadem na sesazení Zuckerberga přišel.

Členové vedení sociální sítě se ale svého šéfa zastali a ani analytici neočekávají, že by se Facebook svého otce zakladatele v dohledné době hodlal zbavit.

