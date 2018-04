Malajsie se stala první zemí na světě, která postavila fake news mimo zákon. V pondělí o tom rozhodl tamní parlament. Za publikování nebo šíření dezinformací v zemi nyní hrozí poměrně vysoké tresty: až šest let vězení nebo pokuta do výše 2,5 milionu korun. Soudu se podle nového zákona nevyhnou ani cizinci žijící v zahraničí, pokud by šířili falešné zprávy, které nějak poškodí Malajsii nebo její obyvatele.

Zákon s sebou nese i masivní kampaň. Avšak co přesně se ukrývá pod pojmem fake news, před kterými varují plakáty v metru v Kuala Lumpuru a billboardy v ulicích dalších velkých měst, není zatím tak úplně jasné. Je tak pouze na malajsijské vládě, co za dezinformaci označí. Zákon je definuje poměrně vágně jako "zprávy, informace nebo data, které jsou částečně nebo zcela nepravdivé". Trestné je takové zprávy šířit nejen v médiích, ale také na sociálních sítích.

Zákon má ochránit Malajsijce před lží a poškozujícími zprávami. Tamní politická opozice se ale spíš obává, že ve svém důsledku dává vládě možnost rozhodovat o tom, co je a není pravda. Shodou okolností se totiž blíží volby, ve kterých se současný premiér Nadžíb Razak pokusí už potřetí za sebou potvrdit svůj mandát. Razak je přitom zapleten do obrovského skandálu a čelí obvinění ze zpronevěry několika miliard amerických dolarů ze státní kasy. Za částečně nebo zcela nepravdivé zprávy by tak podle nového zákona mohly být považovány hlavně ty, které poškozují jeho pověst.