Nejsou to ani tři roky, kdy ruský prezident Vladimir Putin hovořil o svém tureckém protějšku Recepu Erdoganovi jako o komplicovi teroristů a obviňoval Turecko z financování Islámského státu. To bylo poté, co turecké stíhačky sestřelily ruský letoun Su-24 na syrsko-turecké hranici. Následovaly ruské sankce proti tureckým výrobkům.

To vše je ale již minulostí. Když Vladimir Putin přiletěl ve středu do Ankary na třídenní návštěvu, vypadalo to, jako kdyby k žádné roztržce nedošlo. Nejočekávanější částí návštěvy je třístranné setkání s íránským prezidentem Hasanem Rúháním, věnované budoucnosti Sýrie. To je obzvláště aktuální v kontextu toho, že americký prezident Donald Trump tento týden znovu zopakoval, že chce stáhnout ze Sýrie všechny americké jednotky.

Vladimir Putin také potěšil tureckého prezidenta, když oznámil, že Turecku urychlí dodávky protivzdušného raketového komplexu S-400 Triumf. Poprvé se o možnosti nákupu tohoto moderního systému začalo mluvit na podzim 2016 v rámci urovnávání vzájemných vztahů po incidentu s letadlem. O rok později byla podepsána smlouva o dodávkách. Podmínky nebyly zveřejněny, ale ruští experti tvrdí, že pro výrobce, koncern Almaz Antej, jsou velmi výhodné. Z geopolitického hlediska Moskva také doufá, že dodávky pomohou prohloubit rozpory mezi Tureckem a Spojenými státy, které proti nákupu protestovaly.

20 mld. dolarů bude stát nová turecká jaderná elektrárna, jejíž výstavbu zahájili Erdogan s Putinem.

Erdogan s Putinem prostřednictvím telemostu také na dálku slavnostně zahájili výstavbu jaderné elektrárny v Akkuyu v hodnotě 20 miliard dolarů. Zařízení, které postaví koncern Rosatom, by mělo pokrýt 10 procent turecké spotřeby elektřiny. Rosatomu by mělo patřit 51 procent elektrárny, pro zbytek hledá partnery. Počítalo se s velkými tureckými firmami, ty ale zatím zůstávají opatrné, Rosatom tak výstavbu zahájil za vlastní peníze.