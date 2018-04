Auta s naftovým motorem mají kvůli emisnímu skandálu špatnou pověst a jejich prodej klesá, zejména v západní Evropě. Výrobci se ale nevzdávají. Snaží se nejen zabránit dalšímu odlivu zákazníků, ale i získat nové. To je hlavní důvod, proč koncern Volkswagen tento týden ohlásil, že v Německu zahajuje "dubnovou ofenzivu".

Znamená to, že se rozhodl nadále vyplácet zákazníkům, kteří vymění starší naftový model za nový, nezanedbatelný finanční příspěvek. Ten závisí na velikosti vozu a pohybuje se od tří tisíc (například Polo) do deseti tisíc eur (Touareg). Platnost této "nákupní prémie" měla původně vypršet koncem roku, pak byla prodloužena do konce března. Nynější akce má trvat do konce června.

"Volkswagen si za svými naftovými motory stojí. Naše současné agregáty patří k těm nejčistším na trhu," prohlašuje Thomas Zahn z vedení značky pro Německo. Firma je přesvědčena, že naftová technologie znamená důležitý přínos v boji proti změnám klimatu.

10,7 milionu osobních a nákladních aut prodal loni Volkswagen po celém světě.

Koncern Volkswagen uvádí, že díky finančnímu příspěvku na pořízení ekologicky "čistšího" vozu z německých ulic od loňského srpna zmizelo kolem 170 tisíc starých dieselů vyrobených Volkswagenem.

Německý zákazník může nákupní prémii získat pouze za určitých podmínek. Vůz nabízející k výměně musí být hlášen alespoň půl roku a jeho emise oxidů dusíku odpovídat normám Euro 1 až Euro 4. Staré auto pak musí sešrotovat certifikovaná firma.