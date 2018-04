Spanilou jízdu po Spojených státech končí korunní princ Saúdské Arábie Muhammad bin Salmán. Jednal s Donaldem Trumpem a šéfy Googlu, Amazonu nebo Starbucks. Jinými slovy, propagoval své reformy, které mají modernizovat ekonomiku, zajistit Saúdské Arábii investice a změnit její nelichotivý obraz ve světě. Obraz země, která je líhní terorismu, radikálního islamismu, náboženské nesnášenlivosti a útlaku žen.

Je příliš brzy hodnotit, co se mu povedlo a co ne. Rozhodně se mu ale podařilo vzbudit pozornost rozhovorem pro časopis The Atlantic. Jako historicky první saúdskoarabský představitel se zmínil o tom, že Izraelci mají právo na svůj stát a že Saúdští Arabové mají s Izraelem společné zájmy.

V zásadě tím potvrdil, že pro Saúdskou Arábii se Izrael mění z nepřítele ve spojence. Proti komu? Proti Íránu, jenž je jejich hlavním mocenským rivalem v islámském světě. Írán se považuje za ochránce šíitské větvě islámu, Saúdská Arábie za baštu sunnitské. Ve sporu dvou států, které od sebe dělí Perský záliv, jde o regionální vliv, stejně jako o sektářské nepřátelství.

Jelikož pro Izrael jsou hlavními nepřáteli Írán a Íránem kontrolované libanonské hnutí Hizballáh, je sblížení Saúdské Arábie a Izraele nasnadě.