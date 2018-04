Prezident Donald Trump důsledně likviduje agendu svého předchůdce Baracka Obamy. Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) oznámila, že zruší nařízení, kterým Obama v roce 2012 americkým automobilkám uložil, aby do roku 2025 snížily spotřebu paliva svých vozů.

Průměrná spotřeba − v kategorii osobních vozů a trucků (v Česku pick-upů) − měla být 4,32 litru na 100 kilometrů. Což zní jako přísný strop, jenže automobilky si mohly započítat různá zvýhodnění (například za výrobu elektromobilů či používání ekologických náplní do klimatizací), v reálném provoze by šlo o 6,5 litru na 100 kilometrů. Ale i to je podle Bílého domu zbytečné omezení automobilek a zákazníků, a Obamovy limity odvolává.

Pokud se ovšem říká "za vším hledej peníze", v tomto případě jde o ceny benzinu. Když Obama opatření vyhlašoval, byly vysoké, v celoamerickém průměru 3,6 dolaru za galon, tedy 0,8 eura za litr. Od té doby šly dolů, v roce 2016 to bylo 2,17 dolaru za galon, tedy ani ne 0,5 eura za litr. A s tím se změnila i poptávka po vozech.

Zatímco v roce 2012 tvořily malé osobní vozy polovinu úhrnného prodeje v USA, loni to už byla jen třetina, a naopak roste zájem o větší auta, SUV, off-roady a silnější trucky. Náš zákazník, náš pán.

Amerika ale už také zažila dva cykly, kdy automobilky chrlily velké vozy, aby pak takřka zkrachovaly, když o ně přestal být zájem. Po ropné krizi v 70. letech na americký trh vtrhly úsporné japonské vozy. A v roce 2008 automobilku GM zachránily jen státní subvence, Chrysler byl převzat Fiatem a Ford zavřel několik továren. Bude se historie opakovat do třetice?