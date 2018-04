Největší česká automobilka spadající pod německý koncern Volkswagen má za sebou nejúspěšnější rok ve 122leté historii. Zákazníkům loni dodala 1,2 milionu aut, tržby se vyšplhaly na 407 miliard korun a čistý zisk dosáhl 31,8 miliardy. Ve všech případech se jednalo o nový rekord. Škoda Auto nyní plánuje překonat další. V následujících letech chystá největší proměnu společnosti, jakou za dobu své existence podstoupila. Do roku 2025 představí 19 nových či modernizovaných modelů, do stejné doby navýší výrobu na dva miliony vozů ročně a chystá se také vstoupit na nové trhy. Ještě před rokem 2020 navíc začne prodávat první elektromobily.

Následující roky proto pro firmu budou jedny z nejnákladnějších. "V příštích pěti letech investujeme zhruba dvě miliardy eur (50 miliard korun) do rozvoje technologií alternativních pohonů a nových služeb souvisejících s mobilitou," říká šéf Škody Auto Bernhard Maier.

Investice firma výrazně navýšila již loni. Vyčlenila na ně celkem 18,6 miliardy korun, což je o třetinu více než o rok dříve. Jen do vývoje přitom šlo 14,8 miliardy korun, tedy o polovinu více než v roce 2016.

Budoucnost Škody Auto v číslech ◼ 2 miliardy eur (zhruba 50 milionů korun) investuje Škoda Auto v následujících pěti letech do elektromobility a dalších alternativních paliv.

◼ 19 nových či modernizovaných modelů představí Škoda Auto do roku 2025. Z toho 10 modelů nabídne také v elektrifikované verzi – první bude v příštím roce Citigo.

◼ 2 miliony aut ročně chce automobilka dodávat zákazníkům do roku 2025. Loni dodala klientům 1,2 milionu aut.

◼ 600 tisíc aut ročně chce Škoda Auto do roku 2020 dodávat zákazníkům v Číně. Za loňský rok jim dodala 325 tisíc vozů. Čína je dnes pro Škodovku největším trhem.

Pozornost i peníze míří především na elektromobily. První vůz s čistě elektrickým pohonem sjede z mladoboleslavské závodní linky už příští rok. Půjde o model Citigo BEV. Podle šéfa firmy bude automobilka do roku 2025 nabízet 10 elektrifikovaných modelů. Rozšiřovat chce také portfolio vozů na CNG (stlačený zemní plyn), především pak u menších modelů, jako je Rapid či Fabie. Ty naopak nebude možné koupit v dieselové verzi.

Škoda má v současné době k růstu ideální podmínky. Poptávka po nových autech je enormní a marže z prodaných škodovek díky většímu zájmu o SUV a vozy ve vyšší výbavě roste. Právě to se promítá do ziskovosti společnosti. Škoda Auto by však mohla růst mnohem rychleji, kdyby nebyla na hraně svých kapacit. Továrny v současnosti nestíhají vyrábět dostatek škodovek a čekací lhůty na nové vozy se prodlužují.

Pro automobilku je přitom klíčové, aby v době velkých investic vydělávala co nejvíce a vytvořila si rezervu. Současné "zlaté časy" navíc nemusí trvat věčně. Firma proto hledá způsoby, jak výrobu posílit. Dívá se přitom především na Mladou Boleslav. V prosinci loňského roku tam položila základní stavební kámen nové lakovny, díky které zdvojnásobí kapacitu nalakovaných karosérií. Podnik tak od června 2019 v lakovně odbaví 600 aut ročně namísto současných tří set.

Zcela zásadní pro podnik je přesvědčit zaměstnance v Mladé Boleslavi, aby přistoupili na 18směnný systém. Zjednodušeně řečeno by to znamenalo zavedení pracovních sobot. "Roční produkci bychom navýšili zhruba o 75 tisíc aut," popisuje Maier. Dodává, že by společnost mohla přijmout tři tisíce nových lidí.

Proti pracovním sobotám se však staví odbory. Pracovníci se podle nich bojí, že přijdou o osobní život. V rámci kolektivního vyjednávání o mzdách navíc odboráři pohrozili, že odstoupí od systému pracovních sobot v závodu v Kvasinách, kde již dnes funguje. "Systém pracovních sobot lidé nechtějí − ničí je," říká předseda škodováckých odborů Jaroslav Povšík.

Pokud by se Škodě Auto nepodařilo prosadit pracovní soboty v Mladé Boleslavi a k jejich zrušení by došlo také v Kvasinách, firma by pravděpodobně musela přesunout výrobu některých modelů. V opačném případě by nemohla navyšovat výrobu, jak plánuje. V Kvasinách by se pravděpodobně přestal vyrábět model Seat Ateca. V Boleslavi by se zase mohla zkomplikovat výroba elektromobilů, kterou sem chce koncern Volkswagen směrovat. Odboráři se obávají, aby koncern nepřesunul výrobu modelu Superb, který je vlajkovou lodí mladoboleslavského závodu a firma má z jeho prodeje jedny z nejvyšších marží.

Škoda musí najít způsob, jak situaci vyřešit. České závody už dnes jedou na sto procent a výroba vázne. Závod v Kvasinách dnes část nových Kodiaqů opouští v nedokončeném stavu − některým vozidlům chybí zadní sedačky. Dodavatelé kvůli enormní poptávce častěji nejsou schopni Škodě posílat včas součástky.

Šéf automobilky Maier již před časem řekl, že se společnost poohlédne po některých koncernových závodech, kde je kapacita pro další výrobu. "Zcela nelze vyloučit ani investici do zcela nového závodu mimo Českou republiku," dodal Maier.

Výrobu chce Škoda posilovat hlavně v Asii. Růst plánuje především v Číně, která už dnes představuje pro automobilku největší trh. Loni tam prodala 325 tisíc aut. Do roku 2020 chce toto číslo téměř zdvojnásobit.

Škodovka také před časem dostala od koncernu úkol vytvořit plán, jak proniknout do zemí, kde se automobilový průmysl rychle rozvíjí. První na řadě je Indie, kde už dnes panuje silná konkurence a na tamním trhu není snadné se prosadit ani pro takového hráče, jakým je právě Volkswagen.

V Indii od roku 2021 nabídne dva cenově dostupné vozy značek Škoda a Volkswagen. "Jedním z vozů by mohl být vůz podobně velký jako Škoda Fabia a druhým pak SUV na bázi modelu Volkswagen T-Cross," popisuje šéf Škody Auto. V první fázi chce koncern v Indii vyrábět zhruba 300 tisíc aut ročně. Do budoucna počítá, že výroba ještě poroste.

