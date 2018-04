Sejdeme se na Pankráci, jak jinak, v budově nakladatelství Albatros Media. Dostanu kávu, tu ale není kam postavit. Na stole, na křeslech, na policích − všude knihy, a tak neodolám: Co právě čtete? Silke Horáková se nad první otázkou usměje a chvilku zvažuje: "Salmana Rushdieho a jeho Midnight's Chil­dren. V poslední době se také vracím ke knížkám, které jsem měla ráda za studií. Ovlivnila mě Christa Wolfová, četla jsem Michaila Bulgakova, Hermanna Hesse… Jsou to většinou německé knížky − mateřština je odpočinek. Jazyk mě dnes zajímá skoro více než obsah. Mám ráda krásnou němčinu."

Německy mluví se svými třemi dětmi, zatímco její muž obvykle volí češtinu. Když jsou ale všichni Horákovi okolo stolu, míchají k tomu ještě angličtinu. "Asi jsem měla trvat na jednom rodinném jazyce. Ale to se mi nějak vymklo," směje se.

Surrealistické zážitky

Vyrostla ve východním Německu, její otec byl právník a maminka učitelka ve školce. "Byla jsem druhé dítě, pak se ještě narodila dvojčata, takže já jsem typické dítě 'sendvič'. Poslušné, úspěšné a samostatné. Brzy jsem si zvykla jednat sama za sebe."

Silke Horáková (56) Narodila se ve východním Německu, studovala ekonomii na berlínské univerzitě, kde se seznámila s českým ekonomem Jaroslavem Horákem. V roce 1989 se za ním přestěhovala do Prahy, postupně působila v řadě bank a investičních fondů.

S Jaroslavem Horákem se potkala v roce 1984. Pracoval v Československé akademii věd a ta ho vyslala do Berlína na ekonomickou konferenci o zemích třetího světa. Silke byla studentka, která ho čekala na nádraží a doprovázela po městě. "Čtyři roky jsme si psali, občas se vídali. Dlouho jsme si nedovedli představit, že bychom spolu mohli žít. Já měla v Berlíně místo v ekonomickém ústavu a připravovala kandidátskou práci, odejít nebylo jednoduché."

Od února 1989 žili Horákovi v Praze, a tak nemohou zapomenout na týdny, kdy do města začaly přijíždět tisíce občanů NDR, aby na zdejší západoněmecké ambasádě zažádaly o vystěhování. Silke Horáková procházela městem se smíšenými pocity: "Zpočátku nebylo vůbec jisté, jak to dopadne. V jedné chvíli panovaly i obavy, že Československo uzavře hranici s východním Německem. Skoro jsem se začínala bát, že se nebudu moct vrátit domů."

S manželem se 9. listopadu vydali do Berlína, a byli tedy u toho, když padla zeď. "Obrovská euforie. A šok. Znala jsem zeď z východní strany, s tím strašným koridorem, s vojáky a psy, na něž jsem se dívala z oken univerzitní knihovny. A teď jsem se ocitla na druhé straně a viděla, že západní Němci nemají koridor, ale celou zeď pomalovali, mají u ní zahrádky. Projeli jsme také pod Berlínem, viděli stanice metra, které byly zavřené od konce války. Surrealistický zážitek."

Naštěstí se tou dobou hroutil už celý východo­evropský blok, jako poslední kapituloval režim v Praze. "Chodili jsme na demonstrace − na Václavák i na Letnou. Nerozuměla jsem ani slovu, ale atmosféra promlouvala sama."

Chci řídit svůj čas

V Praze měla strach z jazyka, ale brzy zjistila, že těžší bude porozumět mentalitě a integrovat se do společnosti. "Z Berlína jsem byla třeba zvyklá, že v mé generaci jsou si muži s ženami skutečně rovni, a to nejen v profesi, ale i doma. V Praze jsem viděla, že ženám se sice nebrání v kariéře, ale je jasné, že mají na starost i domácnost a děti. Naštěstí jsem v našem vztahu nemusela nic vybojovávat, manžel chápal mé ambice. Život v Praze mi ale dal větší toleranci. Dnes vím, že rozložení rolí je spíš otázka rodinné rovnováhy a povahy člověka. Ale jsem přesvědčena, že ženy mají mít možnost volby a společnost je má podporovat."

Když byl dceři rok a půl, začala hledat práci − a také jesle, což se ukázalo být dalším problémem. Jesle se totiž právě v Česku jako přežitek starých dob rušily. To ji nemohlo odradit. První pracovní místo získala v Ústavu pro vědeckotechnický rozvoj, posléze přešla do Komerční banky − v oddělení "correspondent banking" měla na starosti vztahy s německými a rakouskými partnery. Po roce se rozhodla následovat manžela do Paříže.

"Doktorát na Sorbonně byl pro něj velká šance. Shodli jsme se rychle, že ji musí využít. Ale o tom, jak to zvládneme, jsme pak diskutovali celou noc, protože bylo jasné, že z jeho stipendia nevyžijeme. Nakonec jsem si našla místo v Banque Indosuez. Byla to spíš stáž, můj plat pokryl sotva nájem pařížského bytu, ale já se hodně naučila. Věnovala jsem se hodnocení rizik úvěrů a posléze asset managementu, investování a správě peněz pro třetí strany."

Francouzské roky hodnotí jako přínosné a velmi těžké. "Měla jsem šest týdnů na to, abych se naučila francouzsky. Zvláště těžké to pak bylo pro tříletou dceru, která se dostala mezi malé Francouze, jimž bylo ve školce téměř vše povoleno. Museli jsme Terezku trénovat, aby dokázala prosadit svou. A když jsme se po dvou letech vrátili, české učitelky si zase stěžovaly, že je neposlušná."

Silke Horáková využila v Praze všechny nově nabyté zkušenosti, pracovala pro finanční fondy a bankovní domy, zvláště pak pro Evropskou banku pro obnovu a rozvoj. "Odešla jsem z ní v roce 2000, když se narodil syn a našla jsem si práci v jednom Private Equity Fondu. Řídili ho velkorysí partneři, kteří mi poskytli volnou pracovní dobu. Byly dny, kdy jsem do noci pracovala na projektu, a pak zase dny, kdy jsem se věnovala dětem. Ideální řešení. Pocit, že mohu řídit svůj čas, je pro mě zásadní." Směje se, že její kariéra se vyvíjela podle toho, jak přicházely děti. Když se před čtrnácti lety narodila nejmladší dcera, rozhodla se zaměřit na soukromé investice. Nejprve šlo o menší startupové projekty, později větší investice, až nakonec v roce 2008 s manželem koupili nakladatelství Albatros. O něm mluví jako o "srdeční záležitosti".

Peníze pro peníze

"Když mi bylo okolo pětačtyřiceti, dostavila se menší osobní krize a pochyby o smyslu práce. Peníze pro peníze už mi nestačily. Abych to překonala, několik let jsem učila na VŠE. Moji studenti byli z celého světa, což mi přineslo mnoho inspirativních impulzů."

Začala se angažovat v sociálním sektoru a pomáhala různým podnikům v rámci akceleračních programů, zásadní změnu ale − jak říká − přinesl až Albatros. "Brali jsme to nejprve jako zajímavou investici a předpokládali, že podnik časem prodáme. Tak to dnes ale už nestojí. Baví nás totiž Albatros rozvíjet. Stala se z něho výhradně soukromá investice, za budoucnost firmy neseme plnou odpovědnost. Nakladatelství má výjimečně krásný produkt − knihu. A v Albatrosu jsou úžasní lidé," vypočítává pozitiva. "Je mi jasné, že i tady se najdou zaměstnanci, kteří si sem chodí hlavně pro peníze, ale většinu z nich motivují zásadnější důvody. Na prvním místě, jak vyplynulo z diskusí, které jsme s nimi vedli, je vášeň pro knihy a společenská odpovědnost. Tyhle hodnoty nás spojují."

Albatros se v rukou Horákových zásadně proměnil. Z finančně slabého nakladatelství specializujícího se na dětské knihy je dnes velký vydavatelský dům, který díky početným akvizicím zahrnuje řadu značek − například Knihu Zlín, Fragment, Motto, XYZ, před několika týdny přibyl i Vyšehrad, nejstarší fungující české nakladatelství. "Nekupujeme pro to, abychom měli největší nakladatelství v zemi, ale kvůli portfoliu. Snažíme se ho rozšiřovat smysluplně a nacházet synergie se skupinou Albatros Media," komentuje to Silke Horáková.

A připomíná, že i když se skupina letos přiblíží miliardovému obratu a výrazně prosperuje, je dlouhodobě vystavena nemalým rizikům. "Německý knižní trh ztratil jen za první pololetí loňského roku 600 000 čtenářů. Česká čísla neznám, ale určitě to bude adekvátní. Odklon od tištěné formy obsahu je setrvalý hlavně u mladé generace. Promýšlíme další strategii, nové formáty. První nový produkt je už na trhu. Aplikaci jsme nazvali BOOKO, jejím prostřednictvím si můžete koupit celou knihovnu interaktivních dětských knih."

Miliony na vzdělávání

A jak se vlastně u Horákových společně podniká? Je někdo z nich šéf? "Jsme velmi různí, což vidím jako výhodu. S manželem se doplňujeme. Když vznikne problém, každý dá na stůl své argumenty a nakonec se dohodneme, vysvětluje a potvrzuje to, co mi před časem řekl i Jaroslav Horák. Oba se také shodují na tom, že je dobře, že každý z nich má přitom i své vlastní projekty.

Jaroslav Horák je jednatelem Arx Equity Partners a členem správní rady Nadace na podporu nezávislé žurnalistiky, jeho žena posledních pět a půl roku vedla Českou asociaci Private Equity a Venture Capital a nyní spoluzakládá první český fond, jenž podporuje firmy s významným pozitivním společenským dopadem − Tilia Impact Ventures. Také se věnuje nadaci Albatros, která pomáhá sociálně znevýhodněným dětem při vzdělávání. Za dva roky rozdělila 20 mi­lionů korun mezi různé občanské projekty. "Nejde jen o peníze. Snažíme se dotyčné organizace a lidi také propojovat, aby ve své práci na sebe navazovali. Protože co je platné, když děti prožijí dva tři roky v zajímavé školce, když je pak nikdo nemotivuje ve škole." V současné době Nadace Albatros podporuje přes 500 žáků a studentů z celé republiky.

Chci volit!

"Přemýšlela jste někdy o návratu domů?" − stejně jako nad první, tak i nad touto poslední otázkou zaváhá. "Kdysi dávno jsem si to přála. Občas jsem postrádala Německo, rodinu nebo přátele, ale děsila mě hlavně definitivnost. Když už jsme se rozhodli žít tady, že to tak bude až do konce."

Tyto otázky ale dávno vytěsnila. Jen občas, když se vyhrotí třeba politická situace, znejistí. "Zvláště postoj některých českých politiků k uprchlické krizi je mi cizí. Od začátku vše sleduji v německých médiích, velmi si vážím paní Merkelové. Není pochyb o tom, že přijetí uprchlíků mohlo být lépe organizované a mělo by se diskutovat o složitosti jejich integrace, ale byl to humánní a odvážný přístup! V té době už přece byly statisíce uprchlíků v Maďarsku, Rakousku, Slovinsku a dalších zemích. Neporadily by si, kdyby Německo zavřelo hranice. S postojem Merkelové drasticky kontrastují třeba billboardy, které zaplavily letos v lednu Česko a hlásaly ,stop migrantům'. Miloš Zeman vyhrál prezidentské volby na základě reálně neexistující hrozby v Česku."

Loni na podzim se Silke Horáková rozhodla zažádat o české občanství. Jazykovou zkoušku skládala v den parlamentních voleb. V pauze po písemném testu si zapnula mobil a rychle zkontrolovala průběžné volební výsledky. "Zhrozila jsem se a málem od té zkoušky odstoupila. Mám obavy z koncentrace politické, ekonomické a mediální moci pana Babiše a také z jeho spolupráce s hnutím pana Okamury… Ale pak jsem si uvědomila, že české občanství je pro mě důležité. V zemi, kde žiju už skoro třicet let, bych konečně chtěla volit!"