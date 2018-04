Byly to ženy, které vždy hrály velice důležitou, ne-li klíčovou roli v mýtech. Vzpomeňte si například na Evu ze zahrady Eden. Přestože jí staletí patriarchálního křesťanství nemohlo přijít na jméno kvůli tomu, že na zem přinesla pokušení, byla to právě Eva, která v základním biblickém příběhu se zlem bojovala. Adam, muž, hraje roli pasivní, podružnou, vlastně tam ve stěžejní chvíli ani není. To Eva se z hadem hádá − několikrát a opakovaně odkazuje pokušitele do patřičných mezí a vede s ním intelektuální souboj. V tomto střetu, jak známo, Eva nakonec podlehne, ale Adam, ten ani nevznese připomínku, ani nepozvedne meč. Nehádá se, neptá, nepochybuje, jako by byl v jakémsi polospánku. Eva nabídne jablko, Adam si zobne. Eva se hadovi aspoň postavila, Adam se s Hadem nikdy ani nepotkal − nemusel odolávat jeho léčkám, re-klamě na poznání, a přesto pojedl.

Když už jsme u žen v mýtech, nemůžeme opomenout Lilith. Lilith byla podle hebrejských tradic Adamovou první ženou. Byla Adamovi rovná, na rozdíl od Evy nebyla stvořena jako druhá, ale souběžně s Adamem. Zřejmě to nedělalo dobrotu a Adam a Lilith se brzy rozkmotřili. A důvod? Sexuální poloha. Lilith totiž odmítala stále "spát pod mužem" a tento problém (kdo by kdy řekl, že z toho může být problém) eskaloval do takových rozměrů, že se Lilith sbalila a ze zahrady prostě utekla. Bůh za ní vyslal anděly, ať se kouká vrátit, ale ona ne, že se do té zahrady útlaku nevrátí už nikdy ani za nic. A tak se z krásné a originální Lilith stává (vyhnaný či − psychoanalytickou terminologií − "vytěsněný") stín, v podstatě příliš silný partner pro nejistého Adama.

Ano, pro toho slabého Adama, který později, po prvotním hříchu, Hospodinovi žaluje na Evu a místo toho, aby se k problému postavil jako muž(!), chová se spíš jako zbabělec. À propos, možná by bylo důstojnější, kdyby se Adam k problému postavil jako žena, třeba Eva nebo Lilith, a aspoň argumentoval. Zkrátka místo toho, aby se realitě, problému postavil čelem a situaci řešil (třeba tím, že by alespoň řekl: "Udělali jsme chybu, sorry", nebo se zeptal: "Nedá se s tím ještě něco dělat?", nebo v naprosto minimalistické variantě opáčil: "Je mi to líto"), používá ten nejhloupější možný mechanismus. Odsouvá problém dál, na někoho jiného, bez mučení udává svou ženu a jako malý žáček bonzáček ukazuje prstem: "To ona mi dala jíst, tak jsem jedl." Což je vskutku věta s logikou malého budulínka s mozkovnou menší než malou.

Zkrátka Adam z toho vychází přinejlepším jako ňouma, v obou příbězích mluví spíše ženy (buď Eva, nebo Lilith) a Adam si tam jen cosi mumlá v pozadí. A když už něco řekne, je to spíš ostuda. Co je na příběhu snad nejpozoruhodnější, je to, že Adamovu "logiku" ("Může za to ona!") převzala církev a po tisíciletí se tento příběh o ženském hrdinství a neschopném Adamovi interpretuje tak, že jde o chybu ženy. Tuto logiku přebírá i apoštol Pavel v Novém zákoně, když v epištole Timoteovi píše: "A Adam nebyl sveden, ale žena svedená příčinou přestoupení byla." Takže tak.

Pokud je ve filmu aspoň jeden dialog, kde se jedna ženská postava (která má jméno) baví s jinou ženou o něčem jiném než o muži, projde film takzvaným Bechdel testem. Ten se nedělá proto, aby řekl, že film, který neprojde, je automaticky špatný. Ale proto, aby bylo zřejmé, že ženy jsou ve filmech často upozaďovány a používány spíš jako ornamentální doplněk než jako skutečné postavy. Tomuto testu nevyhoví mnoho moderních filmů včetně takových trháků, jako byly původní Hvězdné války či celá trilogie Pán prstenů, a dokonce ani Lola běží o život. A proto je zajímavé, že prastaré archetypální, mytologické příběhy mají jako hlavní postavy dialogů právě ženy.

A když už přejdeme od mýtů k #MeToo, ono je to dvojsečné, aby to nevypadalo, že ženy mají v tomto směru navrch. Ironicky by se dalo říci, že první #MeToo by mohl paradoxně hlásit Gilgameš, hrdina z dob sumerských, v nejstarším zapsaném příběhu lidstva (kde, mimochodem, Lilith také vystupuje). Nějak se do Gilgameše zakouká bohyně Ištar a nabídne mu vše možné, pokud do ní "zaseje své símě". Ten ji však odmítne a Ištar zneužije své postavení síly: z nebe je seslán strašný býk, pod jehož pouhým dechem puká zem, který požírá stovky lidí, ničí celá města. #MeToo by mohl nahlásit i biblický Josef − je vsazen do vězení poté, co odmítne svádění Potifarovy ženy, která jej, uražena, nařkne z pokusu o znásilnění.

A tak to máme: Eva ve skutečnosti stojí nad Adamem a Gilgameš je utlačován Ištar! Fenomén #MeToo není tak nový, jak se tváří. Rovnováha mezi mužem a ženou (jako ostatně většina rovnováh) je zkrátka křehká věc.

