Z hlediska fungování systému mezinárodních vztahů není, s výjimkou světového ozbrojeného konfliktu, asi nic problematičtějšího než mocnost, která neví, co se sebou má dělat. Současné Rusko se takovým aktérem stalo. Není to přitom jen otázka posledních několika let, či dokonce týdnů, byť aféra kolem otravy bývalého agenta ruské tajné služby Sergeje Skripala a jeho dcery je mimořádně ilustrativní ukázkou stavu, do kterého se Rusko dostalo.

K pochopení podstaty toho, co se s Ruskem stalo, dobře poslouží vývojové srovnání s Čínou. Začněme ve druhé polovině 80. let minulého století, kdy Čína spustila reformy, které z ní v devadesátých letech učinily ekonomickou mocnost, kterou svět začal brát vážně. Deklarované tezi o mírovém rozvoji sice všichni nevěřili, ale nebylo a není pochyb, že se Čína minimálně optikou ekonomických ukazatelů změnila k lepšímu. Ve stejné době, tedy v osmdesátých letech, zahájil v Sovětském svazu Michail Gorbačov přestavbu, která měla radikálně změnit sovětskou ekonomiku. Cílem bylo mimo jiné to, že z Evropy měly být postupně vytlačeny USA s Kanadou, pro které v jím navrženém "společném domě" nemělo být místo. SSSR měl tehdy dvakrát vyšší HDP než Čína, šlo o třetí nejlidnatější zemi světa a jadernou supervelmoc. A jak to dopadlo? Co vidíme dnes? Ruská ekonomika je osmkrát, ale možná i více než desetkrát menší než ekonomika Číny. A za USA nebo EU zaostává ještě výrazněji. Tam, kde Číňané staví stovky až tisíce kilometrů moderních dálnic a železnic, které už Amerika a Evropa vybudovaly dávno, je Rusko schopné budovat pouhé zlomky, a to ještě často zcela izolované a nekomunikující se zbytkem země…

Od začátku tohoto století Rusové slýchali, že jejich vlast byla díky opilému Jelcinovi a zlému Západu sražena na kolena, ale díky Putinovi vstává. Rusko však, s výjimkou surovin, nemá, co by světu nabídlo. I v odvětvích, kde za SSSR zaznamenávalo úspěchy, jako například v kosmických technologiích a výzkumu vesmíru, trvale ztrácí. Ví se o tom, mluví se o tom a nic se s tím nedělá. Vzhledem k tomu, že tomu tak bylo jak za carských, tak i sovětských dob, se vlastně není čemu divit. Ostatně nohy, na které se Rusko prý postavilo, logicky nemohou být jiné než ruské, respektive sovětské.

Historicky nejúčinnější ruskou strategií je výměna prostoru za čas. To zafungovalo proti Švédům, Napoleonovi i Hitlerovi. Ale může to zafungovat dnes, když na Rusko nikdo nemá zájem útočit? Putinovi se sice doma úspěšně daří prodávat strach z NATO, "fašistů" na Ukrajině nebo teroristů v Sýrii, ale realita je taková, že v dnešním světě chce výrazně větší množství zemí obchodovat než válčit. O ruské území nikdo nestojí, o ruské zdroje ano. Svět za ně nabízí peníze, ale to Moskvě nestačí, neboť chce mnohem víc − chce respekt, jehož absence ruské politické elity mimořádně dráždí.

Pokoušeli se ho získat penězi, ale impozantní moskevské mrakodrapy nemohou trvale zakrýt obludnou korupci a mizernou − či v řadě případů neexistující − vymahatelnost práva. Pokoušeli se ho získat pořádáním spektakulárních akcí a vítězstvími na sportovním poli, ale olympiáda v Soči byla znehodnocena obřím dopingovým skandálem. Moskva si už dávno uvědomila, že nemůže docílit globální parity s USA, ale zoufale toužila alespoň po návratu do doby Kateřiny Veliké, kdy slovy jejího ministra zahraničí "Bez našeho souhlasu v Evropě nevystřelilo jediné dělo!". A tak, zcela v duchu ruské a sovětské tradice, sáhla po síle a vtrhla na Ukrajinu a do Sýrie.

Výsledek? Mezinárodní politické i ekonomické sankce, zvýšení závislosti na Číně a již třikrát oznámené vítězství v Sýrii. Navzdory Trumpovu příchodu do Bílého domu se nepodařilo docílit zásadního průlomu ve vztahu s USA a naděje na zahájení na geopolitice založeného vyjednávání o sférách vlivu, očištěné od "zátěže" mezinárodního práva a morálky, se rozplynula. Kauza Skripal zatím urychluje návrat pevně semknutého Západu, vůči kterému se Moskvě bude jednat podstatně hůř, než tomu bylo dosud. Způsob, kterým státní moc reagovala na nedávnou tragédii v Kemerovu, respektive na reakce veřejnosti, ukázala, že i v tak politicky zmrtvělém prostoru, jakým je Putinovo Rusko, může dojít k neřízenému, a proto z hlediska Kremlu nebezpečnému pohybu. Pozdvižení se z kolen, k němuž po osmnácti letech Putinovy vlády (prý) došlo, zatím na zahraniční ani domácí scéně nebudí dojem, že by Rusko stálo pevně, či dokonce vykročilo do budoucna. Místo toho vidíme zemi, která se potácí a zoufale hledá rovnováhu. V kleče ji nalézt nedokázalo.

