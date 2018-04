Tvorba her zní jako vysněná práce. Autoři těch úspěšných mají spousty fanoušků, ti nejlepší se stávají "celebritami". Při pohledu pod pokličku ale zjistíte, že vývoj her není jen zábava, mnohdy jde naopak o nervy drásající záležitost.

Tvůrci videoher, například grafici, programátoři a testeři, se musí vyrovnat se spoustou překážek. Vývoj her je nákladný a spousta vývojářských studií si projde obdobím s finančními problémy. Běžnou realitou je nutnost řešit nečekané technické obtíže a chyby, a protože vývoj her trvá dlouho, je nutné někdy měnit plány a části připravované hry, aby odrážela nové požadavky.

Samozřejmě řada tvůrců by svou práci za nic nevyměnila. Dělají, co je baví. V tom ale často leží kámen úrazu. Majitelé herních studií a vydavatelských domů často vývojáře oddané své práci zneužívají.

Výrazným projevem této sázky na oddanost je neslavně známý crunch − tedy stresová doba před dokončením hry. Vývojáři v tomto období pracují i více než 70 hodin týdně. To znamená minimálně 10 hodin denně, každý den v týdnu. Toto období může trvat týdny, jindy celé měsíce.

◼ Příkladem náročného vývoje plného stresu a přesčasů je letošní český titul Kingdom Come: Deliverance. Úspěšnou hru z české historie tvořil tým s pětinou až desetinou lidí ve srovnání s týmy velkých vydavatelství. Týdny před vydáním hry byly pro studio Warhorse extrémně náročné.

Přesčasy a silný tlak na úspěch nejsou samozřejmě výhradou herního průmyslu, ale vývoj her je přece jen specifický. Zatímco jinde náročné projekty zaberou třeba šest měsíců či rok, u her se bavíme o letech. A stres nečeká vývojáře pouze před samotným vydáním hry. Nával práce zažívají při každém blížícím se mezníku vývoje. Přesčasy nejsou výjimkou, ale spíše pravidlem.

V roce 2016 provedla Mezinárodní aso­ciace herních vývojářů průzkum, ve kterém vyšlo najevo, že 65 procent dotázaných zažilo stresový nárůst práce před termínem. Třetina pak uvedla, že mají nejrůznější formy přesčasů také, jen jim říkají jinak. To jsou drsná čísla, která znamenají, že přesčasy se týkají v podstatě všech.

Crunch navíc není to jediné, s čím se vývojáři potýkají. Pokud si přečtete historky z různých studií, až nápadně se sobě navzájem podobají. Malá firma, která začínala s partou přátel, se najednou masivně rozrostla do enormních čísel. Jak už to bývá, taková společnost se brání korporátnímu vedení. Všichni jsou přece přátelé − i když je jich 500. Vzniká tak hybrid, kdy se do vedení dostávají nezodpovědní lidé. To, že je někdo geniální programátor, ještě neznamená, že si poradí s týmem 20 lidí pod sebou.

Školení a vybírání vhodných kandidátů se podceňují; šlechtí se hlavně oddanost firmě. S tím souvisí i další typická záležitost, kterou najdete v každém druhém studiu. A to otázka ega. Hry možná více než jiná média stojí na kreativitě a zároveň síle dotáhnout celý projekt do konce. Právě tahle kombinace vyžaduje specifický typ člověka.

Mnohdy se tak setkáte s vizionáři, kteří zcela ignorují názory ostatních. Zvenčí to může znít progresivně, ale u týmové práce, jakou je výroba her, je to obzvlášť bolavá záležitost.

Celý problém ovšem není tak jednoduchý. Stojí za tím otázka špatného plánování a chybného managementu? Nezkušenost vedoucích pozic? Je to zkrátka daň při tvorbě tak komplikovaného média? Neochota měnit zaběhnuté? Nebo snad nutnost provázející kreativní proces?

Z pozice pasivního pozorovatele mohu sotva soudit. Najdete třeba vlastní kategorii vývojářů, kteří práci pod stresem milují. Jak nedávno přiznal jeden můj známý, během crunche je nejproduktivnější. Pokud ovšem nemáte tuhle mentalitu, může vás vývoj hry stát zdraví − jak fyzické, tak duševní. Taková práce pak ničí především ty, pro které je celý projekt srdcovou záležitostí. Doplácí na to celý herní průmysl a nakonec i jeho zákazníci − hráči.

