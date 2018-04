Už přes 45 let je brána hlavní soutěže festivalu v Cannes českým filmům uzavřená. O hlavní cenu nejvýznamnější kinematografické přehlídky světa, Zlatou palmu, naposledy soutěžily Petrolejové lampy Juraje Herze v roce 1972. Přitom krátké či středometrážní snímky do vedlejších sekcí Cannes pravidelně jezdí, talent tu nechybí. Jak tedy vypadá mladý český film měsíc před začátkem 71. ročníku Cannes a kdy se opět vepíše na kinematografickou mapu světa?

Od československé nové vlny tu nebyl vzmach, o němž by se ve světě hovořilo, který by české kultuře a zemi dělal takové renomé. Nová vlna je opěvovaným mýtem, který ve stejné podobě nelze zopakovat, a zároveň jde o břímě, vůči němuž se začínající filmaři občas až s pohrdáním vymezují. Přitom studují na FAMU, jejíž značka ve světě ještě stále čerpá zvuk právě díky nové vlně.

Rostou dnes na FAMU tvůrci světového formátu? "To neřeknu, to bych nikomu neprovedl, jmenovat by byl polibek smrti," odpovídá děkan školy Zdeněk Holý. Ale dodává, že tvůrci s potenciálem dostat se na zahraniční festivaly mezi mladými jsou. "Olmo Omerzu na to určitě má, byl se svými filmy na Berlinale, v San Sebastianu."

Omerzu není úplný začátečník, nedávno dokončil třetí film s názvem Všechno bude, netradiční zimní road movie o chlapci, který s ukradeným autem přejel celou republiku. Autor patří k nastupující generaci filmařů, kteří se ve světě inspirují a také do něj míří. Před dvěma třemi lety se objevilo několik slibných debutů absolventů FAMU a začalo se opatrně spekulovat, zda se rodí silná generace tvůrců s potenciálem prodrat se z provinčního rybníku.

"U filmu se nic neukáže během jednoho roku, zajímavé bude, až ti tvůrci natočí druhé filmy," poznamenává děkan Holý, jehož prý osobně zaujal snímek David od Jana Těšitele. A zároveň dodává, že nadějí je spojení talentovaných filmařů se silnými mladými producenty, jako jsou třeba Kamila Dohnalová, Tomáš Michálek či Tomáš Hrubý.

"Od 90. let převládá představa tvůrce a producenta, který s ním bojuje. Nyní už to není titánský souboj velkého režiséra s podmínkami, v nichž tvoří, ale vznikají spojenectví," domnívá se děkan Holý s tím, že by ještě bylo třeba spojenectví rozšířit o spolupráci se scenáristy. "To je věc, kterou od mého nástupu na FAMU řešíme intenzivně," říká.

Vrátit na FAMU kvalitní řemeslo

Do kin se stále dostávají po všech stránkách špatně realizované filmy jako od včerejška promítaný debut Do větru. Je z podstatné části financovaný ze soukromých peněz, chce se dotýkat jak vztahů mladých lidí, tak uprchlické krize, odehrává se z velké části u moře, ale světový není v ničem. Režisérka Sofie Šustková sice dobré herce Vladimíra Polívku a Jenovéfu Bokovou s pomocí soukromých financí posadila na jachtu, ale natočila provinční vztahové drama, v němž nelze věřit ničemu.

Naopak pozitivní příklad spojení talentu se silným produkčním zázemím představují dva aktuální dokumenty. Výtečný film Lukáše Kokeše a Kláry Tasovské Nic jako dřív z produkce HBO se nedávno dostal na nizozemský festival IDFA, který patří k největším mezinárodním dokumentárním přehlídkám. A Ondřej Hudeček zase dostal příležitost natočit snímek Pásky z Nagana v produkci zahraniční televize Olympic Channel − výsledek nadchl diváky i kritiky po celém světě.

"Jsou to extrémně přemýšliví tvůrci, kteří zásadně dbají na formální stránku, tedy vědí, jak se vyjadřovat, co je to režie," poznamenává o Kokešovi a Hudečkovi děkan Holý. "Vidí možnost vyprávět obrazem a přemýšlí nad stylem, což by mělo být základem výuky."

Jedním z děkanových cílů je vrátit na FAMU kvalitní řemeslo a "schopnost táhnout za jeden provaz". Součástí mýtů o nové vlně je i pocit, že jde o výsostně autorské projekty. A že řemeslo patří někam do oblasti televizní zábavy. "Volá se, nechceme příručky, nechceme řemeslo, ale pak se všechny dialogové scény točí konvenčním způsobem pohled, protipohled, celkový záběr," říká děkan Holý. "Přitom dialogová scéna nabízí tolik možností řešení. A studenti by s nimi měli být obeznámeni, už jen aby věděli, vůči čemu se vymezit."

Tvůrci nové vlny spolupracovali a věděli, že základní znalost vyjadřovacích možností filmu je nezbytná. "I proto tehdy režiséři Menzel, Chytilová, Kusturica nedali dopustit na Otakara Vávru," říká Holý. "Když šel učit na FAMU podruhé, měl za sebou celou škálu filmů od experimentálních přes melodramata po historické, takže měl co předat."

Na place je ti to nanic

S námitkou, že FAMU donedávna věnovala málo pozornosti drobným cvičením a pilování technických dovedností, souhlasí i její absolvent a současný dramaturg Febiofestu Michal Hogenauer. Ten pražskou školu absolvoval středometrážním filmem Tambylles, který se roku 2012 dostal do vedlejší sekce Cinefondatión v Cannes. "Můžeš si vymyslet super autorský film, ale pak jsi na place, potřebuješ něco říct hercům, vybrat vhodný objektiv a nějaké autorství je ti úplně nanic," říká Hogenauer, který před týdnem dostříhal svůj koprodukční celovečerní debut s pracovním názvem Outside. A první festival, o nějž se s ním uchází, je právě Cannes.

"České filmy jsou často tematicky lokální, provinční a jdou po povrchu, ale přijde mi, že i filmová forma je unylá. Tlačí se na příběh," uvažuje Hogenauer, za jehož studií se prý na katedře režie na FAMU vyučovala spíš scenáristika. "Jak říkala Věra Chytilová: 'Příběh je nutná úlitba divákům.' Když chceš příběh, můžeš číst knížky, film nabízí kontrast či souhru obrazu a zvuku, který může vypovídat i jinak," rozvádí Hogenauer svou vizi filmařiny.

Outside je koprodukční drama natáčené v Lotyšsku, v angličtině a s předními nizozemskými herci. Vychází z působení skutečné americké sekty Twelve Tribes, jež vznikla v 70. letech, má pobočky po celém světě a vychovává děti pomocí přísných fyzických trestů. Do německé buňky spolku pronikl novinář, natočil bití dětí, pobočka se rozpadla. Nedávno se však přestěhovala do České republiky.

"Zkontaktoval jsem se s bývalými členy, co odsud utekli, ale zároveň tam třeba mají děti, protože funguje sdílená péče. Cílem je vychovat určitý počet kluků, potom se Ježíš vrátí na zem. Úkolem žen je tedy rodit děti, ideálně každé dva roky," popisuje Hogenauer svět, který jako kdyby vypadl z temného sci-fi seriálu Příběh služebnice.

Na základě rešerší autor vystavěl scénář o Češce, která jede pracovat do zahraničí jako au-pair a dostane se do rodiny z vyšší střední třídy, kde na podobné praktiky narazí. "Fascinuje mě téma manipulace," přibližuje Hogenauer prvotní zdroj inspirace a rozvádí, jak obtížné je natočit drama s takto mezinárodními parametry.

Byť ambiciózní projekt dostal podporu od Státního fondu kinematografie − jehož fungování je jedním z důvodů, proč český film nyní působí konkurenceschopně a může se snáze ucházet o evropské koprodukce −, Česká televize jej nepodpořila. "Už proto, že byl celý plánován v angličtině," říká Hogenauer. Přestože tedy téma rezonovalo ve Skandinávii, kde chtěli původně natáčet, celková částka od české strany nebyla pro žádného místního koproducenta zajímavá. Nakonec snímek s konečným rozpočtem necelý milion eur vznikl v lotyšsko-nizozemské koprodukci. "Potom už to šlo rychle, peníze jsme dostali v červenci a v září už jsme natáčeli, takže jsem během dvou měsíců musel sestavit celý štáb, obsadit herce," vzpomíná Hogenauer.

Podobné projekty jsou nadějí českého filmu. Hogenauer si "nevyplýtval" možnost natočit celovečerní debut hned na FAMU, kde by i s podporou České televize dosáhl zhruba na desetinový rozpočet, natočil tehdy jen středometrážní snímek Tambylles. Věděl, že celovečerní debutant je pro festivalové dramaturgy i pro shánění mezinárodních financí zajímavější než autor kompromisního debutu z filmové školy s nízkým rozpočtem, který se pokouší natočit druhý snímek.

"Ze zkušenosti z Dánska nebo Nizozemska vím, že školy jsou hodně propojené s průmyslem, po škole musí člověk režírovat ještě padesátiminutový film, než natočí celovečerní debut," přibližuje Hogenauer prostředí, ve kterém se nespěchá.

Potřebná mravenčí práce

Také pražská FAMU nyní hledá inspiraci v zahraničí. Vymýšlí srovnávací workshopy se zahraničními katedrami, své vlastní otevírá zahraničním studentům, kteří − jako třeba ti z Ukrajiny − přinášejí nová témata a motivují české studenty k lepším výkonům.

"Chci, aby se tu zkoumaly různé modely výuky, jak to funguje na jiných školách. Třeba ve Skandinávii je vidět jak silná linie televizní tvorby, tak té autorské," říká děkan Holý. "Není to díky tomu, že si řeknou: 'Budeme dělat dobrý mainstream.' Nebo: 'Budeme dělat dobrý autorský film.' To jsou umělé kontradikce, které se tady v Česku živí."

Podle Holého by se mělo více učit režírovat, inscenovat, interpretovat. I proto se zavádí drobná cvičení, ruší se představa, že každé cvičení je už malý film. "Na katedře režie jsme se například dohodli, že nově přibudou předměty jako scénografie, svícení, objektivy. A také práce s hercem − v ateliéru s herci z DAMU a z JAMU. A aby se jich účastnili i scenáristi," přibližuje děkan Holý mravenčí, ale potřebnou práci, která propojuje jednotlivé profese.

Na nedostatek podobných předmětů vzpomíná i bývalý student režie na FAMU Šimon Holý, který po bakalářském studiu školu před dvěma lety opustil. "Necítil jsem se tam doma," poznamená děkanův jmenovec Holý. Svůj celovečerní debut tedy už plánuje mimo univerzitní struktury.

Snímek s pracovním názvem Porno je zatím v první fázi scénáře. Ale ambice má nemalé. "Už v druhém ročníku jsem dostal chuť udělat film o tom, proč a jak se v Česku točí porno, a když jsem odešel z FAMU, došlo mi, že jestli přijít s nějakým výrazným debutem, tak tohle je to téma," říká Šimon Holý.

Film z prostředí kulturistů, kteří se živí jako gay pornoherci, zaujal producenta Jana Macolu, který už se snímky režiséra Petra Václava byl ve vedlejších sekcích festivalů v Cannes či Berlíně. S ním představu odvážného, hodně vizuálního a explicitního filmu Šimon Holý už rok vyvíjí.

Má se odehrávat od Tuniska, přes Francii až po Mexiko. Nejde ale o žádnou fantasmagorii, nýbrž o detailně rešeršovaný titul inspirovaný skutečnými osudy pornoherců a kulturistů, otevírající celou řadu témat. Od problémů queer komunity a sexuality přes střet machismu s homofobií v prostředí posiloven po otázky mužské identity, užívání steroidů a problém obsese vlastním tělem. "Další je společenská linka − v Česku se tento průmysl příliš neřeší, často se nedaní, přitom v něm pracuje docela dost lidí, je to bizarní situace," komentuje režisér Holý vznikající projekt, na jehož vývoj budou tvůrci příští měsíc žádat podporu u fondu kinematografie.

Odvaha tedy mladým českým tvůrcům nechybí, snad nebude chybět ani producentům. A snad se studenti budou na FAMU cítit více jako doma. Aby díky tomu jejich filmy mohly naopak vyrazit do světa.

"Věřím v pot a slzy," říká v nadsázce děkan Zdeněk Holý s tím, že recept na cestu do Cannes neexistuje. Na škole však chce posílit vzájemný respekt mezi studenty a pedagogy i respekt k předchůdcům. "Vyhnout se podceňování i velikášství. Někdy se pohrdá lidmi, na nichž sláva značky FAMU stojí, jako Forman či Menzel. Jasně že umělci mají mít silný a vyhraněný názor, ale měla by existovat nějaká úcta k lidem, kteří něčeho dosáhli," uzavírá.