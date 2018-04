Výroba automobilových pneumatik má v Česku dlouhou tradici, založenou už Baťovými závody. Dnešní Continental Barum v Otrokovicích jich chrlí ročně přes dvě desítky milionů. Jediný závod, jeden z největších svého druhu na světě, dělá z Česka pneumatikářskou velmoc. Toto postavení si upevní poté, co na přelomu letošního a příštího roku rozjede výrobu závod jihokorejského Nexenu v Žatci.

Dalším investorem do tohoto odvětví měla být v Česku čínská firma Linglong. To, co se před několika měsíci zdálo být hotovou věcí, ale nyní vypadá velmi nejistě.

Investor s otazníkem

Alespoň o tom loni v září informoval prezident Miloš Zeman při návštěvě Moravskoslezského kraje. "Čínská pneumatikárna si vybrala mezi Českem, Polskem a Slovenskem naši republiku a konkrétně Moravskoslezský kraj," sdělil Zeman na podzim.

Podle zjištění HN tento plán ale přinejmenším vázne. Linglong sice skutečně plánuje ve střední Evropě postavit svoji první evropskou pobočku. V zahraničních médiích už se ale objevily informace, že firma v únoru pro svou více než desetimiliardovou investici vybrala Srbsko. Vedení Linglongu ovšem tuto zprávu nepotvrdilo, údajně se stále o místě pro fabriku jedná.

"Věc není ještě rozhodnuta, i přesto, že šumu je hodně. V Česku se ale nedaří najít vhodný pozemek. Když nebude továrna v Česku, doufám, že alespoň co nejblíž našich hranic," uvedl Radek Grill, který je poradcem Linglongu v jeho expanzi.

Grill je jinak majitelem největšího tuzemského e-shopu s obutím pro auta nejlevnejsipneu.cz. Čínské značky prodává a spolupracuje s nimi i při výrobě vlastní značky Tomket.

Původní zvažovanou lokalitou měla být průmyslová zóna Barbora u Karviné, následně průmyslová zóna v Ostravě-Mošnově poblíž letiště. "S Linglongem jsme nikdy nejednali," uvedla však mluvčí magistrátu města Ostravy Andrea Vojkovská. A mluvčí CzechInvestu Petra Menclová pak jednání "nepotvrzuje ani nevyvrací" s tím, že debaty s potenciálními investory CzechInvest nekomentuje.

Důležitým parametrem v rozhodování o umístění podobných projektů bývají také investiční pobídky a další případné úlevy od vlády, krajů, měst. Podle informací z trhu ale už úřady nechtějí výrazněji podpořit další pneumatikárnu, která nepředstavuje investici do vyšší přidané hodnoty, je ekologicky náročná a v době nízké nezaměstnanosti není silným argumentem ani přírůstek nových pracovních míst.

Podle Grilla je nicméně spolupráce s českými úřady a jejich vstřícnost vůči záměru Číňanů dostatečná, standardní.

První nábory v Žatci

To jihokorejský Nexen Tire je ve vstupu na evropský trh už výrazně dál. U Žatce v průmyslové zóně Triangle běží čilý stavební ruch. Nexen tu plánuje proinvestovat celkem 22 miliard korun. Po Hyundai v Nošovicích a kolínské TPCA půjde o třetí nejvyšší sumu investovanou v tuzemsku zahraniční firmou. Na svůj první mimoasijský závod pak dostal Nexen od českého státu pobídku ve výši 3,6 miliardy korun.

Do konce letošního roku by měl odstartovat zkušební a v roce 2019, pět let po podpisu smlouvy s vládou, už plný provoz. Ve výrobních halách o rozloze 800 krát 300 metrů se má v první fázi produkovat pět milionů plášťů ročně, postupně se má kapacita více než zdvojnásobit.

V březnu se také rozjely náborové akce pro budoucí zaměstnance. Hned té první v Chomutově se zúčastnilo asi tisíc lidí "Do konce letošního roku Nexen plánuje zaměstnat v závodu u Žatce kolem 500 pracovníků. Další v příštích letech," říká mediální zástupce společnosti Jan Piskáček. Celkově má jít až o trojnásobek.

Aktuálně zaměstnává Nexen v Česku asi 140 lidí především na vyšších manažerských postech. "Teď se hledají lidi do výroby a technici údržby," dodává Piskáček. I při plné kapacitě ale půjde odhadem o polovinu produkce, jakou každoročně vyrobí v otrokovickém Continental Barum.

Společný podnik německého koncernu Continental a českého Barumu vyrobí ročně přes 22 milionů plášťů určených hlavně pro osobní automobily. Dvě třetiny z toho jdou na export.

Ve firmě, která je ve Zlínském kraji vůbec největším zaměstnavatelem, vyrábějí i pro další značky koncernu. Za 25 let od založení společného podniku došlo v závodě k sedminásobnému růstu produkce plášťů pro osobní auta a čtrnáctinásobnému růstu výroby pro auta nákladní.

