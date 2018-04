Generální ředitelka největšího prodejce ojetých aut ve střední Evropě, který před pěti lety ukončil obchodování na burze a zklamal mnohé akcionáře, tvrdí, že skupina od té doby prošla podstatným přerodem − změnila styl řízení a vrhla se do využívání technologických inovací.

Karolína Topolová, šéfka Aures Holdings (dříve AAA Auto), tak reagovala na informaci HN, že hlavní akcionář testuje, zda nevstoupit znovu na burzu.

"Firma je dnes úplně jiná, než byla dřív, kdy byl byznys v režii jednoho člověka, který rozhodoval o všem. Z 'one man show' jsme se posunuli do modelu týmového řízení," řekla Topolová v rozhovoru pro HN. Na mysli měla Anthonyho J. Dennyho, někdejšího hlavního akcionáře, který dnes ve skupině zprostředkovaně drží jen minoritní podíl.

Aures Holdings ◼ Největší síť autobazarů ve střední Evropě, do letošního roku známá pod jménem AAA Auto International, působí v Česku, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Loni prodala 75 550 ojetých automobilů, o 10 procent více než předchozí rok. Hospodářský výsledek za uplynulý rok ještě není k dispozici, ale vedení očekává nejvyšší zisk firmy za 25 let její existence.

◼ Karolína Topolová začala v někdejší skupině AAA pracovat v roce 1998. Zakládala firemní call centrum. V roce 2007 se stala zástupkyní generálního ředitele a také šéfkou provozu – řídila prodej, finanční a pojišťovací služby, call centra, personalistiku, IT a komunikaci.

Podle ředitelky firma rozvinula podnikání do různých směrů, například do sdílení a půjčování vozidel, a je tak lépe připravena na výkyvy trhu s auty. "Změnily se produkty, přístup k zákazníkovi i garance, které mu poskytujeme. Vývoj našeho byznysu je markantní a do toho vstoupil ještě technologický rozvoj," řekla Topolová.

Podle informací HN testují poradci z Komerční banky a České spořitelny zájem tuzemských investorů o případný prodej akcií firmy Aures na burze. Jejím hlavním akcionářem je polský fond soukromého kapitálu Abris Capital Partners, který podle oslovených investorů zvažuje prodej blíže neurčeného množství akcií. Topolová informaci nepopřela, ale řekla, že jí plány vlastníků nepřísluší komentovat. "Náš vlastník je finanční investor, už když nás před třemi a půl roku kupoval, hovořil o investiční strategii na tři až pět let. Na kapitálovém trhu jsme už byli, máme nějaké zkušenosti, a tak je prodej akcií na burze jednou z možností, které se nabízí," řekla ředitelka.

Na dotaz HN zaslaný e-mailem fond Abris nereagoval. Podle oslovených investorů, kteří si přáli zůstat v anonymitě, může být za úvahami firmy Abris o prodeji akcií pokus využít příznivých podmínek na burzách − ceny středoevropských akcií jsou vysoko a hospodářský růst v regionu je rychlejší než ve zbytku Evropské unie. Oslovení investoři ale příliš nevěří, že by byl o akcie zájem. Připomínali propad ceny akcií v období 2007 až 2013, kdy se s nimi obchodovalo v Praze a ve Varšavě.

Firma vstoupila na burzu v říjnu 2007. Někdejší společnost AAA Auto odhadovala pro tento rok zisk, ale nakonec vykázala ztrátu. O necelý rok později padla banka Lehman Brothers. To spustilo vleklou finanční krizi, která zasáhla akciové trhy a posléze i poptávku po autech. Akcie firmy pak už prakticky pořád klesaly.

Přispěl k tomu i příliš ambiciózní plán na spuštění byznysů v Maďarsku, Rumunsku a Polsku, od kterého firma musela upustit. "My si absolutně uvědomujeme, že náš první vstup na burzu mohl být vnímán kontroverzně. Doba vstupu byla ale velmi nešťastná," řekla Topolová. "Náš byznys rostl, ale akcie pořád padaly. Akcionáři, kteří nevydrželi a prodali, na tom samozřejmě prodělali. Nám je to líto a tomu zklamání absolutně rozumím."

Současnou strategií podniku Aures je otevírání nových prodejních míst v Polsku. "Jde o velký trh, kde je asi jedenáct měst s potenciálem pro prodejní místa třeba s tisícem vozů. V Česku taková místa máme jen v Praze a Brně," řekla manažerka. Do pěti let chce mít firma v Polsku, kde už působí tři roky, až tři nová velká prodejní místa. Na další trhy se zatím nechystá.

Aures podle Topolové také investuje do technologií, například do vývoje interní aplikace, která pomocí algoritmů a strojového učení sleduje trh a umožňuje auta výhodně nakupovat, pružně nastavovat ceny a lépe je umísťovat na trh, například na pobočkách, kde je o ně největší zájem. Firma chce tuto inovaci licenčně nabízet prodejcům působícím například v Rusku, ve Velké Británii nebo na Středním východě. Na projekty řízené firemní inovační laboratoří chce Aures do roku 2020 vynaložit až 40 milionů eur.

Topolová také řekla, že její ambicí na domácím trhu je zrychlit obrátku sortimentu na některých prodejnách a rozvíjet byznys se sdílením a půjčováním aut pro firmy. Tím by se firma Aures také měla připravovat na změny v chování zákazníků.

