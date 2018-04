Základní škola ve Valašských Kloboukách na Zlínsku plánuje letos otevřít přípravnou třídu pro děti, které u zápisu dostanou odklad školní docházky. Ve škole s pěti sty žáky jich bude nultý ročník navštěvovat 10 až 15. "Půjde o ty, pro které je mateřská škola už malá, ale do základní školy ještě nepatří," řekl HN ředitel školy Karel Ptáček. Zápisy začaly v celém Česku po Velikonocích a budou pokračovat do konce dubna.

Přípravku mohou navštěvovat děti, které už mají splněnou předškolní docházku, ale mají odklad povinné školní docházky, jsou nezralé. Nulté ročníky by neměly suplovat činnost mateřské školy, ale pomoci vyrovnat pozdější vývoj některých dětí. Ty si zároveň vyzkoušejí, jak funguje režim v "opravdové" základní škole.

Počet přípravných tříd je ale nízký a nezvyšuje se. Každoročně se jich po celém Česku otevře kolem tří stovek. V letošním školním roce takto fungovalo 286 tříd pro 3,4 tisíce dětí na 260 školách. V Česku je přitom více než čtyři tisíce základních škol. Nejvíce "nulťáků" je v Praze (76) a na Ústecku (56), nejméně na Zlínsku (2) a Královéhradecku, které nabízí jednu třídu pro devět dětí.

Podle odborníků by jich bylo potřeba více. "Přípravné třídy mají své opodstatnění. Vycházejí z desatera pro mateřské školy a zároveň se už věnují matematické a čtenářské pregramotnosti," souhlasí prezidentka Asociace ředitelů základních škol Hana Stýblová.

Důležité podle ní je, že v přípravné třídě je málo dětí, oproti tomu v mateřské škole počty běžně dosahují 28 dětí, a to včetně předškolních tříd, kam děti musí od loňského září chodit povinně. Nízký počet přípravek vysvětluje Stýblová nezájmem rodičů nebo možná jejich nevědomostí, že je obce mohou zřídit. Problémem jsou i kapacity škol a málo učitelů.

Rozšířit okruh dětí, které by přípravné třídy mohly navštěvovat, chce skupina poslanců KDU-ČSL, pirátů, ODS, ČSSD, TOP 09 a starostů. Aby školy mohly opět přijímat do těchto tříd také děti narozené od září do prosince kalendářního roku, které mají takzvaný odklad věkem, tedy ty, kterým je zatím pět let. Předchozí školská novela umožňuje od loňského září přijímat do přípravných tříd jen děti s povoleným odkladem povinné školní docházky.

Vláda v demisi včera podle očekávání návrh nepodpořila. Sněmovna se jím ale bude zabývat bez ohledu na názor kabinetu. Předkladatelé chtějí, aby poslanci rozhodli o novele zrychleně už v prvním čtení a předloha mohla být účinná před novým školním rokem.

Ministerstvo školství návrh nepodporuje, věří, že počty odkladů, pohybující se každoročně kolem 20 procent, se budou snižovat. Přispět by k tomu měla i povinná předškolní docházka, zavedená bývalou ministryní Kateřinou Valachovou (ČSSD) od loňského roku. Na její vyhodnocení se ale teprve čeká.